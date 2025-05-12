Торговельні перемовини США та Китаю підняли світові ринки

Переговори між США та Китаєм у Женеві принесли значний прогрес, що може послабити торговельну війну між країнами, спричинивши зростання фондових ринків і зміцнення долара. Про це пише Financial Times.

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Хід переговорів

Міністр фінансів США Скотт Бессент назвав перемовини з віцепрем'єром Китаю Хе Ліфеном продуктивними, а торговий представник Джеймісон Грір зазначив швидке досягнення згоди через менші розбіжності. Хе Ліфен, за даними Xinhua, охарактеризував діалог як «відвертий та конструктивний», підкресливши «важливий консенсус». Трамп у Truth Social заявив про «великий прогрес» у «дружній, але конструктивній манері». Сторони домовилися про постійний механізм консультацій.

Реакція ринків

Світові ринки відреагували зростанням: ф’ючерси S&P 500 і Nasdaq зросли на 1,5% і 1,9%, Hang Seng у Гонконзі — на 0,9%, CSI 300 у Китаї — на 0,6%. Юань зміцнився на 0,2% (до 7,22 за долар), долар США — на 0,3% до кошика валют. Золото подешевшало на 1,5%, швейцарський франк і єна ослабли на 0,4%. Дохідність 10-річних облігацій США зросла на 0,03 пункта — до 4,41%.