17 червня графіки погодинних відключень електроенергії діють по всій країні з 08:00 до 24:00. Водночас енергетики зменшили час дії відключень двох черг одночасно. Про це повідомляє пресслужба НЕК «Укренерго».
Відключення світла: Укренерго на сьогодні скоротило час погодинних відключень
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Графіки відключень
«17 червня обленерго по всій території України будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 8:00 до 24:00 — 1 черга. Увага! Зменшено час застосування більшого обсягу обмежень: 2 черги одночасно будуть застосовані з 19:00 до 22:00», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що цьому сприяло зниження споживання, у порівнянні з прогнозним, через прохолодну погоду.
Дефіцит в енергосистемі
Найближчими днями Енергоатом виведе у ремонт ще один енергоблок АЕС. Враховуючи це, а також зростання споживання електроенергії у липні, дефіцит генерації в енергосистемі може збільшитись.
«Але, з іншого боку, саме такий графік ремонтів дозволить восени максимально скоротити тривалість вимушених відключень електроенергії», — зазначили в Енергоатомі.
В Укренерго очікують, що в середині літа ситуація в енергосистемі країни може бути найважчою.
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