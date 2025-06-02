Торговельне перемир`я США та Китаю закінчилося: долар падає

За підсумками травня, індекс S&P 500 зріс на понад 6%, що стало його найкращим результатом за цей період із 1990 року. Nasdaq Composite додав майже 10%, показавши максимальне місячне зростання з 2023 року. Однак початок літа знову змушує інвесторів нервувати: торговельне перемир'я між Штатами та Китаєм, схоже, скінчилося.

Крихке перемир'я порушив Трамп: 30 травня він заявив про порушення Китаєм двосторонніх угод, досягнутих на торговельних переговорах у Женеві. Відповідь Китаю не забариться. Сьогодні, 2 червня, китайське Міністерство торгівлі назвало звинувачення американського президента «безпідставними» та пообіцяло вжити рішучих заходів для захисту своїх інтересів.

Міністерство також заявило, що порушником домовленостей є Штати, які запровадили численні «дискримінаційні обмежувальні» заходи проти Китаю, серед яких названо випуск керівництва з контролю за експортом мікросхем ШІ, припинення продажів програмного забезпечення для проєктування мікросхем до Китаю та анулювання віз для китайських студентів.

У середині травня в Женеві Пекін і Вашингтон домовилися призупинити дію тризначного мита на 90 днів. Китай також пообіцяв зняти торговельні контрзаходи, які обмежували його експорт критично важливих металів, необхідних для напівпровідникового, електронного та оборонного виробництва США.

Однак наприкінці минулого тижня міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що торговельні переговори з Пекіном зайшли в глухий кут.

Ф'ючерси на американські акції відреагували падінням, розпочавши новий тиждень на негативній ноті. Знову знизився щодо кошика основних валют і долар.

У понеділок курс долара США трохи знизився, відігравши частину приросту минулого тижня. «Слабкість долара США з початку президентства Дональда Трампа зробила його кращою валютою фінансування для популярних угод carry-trade, що підживлює великі потоки коштів у високодохідні валюти ринків, що розвиваються», — пише Reuters.

За словами керуючих фондами, операції, що фінансуються в доларах, carry-trade в індонезійській рупії, індійській рупії, бразильському реалі, турецькій лірі та інших валютах знову в моді.

У типовій валютній торгівлі carry-trade інвестори використовують дешеві для запозичення валюти для фінансування інвестицій у ті, які мають кращу дохідність. Дохідність збільшується, якщо валюта запозичення слабшає.

Долар, традиційно, був менш кращим для таких угод, ніж японська єна чи швейцарський франк. Однак зараз ситуація кардинально змінилася: торговельна війна Трампа підігріває побоювання щодо рецесії та відтоку інвесторів із казначейських облігацій США.

Аналітики стверджують, що більше інвесторів кинуться назад до операцій з доларом, тим більшими, найімовірніше, будуть втрати долара.

Індекс долара з початку року впав на 8,5%, опустившись вперше за майже два роки нижче від критичної позначки 100 у середині квітня. Це означає, що інвестори знаходять вигідні вкладення не тільки в рупіях, але навіть у валютах із низькими відсотковими ставками, як-от південнокорейська вона.

Цього року нацвалюта Південної Кореї зміцнилася щодо долара на 6,7% та стала лідером зростання серед азіатських валют. Для індійської рупії перевага у дохідності, порівнюючи з доларами, на горизонті 3 місяців становить 2%, для індонезійської рупії — 1,2%. Бразильський реал забезпечує набагато вищу дохідність — 9%, але він волатильніший.

Goldman Sachs повідомив, що угоди на позиціях carry-trade були «важливою темою» на нещодавніх зустрічах із клієнтами у Нью-Йорку, при цьому інтерес до них зростає на ринках Латинської Америки та Європи.

«Якщо волатильність трохи заспокоїться, ми почнемо більше чути про кері-трейди, що фінансуються доларом, — заявив ING Bank. — Це може стати історією цього літа».

На тлі торгових та боргових проблем США вперед вириваються європейські ринки. Після перших п'яти місяців 2025 року вісім із десяти найкращих фондових ринків світу знаходяться в Європі, свідчать дані Bloomberg. До списку увійшов німецький індекс DAX, який виріс на понад 30% у доларовому вираженні, а також ринки периферійних країн, таких як Словенія, Польща, Греція та Угорщина.

Європейський індекс Stoxx 600 випереджає головний американський індекс S&P 500 на рекордні 18 відсоткових пунктів у доларовому вираженні. Цьому сприяють масштабні фіскальні програми Німеччини та зміцнення євро. На думку учасників ринку, зростання може продовжитися завдяки стійким корпоративним прибуткам та привабливій вартості акцій, що робить Європу «тихою гаванню» на тлі тривог щодо торгових воєн та дефіциту бюджету в США.

«Європа знову на мапі, — каже Фредерік Каррієр, голова інвестиційної стратегії RBC Wealth Management у Британських островах та Азії. — За останні два місяці ми отримуємо більше питань щодо Європи, ніж за останні десять років».

Якщо така динаміка збережеться, це стане переломом після багатьох років слабкості європейських ринків. І це зростання може підживлювати саме себе: у міру того, як акції в регіоні дорожчають, вони залучають дедалі більше міжнародних інвестицій, зазначають прихильники «бичачого» ринку.

За оцінками аналітиків UBS Group AG, вихід інвесторів із активів США може призвести до притоку 1,2 трлн євро ($1,4 трлн) на європейські фондові ринки протягом наступних п'яти років.

Злети та падіння тижня на фондовому ринку США

«Мінфін» традиційно виділив акції, які, за результатами минулого тижня, показали найбільше зростання/падіння на американських фондових майданчиках.

Акції Regencell Bioscience Holdings Ltd. (RGC), біотехнологічної компанії, у 2025 році злетіли на неймовірні 14 486 % і стали одними з найшвидше зростаючих паперів року, підрахував Investing.com. Тільки за останній тиждень вони додали в ціні майже 107%. Такі вибухові рухи — рідкісні навіть у нестабільному світі біотехнологій. Що ще цікаво: нещодавній стрибок відбувся на тлі відсутності яскравих корпоративних новин RGC та проривних рухів у галузі.

«Учасники ринку, знайомі з ситуацією, вказують, як ключові драйвери такого зростання, покриття коротких позицій, механіку низького флоату і можливі алгоритмічні реакції на порогові значення обсягу. З огляду на те, що публічний флоат Regencell вкрай обмежений, а володіння акціями зосереджене в руках інсайдерів, навіть невеликі сплески купівель можуть призвести до різкого зростання ціни акцій», — пояснює ситуацію BusinessNewsToday.com.

Інакше кажучи, маємо приклад спекулятивного зростання. Трейдери, які раніше ставили на падіння цих акцій, позичали їх, щоб продати і пізніше викупити дешевше. Коли ціна раптово починає зростати, вони змушені терміново викуповувати назад, щоб скоротити збитки. Це саме собою штовхає ціну ще вище.

При цьому у вільному обігу торгується дуже мало (низький флоат) акцій RGC. Згідно з повідомленнями ЗМІ, інсайдери контролюють 81% усіх паперів компанії. Нарешті ще один чинник — технічний. На ринку працюють спеціальні програми (алготрейдери), які відстежують різкі рухи — наприклад, зростання обсягу торгів. Коли обсяги різко зростають, вони можуть автоматично купувати (або продавати), посилюючи рух. Це може викликати справжній каскад покупок.

Найімовірніше, спекуляціями можна пояснити і попередні досягнення Regencell Bioscience на фондовому ринку.

Regencell Bioscience Holdings Limited заснована 2014 року і базується в Гонконзі. Основний напрямок діяльності — дослідження, розробка та комерціалізація препаратів традиційної китайської медицини для лікування нейрокогнітивних розладів — насамперед синдрому дефіциту уваги та гіперактивності (СДУГ), і розладів аутистичного спектра (ASD).

«У 2025 році акції різко зросли, і найзначнішим каталізатором стало оголошення про багатообіцяючі результати клінічних випробувань трав'яної формули, націленої на СДУГ і розлад аутистичного спектра в Малайзії. Однак це з ненадійного джерела. Найімовірніше, що сплеск пов'язаний з технічними причинами», — повідомляє Yahoo finance.

У своєму останньому річному звіті за жовтень фірма розкрила чисті збитки у розмірі $4,36 млн за 2024 фінансовий рік, і зазначила, що вона, можливо, «ніколи не буде прибутковою».

Акції Unity Software (U) за минулий тиждень подорожчали на 25,7% завдяки оптимістичному прогнозу аналітиків. Компанія є одним із головних героїв світової індустрії комп'ютерних ігор і розробляє ігрові движки, інструментарій для візуалізації та програмування загальних правил існування віртуального світу.

Хоча таких движків безліч, близько 30% ігор розробляються саме на базі Unity від Unity Software. Компанія також заробляє на показі платної реклами в іграх і додатках, створених на базі Unity, і саме цей напрямок вразив аналітиків.

7 травня Unity оголосила про завершення бета-тестування і загальний запуск своєї нової рекламної платформи Vector AI на три місяці раніше запланованого терміну. Ця новина стала головним анонсом під час квартального звіту компанії.

Раніше для оцінки поведінки в застосунку та оптимізації показів Unity використовувала власну ML-систему — Audience Pinpointer. Але 2022 року стався збій, у якому через помилкові дані великого клієнта навчання системи було порушено, а її ефективність різко знизилася. Unity вирішила повністю переписати технологію, на новому підході, і з огляду на помилки минулого.

AI-платформи часто критикують за «чорні ящики», коли рекламодавець не розуміє, чому алгоритм ухвалив те чи інше рішення. За словами Фелікса Тхе, віцепрезидента Unity з продукту та інжинірингу, Vector зберігає прозорість у частині звітності. Але при цьому він підкреслює, що втручатися в модель не можна, оскільки вона працює автономно. Основна філософія Vector полягає в тому, щоб дати системі «готувати самій», без ручних налаштувань.

26 травня американський інвестбанк Jefferies Group опублікував нову інформацію про Unity: рейтинг її акцій було підвищено з «тримати» до «купувати», а цільову ціну на рік — з $22 до $29. Jefferies вважає, що Vector набирає обертів і допоможе прискорити розвиток бізнесу Unity.

«Unity цього року може демонструвати низькі показники продажів, оскільки впроваджує Vector і переводить клієнтів на платформу. Але Jefferies вважає, що Vector допоможе прискорити зростання продажів із наступного року і надалі.

Якщо нове програмне забезпечення допоможе компанії позиціонувати себе, як сильнішого гравця на ринку реклами застосунків, акції Unity можуть підвищитися значно вище поточних рівнів. Поки що зарано говорити, чи так це насправді, але акції можуть принести значний дохід інвесторам, схильним до ризику", — пише Motley Fool.

Зростання вартості акцій сталеливарної компанії United States Steel (X) послідувало за підтримкою американським президентом Дональдом Трампом стратегічного співробітництва між US Steel і японською Nippon Steel.

«Це буде планове партнерство між United States Steel і Nippon Steel, яке дасть змогу створити щонайменше 70 тис. робочих місць і в рамках якого в економіку США буде вкладено $14 млрд», — написав Трамп у Truth Social.

Японська Nippon Steel закриє угоду з купівлі американської US Steel за ціною $55 за акцію, яку спочатку і пропонували, повідомляє CNBC із посиланням на інформовані джерела.

Цю угоду було погоджено ще в грудні 2023 року за загальною ціною в $14,1 млрд. Однак тодішній глава Білого дому заблокував її з міркувань національної безпеки.

Проти транзакції, як і раніше, виступає профспілка (United Steelworkers). «Ми побоюємося, що Nippon, іноземна корпорація з довгою, підтвердженою історією порушень нашого торгового законодавства, додатково скоротить американський сталеливарний потенціал і поставить під загрозу тисячі хороших, профспілкових робочих місць», — заявив президент United Steelworkers Девід Макколл.

За даними Marketbeat, більшість аналітиків рекомендують тримати акції X («Hold»), зазначаючи, що поточна ціна акцій перебуває вище середніх цільових значень, а потенціал подальшого зростання обмежений. Діапазон прогнозів на 2025 рік — від $35 до $55 за акцію, медіанні значення сходяться в районі $41−44.

Зараз на премаркеті акції зростають X (торгуються за ціною $54,01), як і папери інших сталеливарних підприємств Штатів. Щоб підтримати угоду Nippon-United States Steel, Трамп оголосив про підвищення тарифів на імпорт сталі з 25% до 50%.

Що потрібно знати інвесторові цього тижня

Після сильних квартальних результатів Nvidia минулого тижня, увага інвесторів цього тижня буде прикута до квартальної звітності виробника чипів Broadcom, вважає Yahoo Finance.

Більшість компаній з індексу Russell 1000, які опублікують звітності цього тижня, представляють сектори інформаційних технологій і товарів повсякденного попиту — найуспішніші за зростанням у травні: вони посіли перше і третє місце відповідно, додавши 10,8% і 9,4%, уточнює Barron’s. Окрім корпоративних звітів, інвестори уважно стежитимуть за такими подіями:

У понеділок, 2 червня, Інститут управління постачанням (ISM) представить дані про ділову активність (PMI) в промисловості США. Консенсусний прогноз — 49,2 — на 0,5 пункта вищий, ніж було у квітні, пише Barron's. Також буде опубліковано індекс PMI за травень у промисловості Франції, Німеччини та єврозони.

У вівторок, 3 червня, з'явиться статистика інфляції у Швейцарії за травень. Бюро статистики праці США випустить дані щодо створюваних робочих місць.

У середу, 4 червня, ISM опублікує індекс PMI для сфери послуг США, також з'являться дані щодо Франції, Німеччини, єврозони та Великобританії. Банк Канади ухвалить рішення щодо ставки: ринок здебільшого чекає на її збереження на рівні 2,75% через високу інфляцію, але можливе і зниження на 25 б. п., зазначила WSJ.

ФРС США випустить четверту «бежеву книгу» — доповідь про поточну економічну ситуацію на основі даних від 12 регіональних Федрезервів.

У четвер, 5 червня, закінчиться дводенне засідання ЄЦБ, після якого буде опубліковано рішення щодо відсоткових ставок. Ринки очікують на їх зниження на 25 б.п.: депозитна ставка скоротиться до 2%. Також регулятор може оновити прогнози щодо ВВП та інфляції, вважає WSJ. Аналітики ABN Amro очікують на зниження очікувань щодо зростання економіки та інфляції: це може дозволити ЄЦБ продовжити скорочення ставок влітку, додало видання.

Також у четвер вийдуть дані щодо інфляції та безробіття в єврозоні за травень. У США буде опубліковано статистику запитів на допомогу з безробіття — це один із індикаторів ситуації на ринку праці. У Німеччині представлять дані щодо промислових замовлень за квітень.

У п'ятницю, 6 червня, у США представлять статистику щодо робочих місць за травень. Будь-які ознаки слабкості на цьому ринку можуть збільшити шанси, що Федрезерв США раніше відновить зниження відсоткових ставок, вважає WSJ. Зараз американські ринки ставлять на два зниження ставки цього року, але перше з них чекають не раніше жовтня.

У Німеччині та Франції буде опубліковано дані щодо промислового виробництва за квітень. Резервний банк Індії ухвалить рішення щодо ставок