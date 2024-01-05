Нудно не буде: чого чекати від курсу долара та євро 6-7 січня

Перші дні січня 2024 року здивували не лише аналітиків, а й навіть учасників валютного ринку. Традиційного періоду новорічного затишшя практично не було, злети котирувань долара на торгах продовжили гру на підвищення на готівковому ринку. Що буде з курсом у вихідні — читайте у свіжому прогнозі «Мінфіну».

Після 1 січня з його обсягами торгів по Bloomberg у межах низьких $84 млн, вже з наступного дня суми операцій на міжбанку значно зросли — до $221 млн 2 січня, $184,5 млн 3-го числа і в межах від $163 млн до $199 млн у останні два дні цього тижня.

На тлі низької пропозиції валюти з боку експортерів основну частину продажу долара закривав НБУ. Причому на першому етапі він не особливо поспішав збивати котирування своїми цінниками інтервенцій, даючи можливість курсу поступово зростати. І, таким чином, утримуючи офіційний курс долара в межах вище за психологічний поріг у 38 гривень за долар. Відчувалося, що Нацбанк це влаштовувало.

Динаміка офіційного курсу гривні до долара США та євро

А динаміка курсу євро щодо гривні на торгах повністю відображала рух двох пар: долар/гривня на українському міжбанку, скоригована на поведінку пари євро/долар на міжнародних майданчиках, де спостерігалося певне послаблення позицій євро щодо американської валюти.

Поведінка курсу долара на українському міжбанку

Графік пари євро/долар

Але в результаті за рахунок постійних продажів валюти регулятором за тиждень безготівковий долар навіть ситуативно просів на 11 копійок — з 38,15/38,18 до 38,04/38,07 гривень станом на момент закриття торгів п'ятниці з розрахунками на умовах ТОД.

А курс євро на міжбанку за цей же період знизився на 65 копійок — з 42,1984/42,2164 до 41,5434/41,5686 гривень до закриття сесії 5-го січня о 15:00 за Києвом.

Що відбувалося на готівковому ринку

Загалом, нестабільність ситуації на міжбанку та періодичні злети котирувань долара на торгах призвели до того, що на готівковому ринку в різних масштабах, але все ж таки тривала гра «на підвищення».

Річ у тім, що фінансисти при розрахунку «собівартості долара для себе» одразу закладали максимальні котирування міжбанківського ринку, та ще й «із запасом». По євровалюті вони перестрахувалися, виставляючи широкі спреди між купівлею та продажем євро, щоб не помилитися в умовах нестабільності курсу долара в Україні та досить суттєвих коливаннях євро на зовнішніх майданчиках.

Широкі спреди між купівлею та продажем долара та євро у більшості обмінників (до 1 гривні, а то й більше) були відмінною рисою готівкового ринку в період з 1 по 5 січня 2024 року.

У результаті, незважаючи на активні дії Нацбанку, зростання ЗВР України до $40,5 млрд станом на 1 січня 2024 року і навіть формальне зниження валютних котирувань долара та євро до кінця п'ятничних торгів, готівковий ринок поки що не налаштований на серйозне просідання валюти щодо гривні.

І поки не буде зрозуміло, що буде з обсягами та графіком міжнародної допомоги на цей рік, фінансисти скептично ставитимуться до перспектив гривні. І продовжать закладати у свої розрахунки певний девальваційний тренд.

А отже, й готівковий ринок поки не буде готовий сильно знижувати свої цінники. Тим більше, що попит на валюту порівняно з обсягами її здачі у грудні 2023 року, виявився рекордно великим і чиста купівля склала за цей період $1,026 млрд.

Тому ключовими факторами для курсоутворення на готівковому ринку найближчим часом для власників обмінників будуть:

1) тренд за курсом долара на міжбанку та активність на цьому ринку Нацбанку, поведінка пари євро/долар на міжнародних майданчиках;

2) обсяг платоспроможного попиту та рівень конкуренції між обмінниками у конкретному регіоні;

3) психологічні очікування бізнесу та населення. Включно із новинами з фронтів, питань щодо обсягів міжнародної допомоги, а також очікування нововведень від уряду в усіх напрямках — від податкової до мобілізації.

В умовах великої кількості невідомих, фінансисти не поспішатимуть нині знижувати свої цінники в обмінниках. Хоч і продовжать працювати у форматі «з обороту», але лише з широкими рівнями спреду та частою зміною курсів протягом дня. Тому не варто очікувати від власників обмінників суттєвого просідання котирувань купівлі та продажу готівкової валюти цими вихідними.

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Прогноз готівкового курсу долара та євро на 6−7 січня

Курс долара у більшості обмінників фінкомпаній у ці вихідні буде в межах широкого коридору: прийом від 38,30 до 39,20 гривень та продаж від 39,25 до 39,85 гривень.

Деякі мережі обмінників при великих обсягах операцій можуть коригувати ці розрахункові цінники ще на плюс-мінус 5−10 копійок на доларі для залучення оптових клієнтів.

А цінники готівкового євро в обмінниках фінкомпаній у суботу та неділю будуть в межах: прийом від 41,70 до 42,90 гривень та продаж від 42,95 до 43,50 гривні.

Як і у випадку з доларом, деякі мережі обмінників при великих обсягах операцій можуть коригувати дані розрахункові цінники ще на плюс-мінус 5−10 копійок на євро для залучення оптових клієнтів.

Спроби фінансистів утримувати ринок у розігрітому стані як за курсом продажу долара, так і за курсом продажу євро продовжаться. А ось розмір спреду між купівлею/продажем цих валют залежатиме вже від оцінок курсових ризиків аналітиками окремих мереж обмінників фінкомпаній та їх індивідуальними завданнями.

Саме тому цими вихідними на нас чекає дуже суттєвий розкид котирувань з купівлі-продажу валюти в різних мережах обмінників.