Вклади українців у банках зросли на 587 мільярдів за три роки

Загальна сума вкладів фізичних осіб і фізичних осіб-підприємців в українських банках на 1 травня 2025 року досягла 1,43 трильйона гривень, що на 587,4 мільярда гривень більше, ніж три роки тому. Про це пише пресслужба Фонду гарантування вкладів фізосіб.

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Динаміка зростання

За період із 1 травня 2022 року до 1 травня 2025 року вклади громадян зросли на 587,4 мільярда гривень, із яких 466,9 мільярда — це реальний приріст без урахування переоцінки валютних вкладів. Із загальної суми 918,3 мільярда гривень припадає на вклади в гривні (+25,5 мільярда за квітень), а 510 мільярдів — на вклади в іноземній валюті (+10 мільярдів).

Структура вкладів

Частка ФОП серед вкладників становить 3,2%, а їхня сума вкладів — 11%, тобто майже 157 мільярдів гривень. Більшість українців (57,2%) мають вклади від 10 гривень до 200 тисяч гривень, але їхня частка в загальному обсязі — 28,15%. Натомість 50,15% усіх коштів (понад 600 тисяч гривень) належить лише 0,56% вкладників.

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