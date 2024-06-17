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17 червня 2024, 12:55

Apple поділиться з банками своїми платіжними функціями

Apple анонсувала низку вдосконалень для свого цифрового гаманця Apple Pay під час щорічної конференції для розробників. Серед нововведень — можливість для банків пропонувати клієнтам BNPL-опцію оплати частинами «купи зараз, плати пізніше» через картки, прив’язані до Apple Pay. Про це пише The Wall Street Journal.

Apple анонсувала низку вдосконалень для свого цифрового гаманця Apple Pay під час щорічної конференції для розробників.

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У США першими цю функцію запровадять Citigroup, Synchrony Financial та емітенти карток, що використовують програмне забезпечення від Fiserv.

Окрім цього, Apple додає можливість оплачувати покупки за допомогою бонусних балів з карток. Discover Financial Services, Synchrony та емітенти від Fiserv будуть першими учасниками цієї ініціативи.

Для подальшого розширення охоплення Apple Pay компанія також дозволить здійснювати платежі через сторонні браузери за допомогою спеціального коду, який можна відсканувати телефоном. Таким чином, картка в цифровому гаманці iPhone зможе використовуватися для оплати через весь інтернет.

Apple також продовжить пропонувати власну опцію оплати частинами Apple Pay Later. Крім того, користувачі з США зможуть подавати заявки на кредити через провайдера послуг «купи зараз, плати пізніше» Affirm при оплаті через Apple Pay.

За даними видання, банки в США погодилися платити Apple 0,15% від суми покупки, здійсненої кредитною карткою через Apple Pay.

Джерело: Мінфін
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