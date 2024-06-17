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17 червня 2024, 11:56

Фондовий ринок Британії став найбільшим у Європі на тлі кризи у Парижі

Рішення Емманюеля Макрона оголосити дострокові вибори дозволило Великій Британії забрати у Франції статус найбільшого фондового ринку Європи. Про це пише Bloomberg.

Рішення Емманюеля Макрона оголосити дострокові вибори дозволило Великій Британії забрати у Франції статус найбільшого фондового ринку Європи.

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Несподіване рішення президента Емманюеля Макрона розпустити парламент налякало ринок і призвело до розпродажів на біржі. Лише за один тиждень акції французьких компаній стали на $258 млрд дешевшими. Цінні папери таких банків, як Societe Generale, BNP Paribas і Credit Agricole, впали більше ніж на 10%.

Загальна ринкова капіталізація публічних французьких компаній скоротилась до $3,13 трлн, що дозволило Великій Британії після двох років повернути собі перше місце в Європі з показником $3,18 трлн. У глобальному масштабі Британія зараз шостий за величиною фондовий ринок.

Велика Британія теж готується до парламентських виборів (вони відбудуться 4 липня), але там результати прогнозовані. Інвестори упевнені в перемозі Лейбористської партії Кіра Стармера з великим відривом.

У Франції ситуація невизначена: на перемогу претендують як ультраправі з партії Марін Ле Пен «Національне відродження», так і ультраліві, які погрожують скасувати більшість економічних реформ Макрона.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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Prya
Prya
17 червня 2024, 13:30
#
Не помогла ястребиная риторика господину Макрону
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ramarren
ramarren
17 червня 2024, 14:05
#
Макрон второй срок в кресле сидит, т. е. последний. Ему не нужно ни на кого оглядываться, может делать то, что считает правильным, в том числе отстаивать международное право.
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