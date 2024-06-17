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17 червня 2024, 14:07

Працівників агросектору бронюватимуть на рік

Щоб створити умови безпечного збору урожаю, працівників аграрного сектору бронюватимуть від мобілізації. Про це повідомив в.о. міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький під час Black Sea Security Forum, передає Суспільне.

Щоб створити умови безпечного збору урожаю, працівників аграрного сектору бронюватимуть від мобілізації.
Фото:depositphotos

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Що відомо

За його словами, задля безпечної діяльності аграріїв прийняли декілька рішень щодо мобілізації:

«Перше — це автоматично пролонговані існуючі бронювання на три місяці без необхідності подавання жодного пакета документів. Друге — подальше бронювання буде надаватись на 12 місяців, до цього було шість. Третє, по певних професіях, наприклад, трактористи, агрономи, ветеринарні лікарі, є можливість бронювати ту кількість працівників, яка критично необхідна, при цьому отримуючи погодження від військових», — зазначив Висоцький.

Загальна норма бронювання, за словами урядовця, до 50%, але по певних професіях можна подати клопотання з обґрунтуванням щодо збільшення цієї кількості.

Він додав, що на певних напрямах кількість працівників зменшилась приблизно до 20%. Це означає, що зросло навантаження на решту, тому що велика частина працівників мобілізувалася. Найбільш потрібні, на його думку, і в агро секторі, і в Збройних силах — це інженерні професії: трактористи, машиністи, інженери елеваторного обладнання.

Минулого року через нестачу робітників (трактористів, комбайнерів) на Одещині працівникам агросфери також надавали бронь від мобілізації. В ОВА запрошували всіх охочих працювати навчатись потрібним спеціальностям за допомогою Центрів зайнятості.

Нагадаємо

Кабінет Міністрів вніс зміни до постанови № 76, згідно з якими працівники підприємств оборонно-промислового комплексу та енергетики зможуть бронювати до 100% працівників. Також запроваджується бронювання через портал «Дія».

Крім того, для критичних підприємств збільшили термін бронювання від 6 місяців до 12 місяців і дозволили бронювати військовозобов'язаних із дефіцитними військово-обліковими спеціальностями незалежно від віку та військового звання.

Джерело: Мінфін
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