Чи станеться глобальний обвал долара на українському ринку та чи не час обмінювати валюту

Геополітика, торговельні війни та гучні заяви дипломатів та військових цього тижня так і залишилися головними подразниками для світового та українського валютного ринків. Попри те, що політичні, економічні та військові події навколо України залишаються на піку напруженості, гривня не тільки встояла, а й навіть пристойно потіснила позиції долара на міжбанку та на готівковому ринку.

Заради справедливості варто зазначити, що у справі зниження котирувань американського долара щодо гривні на нашому ринку основну роль відіграли два чинники:

1) активна робота Нацбанку на торгах із проведення інтервенцій з продажу валюти у поєднанні з періодичними виходами на ринок експортерів-аграріїв, яким потрібна гривня для фінансування весняно-польових робіт. Продаючи валюту, вони «допомогли» регулятору створити певну допомогу для гривні на міжбанку;

2) просідання долара на міжнародному ринку після чергових дій Дональда Трампа щодо запровадження 25% мит на окремі товари з Канади та Мексики, а також підвищення до 20% мит на практично всі китайські товари.

У поєднанні з погрозами Трампа про швидке запровадження 25% мит ще й на європейські товари, і заходами у відповідь з боку Канади і Китаю у вигляді запроваження митних зборів на товари зі США, до п'ятниці євро подорожчав на зовнішніх майданчиках за тиждень з рівня в 1,068 до 1,086 долара, тобто майже на 1,086 цента на євро, що позначалося й на українському валютному ринку.

Пара євро/долар на міжнародному ринку

Український міжбанк за доларом за тиждень

На поведінку нашого українського міжбанку реагував і готівковий ринок, де цінники продажу долара в обмінниках фінкомпаній та банків знизилися надвечір п'ятниці до 41,30−41,55 грн за долар.

Готівковий долар за 3−7 березня 2025 року

За євровалютою відбувся зворотний процес, оскільки український ринок практично в реальному часі реагував на зміцнення позицій євро у світі з відповідною реакцією нашого міжбанку та готівкового ринків.

Український міжбанк за євро за тиждень

Готівковий євро за 3−7 березня 2025 року

Що ще вплинуло на наш валютний ринок

Опосередковано вплинули рішення ЄЦБ 6 березня щодо зниження на 0,25 б.п. ключових відсоткових ставок у ЄС до рівнів: базова відсоткова ставка 2,65% річних, ставка за маржинальними кредитами — 2,9%, та депозитна ставка — 2,5% річних.

Нагадаю, що 30 січня ЄЦБ вже знижував свої ставки на ті ж 0,25% річних із метою пожвавлення економічної активності країн Єврозони. Попри таке очікуване рішення ЄЦБ, 6 березня знову спостерігалися традиційні ралі за парою євро/долар у межах до 1 американського центу на євро, що негайно позначалося і на курсі євро щодо гривні.

Певним підстрахуванням для нацвалюти на нашому ринку стало й рішення НБУ щодо підвищення облікової ставки на 1% річних: із діючих раніше 14,5% річних до 15,5% річних. І суттєвого коригування ставок за депозитними сертифікатами НБУ: ставку «овернайт» підвищили до рівня 15,5% річних, а за 3-х місячними сертифікатами ставку було підвищено відразу до 18% річних, зі збільшенням ставки рефінансування «овернайт» Нацбанком банків до 18,5%. Крім цього, з 4 квітня ставку за 3-х місячними депсертифікатами буде підвищено ще більше — до 19% річних, а ставку «овернайт» рефінансування Нацбанком банків до 19,5% річних.

За задумом Нацбанку, це призведе до зростання дохідності за гривневими інструментами накопичення для населення та бізнесу, що знизить тиск на курс гривні на валютному ринку.

Тому, попри всі геополітичні, військові та економічні виклики, можна вважати, що минулий робочий тиждень виявився досить вдалим для нацвалюти щодо долара. За період із 3 до 7 березня долар під час продажу на міжбанку подешевшав на 38 копійок: зі стартових рівнів понеділка, 3 березня, 41,55/41,60 до 41,19/41,22 грн до завершення п'ятничних торгів 7-го числа.

А ось котирування продажу євровалюти за цей же період злетіли відразу на 1,46 грн: зі стартових рівнів понеділка 43,2369/43,2764 до 44,7117/44,736 грн до завершення п'ятничних торгів. Але як було зазначено вище — це сталося здебільшого, просто як реакція нашого валютного ринку на зміни, що відбуваються щодо долара та євро на світових валютних майданчиках.

У результаті ситуація на валютному ринку України продовжує залишатися повністю контрольованою з боку Нацбанку, що, безперечно, є дуже важливим чинником для всього нашого фінансового ринку в умовах війни та значних геополітичних викликів та нових потрясінь, які пережила наша країна за останні 12 днів.

Прогноз курсу готівкового долара та євро на 8−9 березня

За такої ситуації на ринку власники обмінників цієї суботи та неділі працюватимуть як у форматі «з обороту», за бажання — зі спробами деякої гри «на підвищення» за євровалютою. Але якщо дана тактика та гра «не спрацюють» у суботу, то вже до неділі обмінники швидко перебудуються і продовжать роботу лише у форматі «з обороту» і за доларом, і за євро.

Спред між купівлею та продажем долара перебуватиме у більшості обмінників у межах 20−25 копійок, а за євро — в межах 20−40 копійок. Оптові обмінники будуть готові працювати, як завжди, із меншим рівнем спреду — в межах 15−18 копійок за доларом та 20−25 копійок за євро.

З огляду на чинник 8 березня, власники обмінників у великих торгових точках (особливо ювелірних, квіткових магазинах, а також парфумерії та жіночого одягу) намагатимуться занижувати курс прийому валюти у громадян, яким знадобиться гривня для розрахунків за подарунки своїм представницям слабкої статі.

З огляду на стрибки євро та просідання долара на світовому валютному ринку, волатильність на українському ринку за курсом цих валют зросте.

Але це не означає, що українцям потрібно негайно бігти в обмінники зі скупкою євро, що подорожчало, і одночасним здаванням долара, що подешевшав. Ви в цьому випадку заздалегідь втратите за рахунок подвійної конвертації обох валют через гривню.

Вважаю виваженішим варіантом у такій ситуації зробити ставку або на покупку долара, що подешевшав, з огляду на те, що глобально девальвація гривні поступово триватиме до кінця 2025 року і курс долара не буде постійно тільки просідати.

Або ризикнути і зробити ставку на продаж євро, що різко злетів за гривню, щоб потім, коли пройде корекція пари євро/долар на зовнішніх майданчиках, в результаті за зараз отриману гривню купити євро, що в результаті подешевшає на той момент, і таким чином зафіксувати свій результат від валютообмінних операцій.

Обидві тактики мають право на життя, а яку вибрати — залежить від вашої відповідальності у прийнятті рішень і ризиків. Варіант купівлі долара, що подешевшав, у цій ситуації — консервативніший, а продажі за гривню євро, що різко злетів, — підійдуть для людей, у яких апетит до ризику вищий за середньостатистичний.

Курс готівкового долара цієї суботи та неділі у більшості обмінників фінкомпаній та відкритих цими днями відділень банків перебуватиме в межах коридору: прийом від 41,00 до 41,25 грн та продаж від 41,30 до 41,60 грн.

А курс готівкового євро цими вихідними перебуватиме в межах коридору: прийом від 44,20 до 44,70 грн та продаж від 44,75 до 45,15 грн.