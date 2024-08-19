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19 серпня 2024, 10:19

Що спільного між техногігантами та динозаврами

Знаєте, що спільного між динозаврами та технологічними гігантами? І ті, й інші можуть раптово вимерти, якщо не зможуть пристосуватися до змін. Тільки от замість метеорита на них падають інновації, а замість льодовикового періоду настає ера нових технологій, розповідає Founder & CEO у Investudio Андрій Масло.

Знаєте, що спільного між динозаврами і технологічними гігантами?

Лідер втрачає ринок

Ще якихось 10 років тому Intel був беззаперечним лідером серед виробників процесорів. Компанія тримала близько 80% ринку CPU для персональних компʼютерів і серверів. Її логотип красувався на кожному другому ноутбуку, а фраза «Intel Inside» була синонімом якості та продуктивності.

Але розслаблятися не можна, адже десь на горизонті завжди чатують андердоги — молоді вовки, які нарощують мʼязи і чекають слушного моменту, щоб кинути виклик вожаку.

Так AMD, колись вічно другий виробник процесорів, несподівано вистрілив зі своєю архітектурою Zen. Раптом виявилося, що можна робити процесори не гірші, а навіть кращі за Intel, і водночас значно дешевші.

NVIDIA взагалі випадково опинилася у потрібному місці у потрібний час. І коли весь світ раптом збожеволів на пункті майнінгу криптовалют і машинного навчання, вони вчасно зорієнтувалися та запропонували світу свої рішення в ніші графічних процесорів.

Як Intel проґавив ШІ

Intel остаточно втратив свою корону — за рік його капіталізація знизилась майже втричі (з $220 до $80 млрд), і тепер, замість того, щоб диктувати правила гри, він змушений підбирати крихти з підлоги, скорочувати штат і підлаштовуватися під нових лідерів ринку. «А могло ж бути все інакше…», — періодично скиглить в подушку керівник Intel і безуспішно намагається вкусити себе за лікоть…

Річ у тім, що у 2017 році до них приходили якісь хлопці з маловідомої тоді OpenAI і пропонували задешево придбати частку в їх компанії. «Йдіть грайтеся в свої забавки десь в іншому місці і не відволікайте від роботи», — подумали тоді важні дядьки з Intel, але вголос сказали: «Добре, ми подумаємо…»

Ніхто ні про що, звичайно ж, так і не подумав. А варто було — технологія штучного генеративного інтелекту таки вистрелила (про ChatGPT знає кожен) і тепер задає нові стандарти для всієї технологічної галузі. Microsoft, до речі, тоді таки прийняв пропозицію та викупив частку у тих хлопців і сьогодні має найпереконливішу позицію на ринку.

Цікаво, що рівно 30 років тому керівництво того ж Intel спостерігало, як компанію IBM (яка тоді купувала у них найбільше чіпів) декласував маловідомий Compaq. Завдяки конкурентним цінам він тоді стрімко завойоював ринок, і у 1994 році випередив IBM за обсягами продажів та назавжди відправив в другу лігу.

І таких епізодів багато. Згадайте лише історії про Kodak, Yahoo та Netscape. Але почивання на лаврах розслабляє та розмʼякшує мозок, і ніхто з керівництва Intel, звичайно ж, нічого не згадав… «Бо ну його нашо», від тих всіх переживань потім в животі бурчить.

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А поки ми з вами тут пліткуємо, десь у накуреному гаражі сидить з паяльником якийсь неголений геній-самоучка і придумує щось докорінно нове. І всі ті ваші AI, блокчейни та інші новомодні слівця незабаром згадуватимуться через кому із бабінами, дискетами і компакт-дисками.

Автор:
Масло Андрій
Founder & CEO у Investudio Масло Андрій
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