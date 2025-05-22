«Смерть долара» прогнозували ще у 1968 році — в чому прогноз виявився вірним

Численні книги, статті та дописи у соціальних мережах віщують загибель долара вже найближчим часом. Першим, хто наполягав на цьому, був Вільям Рікенбакер. На чому ґрунтувалася його позиція і чому він виявився правий, розповідає Investing. «Мінфін» публікує переклад статті.

Скасування золотого стандарту

Відмінність книги Рікенбакера від інших прогнозів «смерті долара» полягає в тому, що «Смерть долара» була написана у 1968 році! Через п'ятдесят сім років, попри, або, можливо, завдяки обґрунтуванням Рікенбакера, долар все ще є світовою резервною валютою, і жодна інша суверенна валюта, криптовалюта чи дорогоцінний метал не замінить його найближчим часом.

Книга Рікенбакера була опублікована у 1968 році, за три роки до того, як президент Ніксон закрив «золоте вікно», по суті зробивши долар фіатною валютою. Хоча його книга точно передбачила цю епохальну подію, вона невірно передбачила її вплив.

Автор вважав, що без золота, яке регулює пропозицію доларів, неконтрольована монетарна політика призведе до безрозсудного «друкування грошей».

Він мав рацію, що Федеральний резерв матиме більше гнучкості в управлінні грошовою масою. Щобільше, з цією додатковою владою ми бачили безрозсудну поведінку, як він і припускав. Однак Рікенбакер помилився щодо твердження про друкування грошей.

Федеральний резерв не друкує гроші. Усі гроші створюються банками шляхом кредитування. Федеральний резерв друкує банківські резерви, що дозволяє банкам надавати кредити, тобто друкувати гроші, якщо вони того бажають. Що важливіше, навіть якщо грошова маса збільшується через стимули ФРС до кредитування, незрозуміло, чи є така діяльність хорошою чи поганою для економіки, та як вона впливає на інфляцію і зрештою — на вартість долара. Це функція продуктивності боргу.

Простіше кажучи, продуктивний борг стимулює економічне зростання, збільшує національне процвітання та зменшує дефіцит у відсотках від економічної активності. Непродуктивний борг зменшує економічне зростання та процвітання і погіршує дефіцит. Слабше зростання від непродуктивного боргу, зазвичай, є дезінфляційним.

Як свідчить зростання співвідношення боргу до ВВП, сукупний борг був непродуктивним, що призвело до зниження темпів зростання інфляції. Таким чином, якщо занепокоєння полягає в тому, що «друкування грошей» призведе до інфляції, це може призвести до дезінфляції.

Гнучкість ФРС

В одному аспекті Рікенбакер правильно зазначив, що надання Федеральному резерву більшої гнучкості було прокляттям. Політика «дешевих грошей» призводила до періодів надмірних спекуляцій та криз, таких як криза 2008 року.

Однак без «золотих кайданів» Федеральний резерв має неймовірну владу для управління економічними кризами та запобігання валютному колапсу. Насправді, попри те, що криза 2008 року мала коріння на іпотечному ринку США та перспективу краху банківської системи США, світ ринув до доларів під час кризи. Більшість криз супроводжувалися зміцненням долара, доводячи, що долар є «тихою гаванню», яку шукають іноземні інвестори, коли бракує економічної впевненості, а ліквідність є першочерговою.

Надмірні державні витрати

Книга критикує значні федеральні витрати, зокрема, на соціальні програми та військові зусилля, які створюють бюджетний дефіцит, стимулюють інфляцію і зрештою девальвують долар. Книга була написана в той час, коли Ліндон Джонсон активно витрачав кошти на війну у В'єтнамі та внутрішні програми. Знову ж таки, Рікенбакер мав рацію, турбуючись про інфляцію, яка була великою проблемою протягом 1970-х років.

Попри постійне зростання державних витрат та збільшення співвідношення боргу до ВВП, глобалізація торгівлі стрімко розширювалася з моменту публікації його книги. Водночас зростав і попит іноземців на долари, і, відповідно, їхня потреба інвестувати ці долари, що допомагає нам фінансувати наш дефіцит.

Навіть сьогодні, коли «неконтрольований» дефіцит щодня стає заголовками новин, долар залишається у верхньому діапазоні за останні 35 років.

Девальвація долара в контексті

Рікенбакер вважав, що м'яка монетарна політика Федерального резерву, така як низькі відсоткові ставки та розширення грошової маси, розпалить інфляцію, яка підірве купівельну спроможність долара. Він мав рацію, про що свідчить порівняння того, що долар купує сьогодні, порівнюючи з минулим. Однак цей аргумент мало контекстуальний.

Наприклад, у 1950-х роках гамбургер (15 центів), картопля фрі (10 центів) та кока-кола (10 центів) у McDonald's коштували менше 50 центів. Сьогодні та сама страва може коштувати майже 10 доларів.

Хоча десятиліття інфляції різко підірвали вартість долара, наш рівень життя значно зріс. А саме, купівельна спроможність одного долара 1947 року знизилася до 7 центів. Однак скориговані на інфляцію доходи зросли вп'ятеро з 1947 року. Долар купує менше, але наші доходи купують більше!

Дефіцити торгівлі та платіжного балансу

Рікенбакер вказує на постійні торговельні дефіцити США та відтік доларів за кордон, що, на його думку, послаблює глобальний статус валюти. Він має рацію, що торговельні дефіцити постійно зростали, що призводило до більшого відтоку доларів за кордон. Однак більший відтік доларів є результатом більшого попиту на долари. Крім того, ці долари зрештою повертаються до США через інвестиції та кредити уряду та корпораціям.

Чим більша світова економіка, тим більшою є потреба в доларах, і тим більше доларів потрібно інвестувати в економіку США.

Рікенбакер мав рацію

Занепокоєння автора є обґрунтованими і в багатьох випадках виявилися правдивими. Однак жертвою не став долар. Жертвами є більші дефіцити, нижче зростання продуктивності, спустошення виробництва та зростаючий розрив у багатстві.

Колись експерти будуть праві. Смерть долара, як резервної валюти, настане, і його місце займе валюта іншої нації, криптовалюта, золото, черепашки або щось інше. Однак цей день настане нескоро.

Хоча Китай швидко розвиває свою економіку та глобальний торговельний слід, йому бракує верховенства права та ліквідних ринків капіталу для підтримки світової валюти. Важко уявити, як комуністична країна може подолати ці виклики.

Євро є найжиттєздатнішим конкурентом. ЄС має верховенство права, але їхні ринки капіталу далеко недостатньо ліквідні, щоб сприяти світовій торгівлі. Європі також бракує військової могутності, щоб примусити використовувати євро. Пам'ятаймо також, що її фінанси в такому ж поганому або навіть гіршому стані, ніж у США. Немає причин підозрювати, що євро може обігнати долар.

Біткоїн? Забудьте про це! Уряд ніколи не відмовиться від контролю над валютою, тому що разом із цим він втрачає контроль над нацією.

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Якби книга Рікенбакера «Смерть долара» була зосереджена виключно на монетарній та фіскальній нерозважливості та її негативних наслідках для країни, його б визнали провидцем. На жаль, він помилився, наполягаючи на тому, що долар втратить свій статус світової резервної валюти.