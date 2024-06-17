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17 червня 2024, 15:37

росія обігнала США з постачання газу до ЄС вперше майже за два роки

У травні постачання газу з росії до Європи вперше з вересня 2022 року перевищили імпорт пального із США. Це випливає із даних консалтингової компанії ICIS, які опублікувала Financial Times.

У травні постачання газу з росії до Європи вперше з вересня 2022 року перевищили імпорт пального із США.
Фото:depositphotos

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Постачання газу до Європи

З 2023 частка США на європейському газовому ринку становила приблизно 20%. Але у травні цього року вона знизилася до 14% від загального обсягу імпорту до ЄС, Великобританії, Швейцарії, Боснії та Герцеговини, Сербії, а також Північної Македонії.

Водночас частка російського газу на європейському ринку зросла до 15% від загального обсягу імпорту. Зміна сталася внаслідок збільшення постачання російського зрідженого природного газу (ЗПГ).

За даними FT, на це вплинули «разові фактори», зокрема, збій на великому підприємстві з експорту ЗПГ зі США, а також збільшення росією прокачування через Туреччину напередодні планового техобслуговування у червні.

Зростання поставок з росії відбулося на тлі щодо слабкого попиту в Європі, оскільки рівень запасів палива близький до рекордно високої для цієї пори року, зазначає FT.

Поточна зміна в обсязі поставок «навряд чи триватиме довго», оскільки влітку росія зможе постачати ЗПГ Північним морським шляхом до Азії, каже голова відділу газової аналітики ICIS Том Марзек-Мансер.

«Росія має обмежену гнучкість, щоб утримати цю частку (у Європі), оскільки попит на газ зросте наступної зими, тоді як загальне виробництво ЗПГ у США тільки зростає, і до кінця року на світовий ринок надійдуть ще нові потужності», — зазначив він. Марзек-мансер.

Нагадаємо

За оцінкою Bloomberg, росія продовжує постачати газ до Європи на рівні близько 15 млрд кубометрів пального на рік. Експорт іде через Україну та Туреччину. В основному пальне експортується до Австрії та Словаччини. Також країни Європи закуповують російський ЗПГ морським шляхом. При цьому в ЄС заявляли про плани повністю відмовитись від російського газу до 2027 року.

Наприкінці цього року мине п'ятирічний контракт на транзит російського газу через Україну. У зв'язку з цим представники ЄС ведуть переговори щодо можливого продовження поставок через газотранспортну систему (ГТС) України.

У Києві виключили продовження співпраці з російським Газпромом, тому, як писав Bloomberg, російський газ може замінити пальне з Азербайджану.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 9

+
0
Bookseller
Bookseller
17 червня 2024, 16:19
#
Перемога? Это Мелони рубает головы дракону.👌👌👌
+
0
financialGenius
financialGenius
17 червня 2024, 16:46
#
Озренеть я в шоке … газ радистов через нас идет …
+
+15
Три літри
Три літри
17 червня 2024, 17:15
#
Ніт, цей йде не через Швейцарію. Ти крім заголовка взагалі щось читав?
+
0
financialGenius
financialGenius
17 червня 2024, 17:24
#
Как смешно шутите … петросян прямо …
+
0
Три літри
Три літри
17 червня 2024, 17:37
#
Принаймі смішніше ніж твоє «через нас йде» в темі про ЗПГ. Ага, потягом через Харків, он тільки що пройшов неподалік.
+
0
financialGenius
financialGenius
17 червня 2024, 18:21
#
Т. е. на отите сказать что рашкин газ идет через Украину в ЕС это для вас нормально? Вы под чем-то? Хватит употреблять то что многие в раде употребляют …
+
0
Три літри
Три літри
17 червня 2024, 18:35
#
Т. е. на отите сказать что рашкин газ идет через Украину в ЕС это для вас нормально?

ти справді такий ***?

ЗПГ НЕ йде через Україну до Європи. І думаю що ніколи не йшов.
+
0
financialGenius
financialGenius
17 червня 2024, 18:46
#
«ти справді такий ***?» В отличае от «экспертов» таких как ты я читаю не только заголовок !!! Внизу часть текста из статьи !!! «Експорт іде через Україну та Туреччину.» «Наприкінці цього року мине п’ятирічний контракт на транзит російського газу через Україну. У зв’язку з цим представники ЄС ведуть переговори щодо можливого продовження поставок через газотранспортну систему (ГТС) України.» «ЗПГ НЕ йде через Україну до Європи. І думаю що ніколи не йшов.» если такой эксперт конечно говорит , тогда спрашивайте редакцию Минфина, а не меня. Так как я обсуждаю статью и то что в ней написано. Или на ботоферме не углубляются в тексты статей, а просто лишь бы ляпнуть что-то ???
+
0
bonv
bonv
17 червня 2024, 18:31
#
З росії все треба викачати за безцінь.
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