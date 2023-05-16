Як вивозять з України валізи валюти і куди її потім дівають

Війна спровокувала серйозний відтік готівкової валюти та дорогоцінних металів із нашої країни. У 2022 році люди збільшили вивіз валютних цінностей відразу у 2,2 рази, що підтверджується офіційними даними Держмитслужби. Це те, що було письмово оформлено у деклараціях фізосіб та у валізах перевезено через кордон. Частина коштів згодом осіла на рахунках у Європі. «Мінфін» розповість, як вивозять гроші та які процедури українці згодом проходять для відкриття іноземних рахунків.

До $151 тис. на особу

Після початку повномасштабного вторгнення українці у 2,5 рази частіше подавали письмові митні декларації під час перетину державного кордону. Це підтверджується даними, які надав Мінфіну в.о. голови Державної митної служби України Сергій Звягінцев:

• 2021 рік — 1 155 декларацій;

• 2022 рік — 2 972 декларації;

• з 1 січня до 17 квітня 2023 року — 545 декларацій.

Із цих цифр зрозуміло, скільки громадян вивозили за кордон понад €10 тис. До 10 тисяч євро на одну фізособу (будь-якого віку) з України можна вивозити в режимі усного декларування — без подання декларації. А вже для більших сум потрібне письмове оформлення.

Серйозно збільшився обсяг вивезених сум. У відповідь на запит «Мінфіну», Держмитслужба повідомила, що у 2022 році фізособи, що виїжджали, сукупно задекларували і вивезли з України готівкою еквівалент $379,2 млн. Це в 2,2 рази більше, ніж у передвоєнний 2021 рік. Динаміка наступна:

• 2021 рік — $175,1 млн;

• 2022 рік — $379,2 млн;

• з 1 січня до 17 квітня 2023 року — $43,7 млн.

Загальні обсяги перераховані в єдину валюту (американський долар) для порівняння. Фактично, кошти вивозили у різних грошових одиницях.

Наприклад, у 2021 році з України офіційно вивезли 36 видів валют та один вид банківських металів (золото), а вже у 2022-му — 29 валют та 2 види металів (золото, срібло). Мінімальна різноманітність поки що спостерігається у 2023-му: 6 валют та золото.

Хоча загальна сума офіційно вивезеної з України валюти подвоїлася, з розрахунку на одну декларацію відбулося скорочення на 15,8%. Якщо у передвоєнний 2021-й рік на одну людину декларувалося в середньому $151,6 тис. в еквіваленті, то вже у 2022-му — $127,6 тис. А цього року у півтора рази менше. Динаміка така:

• 2021 рік — $151,6 тис.;

• 2022 рік — $127,6 тис.;

• з 1 січня до 17 квітня 2023 року — $80,2 тис.

Які валюти вивозять з України

Незмінними валютними лідерами митної статистики є долар та євро. У військовий 2022 рік долара, наприклад, задекларували $244,8 млн, а євро — €118,4 млн. Роком раніше обсяги були меншими: $131,9 млн і €35,7 млн. Хоча зустрічалися у митних деклараціях людей і несподівані дані.

Наприклад, у 2021 році до трійки митних лідерів за номіналом (не за купівельною спроможністю) потрапила екзотична валюта — індонезійська рупія. Перші два місця за сумами, що вивозяться, посіли долар та євро, а вона опинилася на третьому місці з обсягом 15 млн рупій. Міжнародний код нацвалюти Індонезії — IDR, а символ — Rp. Єдине пояснення, яке валютчики знайшли для вивезення такої суми рупій, — це туристичні поїздки з України та назад на індонезійський острів Балі у Малайському архіпелазі. Водночас, варто зазначити, що у доларовому еквіваленті 15 млн рупій — це лише $1 018.

З інших екзотичних валют, які тоді опинилися в українських деклараціях, також можна виділити катарський та оманський ріали, сінгапурський і белізський долари, тайський бат, долар Кайманових Островів.

Вже у 2022 році ТОП-5 задекларованих на українській митниці валют виглядав інакше:

американський долар — $244,8 млн; євро — € 118,4 млн; гривня — ₴21,1 млн; російський рубль — ₽3,5 млн; фунт стерлінгів — £1,5 млн.

Також минулого року вивозили норвезьку крону, швейцарський франк, дирхам ОАЕ, мексиканське песо та ізраїльський шекель.

Валютна контрабанда посилилася

Вирахувати та проаналізувати можна лише письмово задекларовану на митниці валюту. Вичерпної інформації щодо усних декларацій, завдяки яким люди вільно вивозили до €10 тис. та нічого не оформляли, просто немає. А таких випадків більшість. Досить згадати, що у 2022—2023 роках фізособи сукупно подали лише 3,5 тис. митних декларацій, а загальну кількість українців, які виїхали від війни до початку квітня-2023, ООН оцінював у 8,6 млн осіб (із яких 5 мільйонів мають статус тимчасового захисту у Євросоюзі).

Щоб оформити декларацію на виведення валютних цінностей, особа зобов'язана пред'явити на митниці довідку з банку про зняття з банківського рахунку суми, що вивозиться. Так підтверджується легальність коштів, що вивозяться.

Мігранти розповідали, що на початку війни, коли на кордоні були величезні черги на виїзд, митники йшли на поступки українцям та приймали у них старі банківські довідки (старше 90 днів) про зняття готівки з банківських вкладів. Але вже на початку 2023 року, коли стовпотворень на пунктах пропуску не було, очевидці наголосили на посиленні — працівники чітко стежили, щоб банківській довідці було не більше 90 днів із моменту видачі. Коментуючи цей момент, у Держмитслужбі зазначили «Мінфіну», що тримісячний термін — це вимога ухвали Національного банку № 5 від 2 січня 2019 року.

Також українці, які виїжджали, повідомляли, що митники перевіряли кожну банківську довідку на достовірність. А саме: телефонували до банку, щоб упевнитися, що довідка була видана конкретним працівником на вказану в документі фізособу. Так перевіряли — підроблена довідка чи справжня.

До речі, джерела «Мінфіну» в Держмитслужбі повідомляли, що їх персонал на кордоні нерідко стикався з фальшивками. Банківські документи підробляли.

Офіційно ж, на запит, в.о. голови ДМС Сергій Звягінцев повідомив про 407 випадків незаконного вивезення валюти на загальну суму 170,7 млн грн за понад два роки. При цьому пік правопорушень припав на цей рік, коли люди повідомляли про суворіші перевірки митників.

Офіційна динаміка Держмитслужби щодо зафіксованих випадків незаконного вивезення валюти така:

• 2021 рік — 97 випадків на 25,59 млн грн;

• 2022 рік — 77 випадків на 139,09 млн грн;

• з 1 січня до 17 квітня 2023 року — 233 випадки на 6,06 млн грн.

Зрозуміло, що це офіційно зафіксовані порушення. Скільки ще контрабандистів не були виявлені та які суми вони все ж таки незаконно вивезли — невідомо.

Як українцю відкрити рахунок у Європі

Чому багато українців не намагалися ухилятись і оформляли під валюту письмові митні декларації, теж зрозуміло. Вони необхідні для відкриття великих банківських вкладів. У Європі великим вважається вклад від €10 тис.

«Мінфін» дізнався у різних країнах, що українцям потрібно для відкриття рахунку, та за яких умов його можуть примусово закрити.

Польща

Як повідомили «Мінфіну» у пресслужбі PKO Bank Polski, громадянинові України для відкриття рахунку в польському банку потрібно надати один із таких документів: закордонний паспорт, паспорт громадянина України у формі ID-картки (виданий після 2016 року), ID-картку країни Євросоюзу або тимчасове посвідчення особи іноземця.

Для відкриття тимчасового рахунку вистачить одного документа з цього списку: PESEL (національний ідентифікаційний номер, що використовується у Польщі з 1979 року), внутрішній український паспорт, карта поляка, документ, що засвідчує особу, виданий польським представництвом, довідка з консульства, яка підтверджує особу.

«За наявності цих документів рахунок матиме певні обмеження з функціоналу. Протягом шести місяців із моменту відкриття рахунку клієнт має надати документ, що підтверджує його особу. Обмеження включають: щомісячний ліміт витрат за рахунком в еквіваленті 1 000 євро, річний ліміт надходжень на рахунок в еквівалент 12 000 євро», — пояснили у пресслужбі PKO Bank Polski.

Тимчасовий рахунок відкривають лише на 12 місяців, після закінчення цього терміну його буде закрито, а кошти видано через касу. Вносити на нього гроші у Польщі та знімати можна без комісій.

«Якщо говорити про отримання переказів із Польщі в Україні, то ми в цій частині тісно співпрацюємо з Кредобанком. Обравши опцію у додатку IKO або в онлайн-банкінгу iPKO „переказ на рахунок“, українці можуть надіслати кошти рідним без комісії та швидко з PKO Bank Polski на рахунок у Кредобанку. Зарахування проводиться до 20 хвилин в операційний час. Для відправки грошей достатньо використати номер рахунку одержувача (IBAN), отриманий у мобільному додатку Кредобанку», — уточнили у PKO Bank Polski.

Чехія

У Чеській Республіці під час відкриття рахунку знадобиться основний та додатковий документ.

«Безпосередньо в Air Bank для відкриття рахунку для громадян із країн, які не входять до Євросоюзу, як основний документ, що посвідчує особу, потрібна посвідка на проживання, а як додатковий документ, що посвідчує особу, — або паспорт, або посвідчення водія, або підтвердження про тимчасове проживання. Крім двох документів, людині також потрібен чеський номер телефону», — повідомив «Мінфіну» заступник прессекретаря Air Bank Роман Махачек (Чехія).

15 років тому в Чехії ухвалили національний антивідмивний закон: 253/2008 Sb. «Про окремі заходи щодо боротьби з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму». Він зобов'язує пред'являти декларацію при великих вкладеннях, щоб підтвердити легальність походження коштів.

«При внесенні не громадянином ЄС на депозит готівкою від 10 000 євро або більше (якщо клієнт переказав гроші з країни, що не входить до Євросоюзу), людина має надати форму декларації про ввезення готівки, підтверджену митною службою (з печаткою та підписом), відповідно до положеннями ст. 41 закону 253/2008 Sb, в якій декларується походження грошей: готівка з-за меж Євросоюзу в ЄС або документ, що стосується походження коштів, — наприклад, трудовий договір, договір купівлі-продажу нерухомості, довідка про пенсійне забезпечення тощо. В крайньому випадку, документ може бути замінений аффідевітом — наприклад, заявою про дарування», — пояснив «Мінфіну» менеджер із зовнішніх комунікацій «Česká spořitelna» (Чехія) Лукас Кропік.

Якщо у вас немає потрібних документів, не варто намагатися розміщувати великі суми на рахунках. У Чехії діє своя фінансова розвідка і її обов'язково повідомлять про те, що ваші папери не в порядку, а кошти заблокують на рахунку.

«Якщо, наприклад, клієнт відмовляється пройти юридичну ідентифікацію або довести походження коштів від своїх транзакцій, банк може розцінити їх як підозрілі. У такому разі банк, згідно з законом, зобов'язаний повідомити про них Фінансово-аналітичний офіс, а також забезпечити ці кошти», — підтвердив Роман Махачек.

Ненадання необхідних документів чеські банки сприймають, як відмову людини співпрацювати. І тут вони мають право в односторонньому порядку закрити рахунок. Тоді повернення грошей відбувається майже так само, як і в Україні.

«Кошти можуть бути переказані безготівковим шляхом або зняті готівкою в касі», — уточнив Лукас Кропік.

Багато чеських банків не стягують комісії за поповнення/зняття коштів зі своїх рахунків. А деякі навіть надають пільги для наших карток: наприклад, Česká spořitelna не стягує комісію за зняття готівки з карток українських банків.

Німеччина

У ФРН для відкриття рахунку можна пред'явити закордонний паспорт чи посвідчення громадянина України (українську ID-картку). Також потрібно мати місце проживання у Німеччині.

«Українці, які законно перебувають на території ЄС як переміщені особи, мають право на відкриття базового рахунку. Базовий рахунок — розрахунковий рахунок без кредитного ліміту, який можна використовувати, наприклад, для отримання і перерахування коштів. Такий базовий рахунок можна відкрити у будь-якій кредитній установі», — пояснив «Мінфіну» директор департаменту роздрібної торгівлі та захисту прав споживачів Федеральної асоціації німецьких банків (Берлін) Дірк Штейн.

За його словами, німецькі банки зазвичай не стягують плату зі своїх клієнтів за внесення готівки на власні рахунки та зняття готівки в німецьких банкоматах/касових апаратах. Багато банків об'єднали свої банкоматні мережі, у яких можна отримати безкоштовні послуги.

При великих вкладах та операціях (від €10 тис.) у Німеччині також можуть питати про походження коштів, тож мати митну декларацію під рукою — не зайве.

«Це рішення бізнес-політики кожного окремого банку обмежувати операції за рахунком, якщо необхідні додаткові документи не надано. Проте, нам не відомі випадки блокування та відмови в обслуговуванні облікових записів українців», — запевнив Дірк Штейн.

Угорщина

Менше документів для відкриття рахунку українцям знадобиться у цій країні. В OTP Bank повідомили, що буде достатньо закордонного паспорта чи угорського посвідчення особи. Ця фінустанова сьогодні рекомендує картки VISA Online або MasterCard Online для рахунків у місцевих форинтах, і MasterCard — для євро.

Дебетову картку до базового класичного рахунку наразі звільнили від щорічної комісії на перші 12 місяців. А ось за видачу картки MasterCard Online стягнуть 2,7 форинтів (0,3 грн), плата за користування з другого року становитиме 6 094 форинти — близько 665 грн (перший рік безкоштовно).

При знятті готівки у банкоматах угорського OTP Bank із картки до базового рахунку стягнуть комісію у 135 форинтів (14,75 грн) + 1,49% від суми, у банкоматах інших банків — 1 344 форинти (147 грн) + 0,6%.

Угорські банки також можуть ставити питання про походження коштів під час здійснення великих транзакцій. Тому українцям також радять мати митні декларації, коли поповнюватимуть рахунки готівкою.