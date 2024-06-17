росія обігнала США з постачання газу до ЄС вперше майже за два роки

У травні постачання газу з росії до Європи вперше з вересня 2022 року перевищили імпорт пального із США. Це випливає із даних консалтингової компанії ICIS, які опублікувала Financial Times.

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Постачання газу до Європи

З 2023 частка США на європейському газовому ринку становила приблизно 20%. Але у травні цього року вона знизилася до 14% від загального обсягу імпорту до ЄС, Великобританії, Швейцарії, Боснії та Герцеговини, Сербії, а також Північної Македонії.

Водночас частка російського газу на європейському ринку зросла до 15% від загального обсягу імпорту. Зміна сталася внаслідок збільшення постачання російського зрідженого природного газу (ЗПГ).

За даними FT, на це вплинули «разові фактори», зокрема, збій на великому підприємстві з експорту ЗПГ зі США, а також збільшення росією прокачування через Туреччину напередодні планового техобслуговування у червні.

Зростання поставок з росії відбулося на тлі щодо слабкого попиту в Європі, оскільки рівень запасів палива близький до рекордно високої для цієї пори року, зазначає FT.

Поточна зміна в обсязі поставок «навряд чи триватиме довго», оскільки влітку росія зможе постачати ЗПГ Північним морським шляхом до Азії, каже голова відділу газової аналітики ICIS Том Марзек-Мансер.

«Росія має обмежену гнучкість, щоб утримати цю частку (у Європі), оскільки попит на газ зросте наступної зими, тоді як загальне виробництво ЗПГ у США тільки зростає, і до кінця року на світовий ринок надійдуть ще нові потужності», — зазначив він. Марзек-мансер.

Нагадаємо

За оцінкою Bloomberg, росія продовжує постачати газ до Європи на рівні близько 15 млрд кубометрів пального на рік. Експорт іде через Україну та Туреччину. В основному пальне експортується до Австрії та Словаччини. Також країни Європи закуповують російський ЗПГ морським шляхом. При цьому в ЄС заявляли про плани повністю відмовитись від російського газу до 2027 року.

Наприкінці цього року мине п'ятирічний контракт на транзит російського газу через Україну. У зв'язку з цим представники ЄС ведуть переговори щодо можливого продовження поставок через газотранспортну систему (ГТС) України.

У Києві виключили продовження співпраці з російським Газпромом, тому, як писав Bloomberg, російський газ може замінити пальне з Азербайджану.