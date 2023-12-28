5 кращих акцій для придбання у 2024 році вартістю до $100

2023-й видався чудовим роком для технологічного сектору та індексу Nasdaq-100. На момент написання статті він зріс на понад 56% із початку року. Якщо наступного року ми не зіткнемося з новими негативними та неочікуваними викликами, то цей тренд, найімовірніше, збережеться. Як цим скористатися інвесторам із невеликим бюджетом, «Мінфіну» розповів інвестиційний експерт Віталій Боканча.

Серед тисячі акцій є недорогі папери недооцінених технологічних компаній зі значним потенціалом. Критерій вибору полягав у пошуку недооцінених компаній з потенціалом зростання від 10%. Середня цільова ціна базується на таргетах різних інвестиційних банків. Також увага була приділена прогнозам за сегментами кожної окремої компанії та їх зростанню у майбутні роки.

Okta, Inc. (NASDAQ:OKTA)

Компанія займається управлінням, ідентифікацією та доступом, надає хмарне програмне забезпечення, яке допомагає керувати та захищати автентифікацію користувачів у застосунках. Крім того, платформа дозволяє розробникам створювати засоби контролю ідентичності.

З початку року акції OKTA зросли приблизно на 27%, що є низьким показником, порівнюючи з популярними технологічними акціями.

Okta виграє від великого і зростаючого адресного ринку. За даними Grand View Research, світовий ринок управління ідентифікацією та доступом минулого року досяг $15,93 млрд. Експерти прогнозують, що цей сегмент розширюватиметься зі середньорічним темпом зростання 12,6% у період із 2023 до 2030 року. У пікові моменти галузь може генерувати дохід у розмірі $41,52 млрд.

Переваги

Аналітики оцінюють OKTA, як «помірно купувати» з максимальною цільовою ціною у $120.

У фінансовому плані компанія демонструє трирічне зростання доходів на 33%.

Недоліки

Середній ціновий прогноз аналітиків є дуже скромним.

Інвестори платитимуть високу премію за зростання, порівнюючи з минулим роком. Це означає, що інвестори готові платити більше грошей, ніж раніше, щоб побачити, як їхня інвестиція зростає.

Інвесторам важливо, щоб вартість їхнього інвестиційного об'єкта збільшувалася, порівнюючи з минулим роком. Такий підхід вказує на те, що вони цінують швидке зростання та прагнуть отримати великий прибуток за короткий проміжок часу.

Corsair Gaming (NASDAQ:CRSR)

Виробник комп'ютерної периферії та апаратного забезпечення, що базується в Мілпітас, штат Каліфорнія. Згідно з публічним профілем, Corsair розробляє та продає різноманітні комп'ютерні продукти, включаючи високошвидкісні модулі DRAM, блоки живлення ATX, а також системи охолодження процесорів та корпусів.

Із початку року CRSR отримала лише менш ніж 7% вартості власного капіталу.

Попри низькі показники, CRSR може бути однією з найпривабливіших бичачих інвестицій в технології. За даними Grand View Research, світовий ринок відеоігор минулого року досяг $217,06 млрд. Експерти прогнозують, що з 2023 до 2030 року цей сектор зростатиме на 13,4% щорічно. У пікові моменти ми говоримо про річний дохід у розмірі $583,69 млрд. Крім того, коли ігри стануть «справжньою» індустрією, попит на периферійні пристрої повинен злетіти до небес.

Переваги

Аналітики оцінюють CRSR, як «помірно купувати» з середньою цільовою ціною 17,57$, що означає приблизно 17% зростання.

CRSR торгується з коефіцієнтом 0,97 щодо продажів за останній рік, що нижче медіани сектору в 1,46.

Недоліки

Загалом, оцінка аналітиків є дещо неоднозначною — три рекомендації на «купівлю» і три рекомендації на «утримання».

Зростання доходів сповільнилося у 2023 році, що викликає деякі питання щодо попиту.

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Teladoc (NYSE:TDOC)

Міжнародна компанія з телемедицини та віртуальної охорони здоров'я, яка набула неабиякої популярності під час пандемії Covid-19: в умовах поширення нового вірусу безконтактні послуги були на першому місці. Відтоді, TDOC втратив таку гостру затребуваність. Із початку року TDOC знизився на понад 15%.

З цього погляду, якщо ми переживемо ще одну пандемію, Teladoc може раптово перетворитися на актуальну платформу охорони здоров'я. Експерти ж все ще вбачають сильне зростання в цій галузі, незалежно від гострих каталізаторів. За оцінками Grand View Research, світовий ринок телемедицини досягне $101,2 млрд наприкінці цього року. До 2030 року дохід сектору може підскочити до $455,3 млрд. Це означає середньорічне зростання на 24,3%.

Переваги

Попри короткострокову втрату актуальності в постпандемічному циклі, аналітики все ще оцінюють акції, як одні з найкращих для купівлі в технологічному секторі.

Аналітики оцінюють TDOC, як «купувати», а максимальна цільова ціна становить $34, що означає 59% потенціалу зростання.

Недоліки

Компанія страждає від значних фінансових проблем, в тому числі від низького Z-Score Altman (модель прогнозування банкрутства).

Таким чином, це не є на 100% однозначним аргументом на користь бичачих інвестицій в технології.

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PayPal (NASDAQ:PYPL)

Міжнародна компанія, що спеціалізується на фінансових технологіях, заробляє на системі онлайн-платежів. Декілька років тому вона також запропонувала платформу «купи зараз, заплати пізніше» (BNPL) під назвою Pay in 4. Ця послуга дозволяє клієнтам розбивати свої покупки на чотири рівні платежі без жодних відсотків чи комісій.

PayPal входить до числа найбільш високотехнологічних акцій завдяки ширшим змінам у поведінці споживачів. Зокрема, молодь очікує простих цифрових платіжних рішень та різноманітних варіантів обслуговування. Крім того, оскільки діджиталізація стає нормою в усіх парадигмах соціальних транзакцій, підприємства, що надають платіжні послуги, отримують величезні можливості. Тому PayPal може використовувати свій величезний компонент довіри до бренду.

Переваги

Зараз аналітики рекомендують PYPL, як «помірно купувати» з середньою ціновою метою 74,14$, що означає зростання на 19%.

Трирічний темп зростання доходів PayPal становить 16,7%, що перевищує середній показник у секторі 3,7%.

Недоліки

Насамперед, PYPL оточує величезний скептицизм, оскільки вона значно впала від своєї пікової ринкової ціни 2021 року. Це є прикладом високого ризику і високої винагороди серед бичачих інвестицій в технології.

Marvell (NASDAQ:MRVL)

Компанія зі штаб-квартирою у Вілмінгтоні, штат Делавер, розробляє та виробляє напівпровідники та супутні технології. Зокрема, зосереджується на мікросхемах для різних застосувань, включаючи центри обробки даних, мережеві та автомобільні рішення. Хоча вона не є лідером серед акцій технологічних компаній, її акції злетіли на понад 57% із початку року.

Насамперед, Marvell отримує вигоду від багатьох можливостей для збільшення попиту. Наприклад, подивіться на один із аспектів її бізнесу — напівпровідники для центрів обробки даних. Згідно з даними Allied Market Research, у 2020 році світовий ринок напівпровідників оцінювався у $187,35 млрд. До 2030 року сектор може досягти $517,17 млрд. Це означає середньорічний темп зростання на рівні 10,5% з 2021 до 2030 року. Додайте до цього інші сектори, і ви, ймовірно, говоритимете про стрімке зростання в довгостроковій перспективі.

Переваги

Аналітики оцінюють MRLV, як «помірно купувати».

Середня цільова ціна становить $67,32, що означає понад 11% зростання, та максимальна цільова ціна становить $100 із потенціалом зростання понад 60%.

Недоліки