Економіка Китаю: що насправді стоїть за технологічним бумом і чому стрибають статки мільярдерів

Програма китайського центробанку з підтримки економіки призвела до стрімкого зростання вартості акцій всіх місцевих компаній, але тривала ейфорія недовго. Ослаблена економіка чекає на нові кроки від держави та болісно реагує на їх затримку. «Мінфін» вирішив розібратися, що ж насправді відбувається в КНР та чому місцевий ринок перетворюється на емоційні гойдалки з надзвичайною волатильністю.

Китайські гірки для мільярдерів

Наприкінці літа цього року у рейтингу найбагатших людей Китаю відбулась несподівана зміна. Короля бутильованої води Чжуна Шаньшаня, який вважався найзаможнішим громадянином КНР впродовж трьох років, потіснив із першої сходинки засновник магазину електронної комерції Pinduoduo Колін Хуан. Його статки на той момент оцінили в $48,6 млрд.

Історія Коліна — один із найяскравіших прикладів китайської мрії. Вихідець із середнього класу, батьки якого працювали на фабриках, він вивчав інформатику в місцевому Університеті Чжецзян, а ступінь магістра отримав вже у США в Університеті Вісконсін-Медісон.

Працювати майбутній мільярдер теж почав у США — в Microsoft та Google, та невдовзі повернувся до Китаю, щоб долучитись до місцевого офісу Google. Життя найманого працівника він змінив на власний бізнес, заснувавши по черзі декілька інтернет-магазинів. Найуспішнішим із проєктів виявився Pinduoduo, який став одним із лідерів електронної комерції Китаю, а декілька років тому Колін створив магазин Temu, який орієнтувався на глобальну аудиторію.

Колін Хуан демонструє не лише китайську мрію, але й всі проблеми та турбулентність, з якою стикається ослаблена економіка КНР. Статус найбагатшої людини держави протримався за ним лише пару тижнів, до того моменту, коли акції PDD (материнської компанії інтернет-магазинів) за день обвалились майже на 30%.

Це сталось після публікації квартального звіту, за яким доходи компанії сягнули $13,6 млрд, що на 86% більше, ніж за аналогічний період роком раніше. А операційний прибуток склав $4,57 млрд, продемонструвавши приголомшливе зростання на 156%.

Чому ж такі блискучі результати призвели до катастрофічного падіння? Річ у тім, що аналітики Волл-Стріт очікували на зростання доходів компанії ще на кількасот мільйонів доларів більше.

Як відзначив засновник China Market Research Group Шон Рейн, незначна відмінність фактичних результатів від очікувань не мала б призводити до такої велетенської корекції. «Ця паніка надмірна», — констатував він, і додав, що після корекції на 30% акції PDD стають хорошою інвестиційно ідеєю.

Поради щодо придбання акцій PDD виявились ще вдалішими, ніж, напевно, очікував сам Шон Рейн. У другій половині вересня центробанк Китаю оприлюднив широкий пакет заходів монетарного стимулювання для відродження місцевої економіки. Акції PDD миттєво пішли вгору і буквально за декілька днів зросли на 57%. Але в жовтні на них чекала чергова корекція і в один із днів вони обвалилися на 12%.

Колін Хуан — не єдиний, чия компанія цього року катається на крутих китайських гірках. Неймовірний злет і наступне розчарування проходять зараз інші гіганти електронної комерції — Alibaba Group та JD.com, телекомунікаційний гігант Tencent та багато інших китайських компаній.

Відчувають тектонічні зсуви в КНР і ті, хто постачає товари до країни. В медіа регулярно з'являються заголовки, що головний акціонер виробника люксових товарів LVMH Бернар Арно то стає багатшим за декілька днів на $24 млрд, то за добу втрачає $11 млрд.

Гойдалки на місцевому фондовому ринку відбуваються на тлі наростання глобальних проблем у китайській економіці. Чи здатна Піднебесна впоратися з ними? —На це питання можна відповісти, якщо поглянути, що насправді відбувається в країні.

Витоки кризи

Ще декілька років тому Китай стикнувся з уповільненням зростання через поєднання декількох чинників. Найперший з них — ослаблення економіки через значно жорстокіші і триваліші, ніж у решти світу, карантинні обмеження під час пандемії.

Коли більшість країн вже виходили з карантину, влада КНР лише посилювала карантинні заходи, закриваючи міста-мільйонники, окремі провінції, найбільші підприємства і ключові порти. Жорстка політика навіть призвела до незвичних для цієї країни масових протестів, які почасти переходили у силове протистояння.

Другим чинником стала криза на ринку нерухомості, яка триває вже четвертий рік. Місцевий ринок нерухомості вже давно вважався перегрітим, але піку проблеми досягли, коли один із найбільших місцевих забудовників Evergrande заявив про нездатність обслуговувати свої борги в $340 млрд. Після цього схожі проблеми виявились і в менших компаніях.

Проблема забудовників ефектом доміно вдарила по банках (які масово кредитували забудовників), сервісних компаніях, але особливо — по органах місцевої влади. Для них продаж землі девелоперам був ключовим джерелом надходжень грошей, а тепер вони зіткнулися з труднощами обслуговування своїх запозичень. Загальна сума боргів китайських регіонів достеменно невідома, але мова точно йде про трильйони доларів. За оцінками The Wall Street Journal, так званий «непогашений позабалансовий державний борг» в країні коливається в межах $7−11 трлн.

Геополітичні ризики сприяють тому, що глобальні корпорації переносять своє виробництво з Китаю до Індії та країн Південно-Східної Азії. Поки що це не призводить до падіння економіки, але сповільнює її зростання.

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Ситуацію погіршує демографічна криза. Населення Китаю скорочується вже два роки поспіль, і що ще гірше — швидкими темпами відбувається старіння жителів.

Китайці втрачають роботу і вкладаються в золото

На початку цього року влада Китаю поставила амбітну мету — забезпечити зростання ВВП на 5%. Однак практично всі ключові економісти переконані, що завдання не буде виконано. Питання лише в тому, наскільки реальність розійдеться з планами.

Оптимістичніше на перспективи КНР дивляться аналітики Goldman Sachs, які прогнозують зростання економіки на 4,9% — лише на 1 в.п. нижче плану. Трохи гірші показники очікують побачити учасники консенсус-прогнозу Reuters — 4,8%.

Крім цього, майже всі переконані, що зростання наступного року буде нижчим, ніж нинішнього. Опитані Reuters фахівці кажуть про 4,5%, а Goldman Sachs орієнтується на 4,7%.

Основна проблема, яка не дозволяє покращити цифри, — сповільнення попиту в країні. Це відчувають практично всі сектори. Наприклад, продажі маркетплейсу Alibaba весною знизились на 1%. За оцінками медіааналітичної компанії Maoyan, продаж відеоконтенту влітку скоротився вдвічі. Продажі Apple тут впали на 6,5%. Міністерство сільського господарства США бачить у мешканців КНР тенденцію заощаджувати — знижується придбання свинини, яку замінюють дешевшими видами м’яса.

Особливо складною залишається ситуація на ринку нерухомості. Порівнюючи з показниками минулого року, інвестиції в сектор впали на 10%, а продаж житла — на 18%.

За попередніми прогнозами Reuters, цього року ціни на житло в Китаї впадуть на 8,5%, а у 2025 році — ще на 3,9%. За цих умов деякі забудовники обіцяють викуповувати квартири, якщо ціни на них у майбутньому виявляться нижчими, ніж заплатили інвестори. Передбачається, що це має пожвавити ринок, але, з іншого боку, може спровокувати посилення боргової кризи за реалізації негативного сценарію.

Уповільнення різних секторів економіки провокує кризу на ринку праці. Минулого року влада припинила публікувати статистику про безробіття серед молоді, потім змінила методологію її розрахунків, але навіть за таких маніпуляцій масштаб проблеми залишається очевидним. Ще на початку літа безробіття серед 16−24-річних громадян країни становило 13%, але вже за декілька місяців сягнуло 17%.

Ті ж китайці, які мають заощадження, все частіше вкладають їх в золото, що стало однією з причин оновлення ним історичних максимумів, але ніяк не допомагає місцевій економіці.

Технологічний надрив

Опис проблем економіки Китаю може виглядати дивним на фоні новин про технологічний бум у країні. Зокрема, продажі електромобілів (враховуючи гібриди) вже два місяці поспіль випереджають автівки з двигунами внутрішнього згорання. А місцевому автовиробнику BYD періодично вдається продавати більше електромобілів, ніж Tesla.

Розвиток технологій — це план місцевої компартії, яка після падіння ринку нерухомості сподівається саме їх зробити драйвером економіки. Однак, як це зазвичай буває в тоталітарних державах, ініціатива виконується з місцевою специфікою. Наприклад, регіони конкурують за кількість зареєстрованих патентів, тому формально кількість наукових розробок зростає, але фактично реєструється «сміття».

Не все так добре і з новим флагманом місцевої економіки — електромобілями. У Китаї налічується понад 450 автомобільних заводів, але третина з них працює на менш ніж 20% потужності. Це стає результатом величезних інвестицій (в тому числі і державних) за відсутності налагоджених ринків збуту такого масиву продукцій.

Надлишок пропозиції підриває прибутковість високотехнологічних виробничих галузей та викликає негативну реакцію з боку торговельних партнерів. Європа та США намагаються захиститися від загрози домінування китайських електрокарів, сонячних панелей та батарей. Обмежувальні мита можуть додати ще більше проблем вже перегрітому технологічному сектору.

Компартія йде на допомогу

Наприкiнцi вересня Народний банк Китаю оголосив про довгоочікувані стимули з підтримки економіки. По-перше, на 0,5 в.п. було знижено норми резервування для банків, що має забезпечити ринкам $142 млрд додаткової ліквідності. Цілком можливо, що таке ж зниження центробанк ще раз здійснить до кінця року. Також знижено деякі ставки регулятора, що має здешевити середньострокові кредити.

Найважливішими ж були рішення центробанку щодо підтримки ринку нерухомості. Ставки за вже виданими іпотечними кредитами банкам рекомендовано знизити на 0,5 в.п. Це допоможе 50 млн сімей заощадити $21 млрд, які будуть спрямовані на споживання та інвестиції.

Також для покупців другого житла (яке в КНР купують переважно з інвестиційними цілями) мінімальний перший внесок було знижено з 25% вартості нерухомості до 15%. Раніше підвищений перший внесок було встановлено для уникнення спекуляцій.

В жовтні про підготовку власного пакету економічних стимулів оголосив міністр фінансів КНР Лань Фоань. Повідомляється, що пакет включає підвищення державного боргу, заходи щодо підтримки споживачів, місцевих органів влади, субсидії незаможним, рекапіталізацію банків, заходи щодо стабілізації ринку нерухомості. Щоправда, очільник відомства лише окреслив ініціативу в загальних рисах. Детальна ж дорожня мапа наразі залишається невідомою.

Реакція ринків

Вже згадане зростання акцій PDD на 57% відбулося саме після оголошення пакету підтримки центробанком. Так само позитивно на це рішення відреагував і ринок загалом.

На річному графіку коливань ключового індексу материкового Китаю CSI 300 можна відразу побачити стрімке зростання, яке розпочалося після оголошення рішення Народного банку.

Коливання індексу CSI 300 впродовж року

Однак свято тривало недовго. Вже 9 жовтня CSI 300 обвалився на 7%, продемонструвавши найбільше одноденне падіння від початку пандемії. Причиною стало те, що ринки не дочекалися конкретних оголошень про нові економічні стимули. А тих, які були раніше, вже виявилось замало.

Аналітики Morgan Stanley, зокрема, очікують на послаблення фіскальної політики. Але поки що влада обходиться лише обіцянками в цьому напрямі.

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Як наслідок, фондовий ринок Китаю, хоча ще й здатний на рішучі стрибки, але причин для його стабільного зростання не знаходиться. Це розуміють й іноземні інвестори. Цього року вперше за останнє десятиліття вони більше продавали акції китайських компаній, ніж купували.

Та й місцеві жителі, як демонструють останні тенденції, радше, відкладатимуть готівку про запас, ніж понесуть кошти на нестабільний фондовий ринок.