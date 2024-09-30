Китайские «стимулы» сделали Бернара Арно богаче на $24 млрд: чьи акции еще успели вырасти

Сигналы ФРС, планы ЕЦБ и китайские стимулы определяли интерес инвесторов на минувшей неделе. За какими событиями они будут следить в начале октября — в свежем обзоре «Минфина».

На прошлой неделе инвесторы ожидали данных по инфляции и других экономических данных, чтобы сориентироваться в ожиданиях по процентной ставке ФРС. Инфляционный индикатор PCE, по которому ФРС оценивает базовую инфляцию и расходы домохозяйств, в августе вырос на 0,1% м/м, в годовом исчислении — на 2,1%, что экономисты назвали «умеренным» ростом.

Цены на услуги, без учета жилья и энергии, выросли на 0,2% второй месяц подряд. Цены на товары, без учета продуктов питания и энергии, снизились на 0,2%, что является самым большим снижением за три месяца. Общие расходы на услуги, которые составляют большую часть потребления домохозяйств, выросли на 0,2% в августе, что стало самым незначительным трехмесячным приростом с октября 2023 года. Расходы на товары не изменились после существенного роста в июле. Заработные платы показали самый большой рост с мая. Тем не менее рост общего располагаемого дохода замедлился, сдерживаемый снижением доходов собственников, процентных и дивидендных доходов. Все эти данные указывают на замедление экономики.

«Скромный рост потребительской инфляции в августе сам по себе является веской причиной для того, чтобы ФРС продолжила смягчать денежно-кредитную политику. Незначительный рост реальных потребительских расходов в августе на 0,1% подчеркивает, что потребители становятся более бережливыми в своих расходах и что темпы расходов замедляются», — говорит главный экономист Nationwide Кэти Бостьянчич.

Пока трейдеры и инвесторы склонны верить в сценарий «мягкой посадки». Результаты опроса Bloomberg показали, что аналитики ожидают, что инфляция вернется к целевому показателю ФРС в 2% к началу следующего года. На эти ожидания повлияют результаты по рынку труда, которые будут обнародованы на этой неделе. По данным Reuters, ожидается, что число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора увеличится на 140 тыс. Пока трейдеры делают ставку на то, что процентная ставка, которая сейчас находится в диапазоне 4,75−5%, к концу года снизится на 75 базисных пунктов, а к середине 2025 года будет находиться в диапазоне 3−3,25%. Это чуть выше того, что большинство политиков ФРС считают нейтральной ставкой, при которой уровень затрат по заимствованиям не стимулирует и не тормозит здоровую экономику.

Экономисты Deutsche Bank считают, что данные по рынку труда могут придать ФРС больше уверенности в том, что тенденция к смягчению стабилизируется. От этого будет зависеть решение по ключевой ставке, которое Федрезерв может принять на заседании 6−7 ноября.

Пока все ждут сценария «мягкой посадки», отчет по занятости, говорит Васиф Латиф, президент и главный инвестиционный директор Sarmaya Partners, может либо подтвердить такие ожидания, либо сорвать их.

По словам портфельного стратега Natixis Investment Managers Solutions Гарретта Мелсона, сильные экономические данные могут дать толчок экономически чувствительным секторам, таким как промышленность и финансы.

Рынки ликуют, скептики сохраняют «осторожный оптимизм»

В пользу «бычьих» настроений инвесторов сыграл «китайский» фактор. Прошлая неделя прошла под знаком снижения Народным Банком Китая ряда ставок, он также сократил нормы обязательного резервирования для банков на 0,5 п.п., чтобы те активизировали кредитование.

Кроме того, на 10% был снижен первый взнос по ипотеке (до 15%) на рынке первичного жилья, а ставки по непогашенным кредитам для населения — снижены на 0,5 п.п., что тоже должно подстегнуть экономику. НБК также заявляет о стопроцентном перекредитовании госкомпаний, которым вменяется выкупать «зависшие» объекты; в мае такие кредиты Китай покрывал на 60%.

Кроме этого, Китай сигнализировал и о поддержке фондового рынка, на что выделяет примерно $113 млрд. Для этого страна собирается создать три фонда. Идея по первому — стабилизационному — будет оглашена позже. Структура двух других уже озвучена: институциональные инвесторы смогут использовать деньги центробанка для покупки акций через своп-контракты и механизмы перекредитования. Все эти меры Китай предпринял, чтобы достичь цели роста ВВП в 5%.

По итогам предпринятых китайскими властями мер, на Шанхайской бирже началось ралли. Неделю китайские акции завершили самым большим ростом с 2008 года, индекс акций крупных компаний CSI 300 взлетел на 4,5% в пятницу, рост за неделю составил 16%. Индекс китайских акций в Гонконге вырос на 3%, зафиксировав самую длинную серию побед с 2018 года. Индекс ChiNext, высокотехнологичный индикатор, вырос на рекордные 10%.

«Инвесторы все время слышали о риске рецессии, политической неопределенности и сезонных колебаниях в сентябре — а получили масштабное сокращение ставки ФРС и стимулирование в Китае, что привело к резкой смене настроений в сторону оптимизма. Квартал завершается с заметным увеличением интереса к рисковым активам, таким как акции американских компаний с малой капитализацией, китайские акции и высокодоходные облигации», — говорит Мэтт Мискин, соруководитель инвестиционной стратегии John Hancock Investment Management.

На фоне позитивных новостей из США и Китая росли европейские акции. Они достигли рекордного максимума в пятницу: индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,5% к закрытию. Основную выгоду извлекли акции химпрома, автомобилестроения и люксового сегмента.

В то время как замедление роста в Европе давит на рынок, акции получают стимул роста от перспективы снижения процентных ставок. Трейдеры увеличили ставки на то, что ЕЦБ снова снизит ставку в октябре, после того, как данные показали, что инфляция во Франции и Испании упала ниже 2%.

В копилку бычьих настроений мировых рынков добавились и планы Саудовской Аравии наращивать добычу нефти, и планы центральных банков снижать ставки. На этом фоне индекс акций развивающихся стран MSCI закрылся ростом на 1%, с недельным ростом до 6,2%, что является максимальным показателем с ноября 2020 года. Такой безудержный оптимизм во всех классах активов — от золота до криптовалют — заставляет некоторых пессимистов насторожиться.

В частности, Флориан Иелпо из Lombard Odier Investment Managers считает, что такая неудержимая жизнерадостность рынков начинает выглядеть рискованно, и поэтому его команда диверсифицирует свои инвестиции в акции и хеджирует риски. «Изменение тона ФРС и скоординированный план стимулирования Китая значительно смягчили два самых больших беспокойства финансовых рынков. Так что термин „осторожный оптимизм“ действительно обрел свою актуальность в этом месяце», — добавляет он.

Риски особенно высоки для европейских акций. О том, что инвесторам следует быть готовыми к растущим рискам, связанным с вялой экономикой региона и ее влиянием на корпоративные доходы, на прошлой неделе говорили Goldman Sachs Group Inc., BlackRock Inc. Northern Trust Asset Management, Citigroup и Barclays. Одним из основных факторов рисков они назвали грядущие выборы в США. Планы Трампа повысить пошлины на китайские товары увеличивают риски для акций Германии и Италии, и в целом приведут к «высокому замедлению» роста доходов в регионе.

Взлеты и падения недели на американском и европейском фондовых рынках

Компания Тикер Результат, % Цена акций, USD Summit Therapeutics Inc. SMMT -14,37 20,89 MakeMyTrip Limited MMYT -12,46 94,96 Medpace Holdings Inc. MEDP -9,37 331,44 PDD Holdings Inc. PDD +35,52 135,38 JD.com Inc. JD +39,75 39,90 Bilibili Inc. BILI +44,15 22,92

Списки роста на американских рынках, по итогам недели, — за китайскими компаниями, которые торгуются на американских рынках. На первом месте — Bilibili — платформа для игр, потокового видео и соцсетей.

Кроме стимулирующих мер Китая, на стоимость акций оказала влияние оценка Goldman Sachs, который повысил рейтинг акций компании с «нейтрального» до «покупать». Две другие компании из тройки лидеров недельного роста также китайские — интернет-ритейлер JD.com и PDD Holdings («мама» онлайн-торговой площадки Temu). Все три компании очень зависят от конечного потребителя и его готовности покупать их услуги, и ожидается, что с активизацией экономики Китая число пользователей вырастет, как, соответственно, и прибыль.

Вторую неделю подряд итоговые недельные списки падения на американских рынках возглавляет американский биотех Summit Therapeutics. Акции компании продолжает «мотать», и, по мнению аналитиков, такая волатильность — это нормально. Рынки пока «переваривают» данные о препарате от рака, о самой компании и ее основателе, и хотят получить больше информации, которая бы подкрепила их ожидания.

На европейских рынках сильнее остальных упали акции Novo Nordisk (-6,29%). Причина падения — мнение аналитиков JPMorgan о том, что отчет датского производителя лекарств за третий квартал может разочаровать из-за более медленных, чем ожидалось, продаж его бестселлера для похудения Wegovy.

Лидерами роста, по итогам недели, на европейских рынках стали «люксовые» компании. Их оптимизм строится, в частности, на ожиданиях, что экономика Китая активизируется, и они смогут продать туда больше своих товаров. Главным «лицом» роста недели среди таких компаний стал LVMH. Акции компании росли на позитивном квартальном отчете и на новостях о том, что она может приобрести итальянский лейбл дизайнерской верхней одежды Moncler. Акции последней на таких новостях подскочили по итогам недели на 20,29% и торгуются по 57,74 евро за бумагу.

В четверг LVMH приобрела 10% акций Double R, инвестиционной компании, полностью контролируемой Ruffini Partecipazioni Holding, компании гендиректора Moncler Ремо Руффини. Double R владеет 15,8% акций Moncler, и собирается увеличить свою долю до 18,5% в течение следующих 18 месяцев благодаря финансированию LVMH. Финансирование же от LVMH компания получит благодаря увеличению доли LVMH в Double R до 22%. LVMH получит право назначить двух членов совета директоров Double R, а также директора в совет директоров Moncler. На фоне этих новостей росли и акции «дочки» LVMH — Christian Dior (+19,05% за неделю до 662,5 евро за бумагу).

Акции самого LVMH за один только четверг выросли на 9,9%, а чистый капитал Арно в этот день подскочил на $17 млрд до $200,4 млрд. По состоянию на утро 30 сентября, согласно индексу миллиардеров Bloomberg, он держится на третьей строчке с капиталом в $207 млрд: с последнего «рывка» он вырос еще на $6,6 млрд.

На надеждах активизации экономики Китая росла не только империя Бернара Арно, росли и такие «люксы» как Estée Lauder, Richemont, Hermes, и Kering, а кроме того — такие казино как Wynn Resorts и Las Vegas Sands.

Топ-5 событий на мировых рынках, за которыми будут следить инвесторы

За какими событиями будут следить инвесторы по всему миру, рассказал Investing.

Отчет о занятости в США

ФРС начала цикл снижения ставок с масштабного снижения на 50 б.п., однако рынок труда по-прежнему остается в центре внимания инвесторов, которые оценивают, насколько быстро центральному банку придется снижать ставки в ближайшие месяцы.

В пятницу Министерство труда опубликует отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе за октябрь. Экономисты ожидают, что в экономике США будет создано 144 тыс. рабочих мест. Инвесторы заинтересованы в том, чтобы данные по занятости подтвердили ожидания сценария «мягкой посадки», при котором ФРС сдержит инфляцию, не оказав серьезного влияния на рост экономики.

Более слабые, чем ожидалось, данные могут возродить опасения относительно перспективы рецессии, в то время как неожиданно высокий рост рабочих мест может вызвать опасения, что ФРС не снизит ставки так сильно, как ожидалось, пытаясь избежать всплеска инфляции.

Выступление Пауэлла

Глава ФРС Джером Пауэлл выступит в понедельник с речью об экономических перспективах перед Национальной ассоциацией деловой экономики.

В своей заметке аналитики Deutsche Bank заявили, что, по их ожиданиям, комментарии Пауэлла будут во многом перекликаться с его заявлениями на пресс-конференции после заседания, где он аргументировал солидное снижение ставки возросшей уверенностью в замедлении инфляции и явным изменением рисков снижения, особенно на рынке труда.

В преддверии пятничного отчета о занятости во вторник выйдет отчет за август, а в среду — данные о найме в частном секторе, которые дадут общую картину состояния рынка труда.

Новый квартал

После нескольких неспокойных месяцев на рынках стартует четвертый квартал. Август выдался нестабильным месяцем: сворачивание спекулятивной торговли иеной совпало с обрушением оптимизма по «Великолепной семерке», а опасения по поводу рецессии усилились после более слабого, чем ожидалось, отчета по занятости в США.

С тех пор акции выросли до новых рекордных максимумов, иена вот-вот покажет лучшие квартальные результаты со времен мирового финансового кризиса 2008 года, основные мировые затраты на заимствования и цены на нефть упали почти на 15%, а Китай открывает краны стимулирования экономики.

В последнем квартале доминировать будут выборы в США в ноябре, в которых примут участие Дональд Трамп и Камала Харрис, поэтому, скорее всего, ожидается большая волатильность.

Инфляция в еврозоне

Во вторник еврозона опубликует предварительные данные по инфляции в сентябре, за которыми будут внимательно следить, поскольку представители ЕЦБ будут размышлять о том, стоит ли снова снижать ставки в октябре.

Экономисты ожидают, что годовой уровень инфляции составит 1,9%, что ниже целевого показателя ЕЦБ в 2%, впервые с июня 2021 года благодаря снижению цен на энергоносители, хотя ожидается, что в последние месяцы года он снова вырастет.

Теперь инвесторы закладывают в цены чуть больше 50% вероятности снижения процентной ставки в октябре на 25 базисных пунктов, что еще на прошлой неделе они считали маловероятным, поскольку деловая активность в еврозоне неожиданно снизилась в сентябре, что усилило опасения, что ЕЦБ отстает от графика.

Цены на нефть

Цены на нефть выросли в пятницу, но, по итогам недели, снизились, поскольку инвесторы сопоставляли ожидания роста мирового предложения с новыми мерами стимулирования со стороны ведущего импортера сырой нефти Китая.

За неделю цена на нефть марки Brent снизилась примерно на 3%, а фьючерсы на сырую нефть упали примерно на 5%.

Ожидания по поводу избыточного предложения усилились после сообщений о том, что ОПЕК+ продолжит реализацию планов по увеличению добычи на 180 тыс. баррелей в сутки ежемесячно, начиная с декабря. Свою лепту в поддержание цен на рынке внесет и рост напряженности на Ближнем Востоке, повышающий риск перебоев с поставками.

В ближайшие дни торговцы энергоносителями будут внимательно следить за данными по рынку труда, поскольку снижение процентных ставок обычно стимулирует экономическую активность и спрос на энергоносители.