Чому гроші можуть незабаром стати непотрібними людству

Універсальний штучний інтелект може замістити функцію грошей. Про те, як це може відбутися, Ліга розповів CEO Allbionics.ai Володимир Бандура. «Мінфін» обрав головне.

Які фундаментальні завдання виконують гроші та ринок

1. Постійний пошук, відкриття нових цінностей в широкому сенсі. Того, за що люди готові платити.

2. Пошук ефективності. Тобто як зробити краще, швидше, з меншими витратами ресурсів, ефективніше те, чого хочуть люди та за що вони готові платити.

3. Створення мотивації учасників економіки взагалі цим займатися і досягати результатів в першому і другому. Тобто відкривати чи створювати нові цінності. Покращувати їх, покращувати ефективність їх створення та розподілу.

4. Створення універсальної оцінки для забезпечення еквівалентного обміну.

Тобто якщо так подивитись, то це спосіб організації величезного потоку децентралізованих обчислень для розв'язання цих задач. Де ми заохочуємо членів суспільства брати участь у їх вирішенні та обчислюємо результат.

Хто здобув більше ресурсів, той і красунчик, бо в нормально організованій системі він створив найбільше цінності для суспільства, і найкраще вирішив ці універсальні задачі.

На таких людей рівняємося, ходимо на різні вебінари та подкасти на них подивитись, щоб зрозуміти, як вони це зробили і як самим до цього стати ближче.

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Чим тут може зарадити ШІ

Очевидно, цілком можна припустити, що з універсальним штучним інтелектом, чи може, і ще краще, з універсальним штучним суперінтелектом ми можемо ці задачі вирішити і без грошей.

Бо саме йому можна доручити чи передати функцію ринку та оцінки певних результатів. А також — розв'язання задачі справедливого обміну на інші необхідні результати. Він також може допомогти забезпечити людей базовими благами.

В Китаї обсяг надлишково побудованого житла з інвестицій населення такий величезний, що можна розселити в пустих квартирах більше людей, ніж населення Китаю (тобто потрібен ще один Китай, щоб їх заселити).

І такі дисбаланси на сьогодні — це, радше, правило, ніж виключення. Кожні декілька років нас то завалюють грошима, то підвищують ставки центробанки, від чого коливання цін на різні активи просто шалені. І від такого макрорівня до локальних перекосів попиту і пропозиції ми весь час скачемо.

Хто знає, можливо, з кращою оцінкою того, що і де потрібно, з більшим інтелектуальним ресурсом ми зможемо вирішити величезні перекоси в економіці.