План надходжень від Єдиного соціального внеску (ЄСВ), що є головною статтею доходів Пенсійного фонду, не виконано за січень-травень. Про це повідомив голова парламентського комітету з податків та фінансів Данило Гетманцев.
Держава відстає від плану збору ЄСВ — Гетманцев
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
У частині ЄСВ, яка розподіляється на пенсійне страхування — план не виконано на 3,7% (недобір 7,2 млрд грн)
У частині ЄСВ, яка розподіляється на соціальне страхування через втрату працездатності — на 8,7% (недобір 1,3 млрд грн).
Більшість цього розриву виникла у перші два місяці цього року. Це було пов'язано насамперед із меншими витратами на оплату праці через недонадходження зовнішнього фінансування держбюджету.
Негативний вплив на виконання плану ЄСВ додатково може справляти посилення неформальної зайнятості чоловіків через фактор мобілізації, додає Гетьманцев.
Держава збирає ЄСВ та водночас є найбільшим платником ЄСВ, у т.ч. із зарплат бюджетників та грошового забезпечення військових.
Загалом доходи Пенсійного фонду України за січень-травень становили 342,4 млрд грн. Це на 8,2% більше (+25,9 млрд грн), ніж за аналогічний період минулого року.
Коментарі - 7
Дар’я правда не вказала, що вона за 2023 рік задекларувала, що в неї Заробітна плата отримана за основним місцем роботи 3 172 794 грн
Ще в Дашуні 4 автомобілі, кілька квартир і пару земельних ділянок.
Про кількість депозитів і готівки я проповчу, бо тут регламентованих Мінфіном 1500 знаків для одного допису не вистачить :)
Але ви пашіть, порадила Дашка, більше пашете і може щось вам на пенсію капне.
От 52 млн Украины осталось менее 30 млн и в основном старшего поколения . Я даже в страшном сне не мог представить что у нас будут штурмовики 50+ . Типа букет болезней , колени ломит , позвоночник болит , но типа броник , 20 кг обмундирования и вперед .
Перспективы по населению — 10−13 млн через 30 лет и это уже неизбежно . в прошлом году родилось 180 тыс детей * 73 года — 25% на эммиграцию = то что будет через 30 лет ибо процесс снижения рождаемости продолжается .
Всякий раз когда кричат — армия , мова , томос , рассказывают как маленькими рученками выбивал московских вшей из беженцев , или пусть сдают паспорт — минус по гривне с вашей будущей пенсии . Налогоплательщики уезжают , не рождают детей в токсичной среде и так далее .