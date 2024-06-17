Виторг OpenAI за пів року зріс до $3,4 млрд

Виторг компанії OpenAI за пів року зріс до $3,4 млрд. Ще наприкінці 2023 року виторг OpenAI складав $1,6 млрд, і близько $1 млрд — минулого літа. Про це заявив генеральний директор компанії Сем Альтман, передає AIN.UA з посиланням на The Information.

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Зростання відображає, наскільки швидко люди та підприємства впроваджують штучний інтелект від OpenAI у свою роботу.

Більша частина доходів компанії — близько $3,2 млрд на рік — від підписки на його чат-боти, а також за надання розробникам програмного забезпечення доступу до ШІ-моделей.

OpenAI також отримує частку від продажів моделей OpenAI клієнтам хмарного сервісу Microsoft Azure. За словами Альтмана, зараз частка OpenAI становить близько $200 млн на рік, або приблизно 20% від доходу, який Microsoft отримує від цього бізнесу.

Такий рівень доходів ставить розробника ChatGPT далеко попереду своїх конкурентів. Наприклад, минулої осені конкурент Anthropic повідомив інвесторам, що генерує дохід у розмірі $100 млн на рік, а до кінця 2024 року планує досягти понад $850 млн річного доходу. У квітні канадський конкурент — компанія Coere — отримував $22 млн річного доходу.