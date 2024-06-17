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17 червня 2024, 13:45

Держава відстає від плану збору ЄСВ — Гетманцев

План надходжень від Єдиного соціального внеску (ЄСВ), що є головною статтею доходів Пенсійного фонду, не виконано за січень-травень. Про це повідомив голова парламентського комітету з податків та фінансів Данило Гетманцев.

План надходжень від Єдиного соціального внеску (ЄСВ), що є головною статтею доходів Пенсійного фонду, не виконано за січень-травень.

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У частині ЄСВ, яка розподіляється на пенсійне страхування — план не виконано на 3,7% (недобір 7,2 млрд грн)

У частині ЄСВ, яка розподіляється на соціальне страхування через втрату працездатності — на 8,7% (недобір 1,3 млрд грн).

Більшість цього розриву виникла у перші два місяці цього року. Це було пов'язано насамперед із меншими витратами на оплату праці через недонадходження зовнішнього фінансування держбюджету.

Негативний вплив на виконання плану ЄСВ додатково може справляти посилення неформальної зайнятості чоловіків через фактор мобілізації, додає Гетьманцев.

Держава збирає ЄСВ та водночас є найбільшим платником ЄСВ, у т.ч. із зарплат бюджетників та грошового забезпечення військових.

Загалом доходи Пенсійного фонду України за січень-травень становили 342,4 млрд грн. Це на 8,2% більше (+25,9 млрд грн), ніж за аналогічний період минулого року.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 7

+
+30
tckgoblinu
tckgoblinu
17 червня 2024, 13:55
#
А для чого нам це «ЄСВ», якщо нам вже прямим текстом сказала Заступниця міністра соцполітики Дар’я Марчак, що пенсій не буде, бо«Грошей, які українці сплачують у Пенсійний фонд, давно не вистачає, щоб покривати пенсії, а дефіцит покривають коштом державного бюджету.»

Дар’я правда не вказала, що вона за 2023 рік задекларувала, що в неї Заробітна плата отримана за основним місцем роботи 3 172 794 грн

Ще в Дашуні 4 автомобілі, кілька квартир і пару земельних ділянок.

Про кількість депозитів і готівки я проповчу, бо тут регламентованих Мінфіном 1500 знаків для одного допису не вистачить :)

Але ви пашіть, порадила Дашка, більше пашете і може щось вам на пенсію капне.

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+15
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
17 червня 2024, 14:39
#
Она сказала правду, опрометчиво, но вы ее должны знать .

От 52 млн Украины осталось менее 30 млн и в основном старшего поколения . Я даже в страшном сне не мог представить что у нас будут штурмовики 50+ . Типа букет болезней , колени ломит , позвоночник болит , но типа броник , 20 кг обмундирования и вперед .

Перспективы по населению — 10−13 млн через 30 лет и это уже неизбежно . в прошлом году родилось 180 тыс детей * 73 года — 25% на эммиграцию = то что будет через 30 лет ибо процесс снижения рождаемости продолжается .

Всякий раз когда кричат — армия , мова , томос , рассказывают как маленькими рученками выбивал московских вшей из беженцев , или пусть сдают паспорт — минус по гривне с вашей будущей пенсии . Налогоплательщики уезжают , не рождают детей в токсичной среде и так далее .
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0
tckgoblinu
tckgoblinu
17 червня 2024, 14:04
#
Треба просто ще більше видавати депутатам на компенсацію оренди житла, а то за 2 роки війни всього 64 мільйони гривень видали депутатам, це ж в нас найбідніша прошарка населення)
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0
Mini Mi
Mini Mi
17 червня 2024, 14:07
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Хах, так, а что вы хотели то? Куча народу, который этот есв и платил в тень свалило благодаря мобилизации. Щас ещё шлифонут поднятием налогов и убегут оставшиеся.
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0
YevgenMuza
YevgenMuza
17 червня 2024, 14:20
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Я вважає єдиним виходом з цього має бути збільшення ЄСВ з 22% до 44%.
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0
tckgoblinu
tckgoblinu
17 червня 2024, 14:34
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Краще 199%
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0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
17 червня 2024, 14:34
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Я так понимаю мобилизация тут ни при чем ?
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