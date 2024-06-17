Рейтинг найбільших компаній світу за ринковою капіталізацією у 2024 році

Microsoft, гігант програмного забезпечення та хмарних технологій, зміцнила своє лідерство, збільшивши капіталізацію на разючі 29% та досягнувши позначки в $3,29 трлн протягом 2023−2024 років. Про це пише Ліга.

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Ринкова капіталізація

NVIDIA, провідний виробник у галузі графічних процесорів та ШІ, здійснила неймовірний прорив, збільшивши свою капіталізацію більш ніж утричі — до майже $3,26 трлн. Усі вони наздогнали колишнього лідера — Apple. Проте розрив між трьома компаніями настільки малий, що їхній порядок у списку може змінюватися протягом одного дня.

Apple зросла на 12%, що є найнижчим зростанням серед усіх компаній із рейтингу. Проте значну частину росту компанія отримала декілька днів тому завдяки новинам про інтеграцію ШІ в їхні продукти. Окрім тривало відсутньої стратегії щодо штучного інтелекту, є інші проблеми, які обтяжували акції та капіталізацію Apple протягом року. Це слабкі продажі iPhone у Китаї та США, а також юридичні проблеми щодо політики App Store у Європі.

Saudi Aramco, нафтовий гігант Саудівської Аравії, також зазнав втрат, зменшивши свою капіталізацію на майже 15% — ймовірно, через коливання цін на нафту та глобальний перехід до відновлюваних джерел енергії.

Помітне зростання показали Meta Platforms (власник Facebook) та Amazon, які змогли відновитися після спаду минулого року.

Загалом рейтинг відображає ключові тренди світової економіки: зростання ролі технологій, особливо ШІ, та посилення конкуренції між гігантами за лідерство у нових галузях.