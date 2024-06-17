Відключення світла: Укренерго на сьогодні скоротило час погодинних відключень

17 червня графіки погодинних відключень електроенергії діють по всій країні з 08:00 до 24:00. Водночас енергетики зменшили час дії відключень двох черг одночасно. Про це повідомляє пресслужба НЕК «Укренерго».

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Графіки відключень

«17 червня обленерго по всій території України будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 8:00 до 24:00 — 1 черга. Увага! Зменшено час застосування більшого обсягу обмежень: 2 черги одночасно будуть застосовані з 19:00 до 22:00», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цьому сприяло зниження споживання, у порівнянні з прогнозним, через прохолодну погоду.

Дефіцит в енергосистемі