Hyundai планує провести одне з найбільших IPO в Індії. Акції зросли на 6%

Акції автовиробника Hyundai Motor на Корейській біржі підскочили на 6,3% після того, як стало відомо про плани первинного розміщення акцій індійського підрозділу компанії, пише Bloomberg з посиланням на торгові дані.

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Торги на біржі

На максимумі акції Hyundai торгувалися по 285 000 південнокорейських вон (близько $206,2). До закриття торгів зростання сповільнилося до 3,92%, папери коштували 278 500 вон ($201,5).

Також зросли акції постачальників та дочірніх компаній Hyundai, зазначає Bloomberg. Акції виробника запчастин SL Corp. підскочили на 14%, папери HL Mando Co. зросли на 5,2%. Акції ще одного корейського автовиробника Kia зросли на 5,22% до закриття торгів.

Продаж акцій

Hyundai планує продати 17,5% акцій Hyundai Motor India, зазначає Bloomberg із посиланням на проспект емісії. Раніше агентство з посиланням на джерела повідомляло, що Hyundai на IPO в Індії розраховує залучити близько $2,5 млрд.

У цьому випадку розміщення стане одним із найбільших в історії індійського фондового ринку. Рекорд належить страховій компанії Life Insurance Corp of India, яка у ході IPO у 2022 році залучила 206 млрд рупій ($2,5 млрд).

Що кажуть аналітики

IPO Hyundai в Індії — це «чіткий сигнал», що автовиробник збільшить інвестиції в країну, вважає аналітик південнокорейської інвесткомпанії Kiwoom Securities Зі Шін Юнчул.

За його словами, інвестори очікували більш високих вкладень у Північній Америці та Європі, але не великого збільшення виробництва в Індії. Інвестори зацікавлені в компаніях, які виходять на індійський ринок, і побачать високе зростання замовлень, вважає Юнчул.

При цьому Bloomberg зазначає, що Hyundai в Індії загрузла в конкуренції з такими компаніями, як Maruti Suzuki India та Mahindra & Mahindra, оскільки в країні стають все популярнішими спортивні позашляховики та електромобілі.

Чистий прибуток Hyundai Motor в 2023 році склав 12,27 трлн вон (близько $ 8,9 трлн), випливає зі звітності компанії. Прибуток у четвертому кварталі минулого року склав 2,2 трлн ($1,65 млрд), що було нижче очікувань аналітиків, писав CNBC.