Дохідність трежеріс впала: як це використати інвестору

Після значного зростання прибутковості облігацій наприкінці літа та на початку осені 2023 року, в останні тижні жовтня відбулося зниження. Ця тенденція збереглася і в грудні: інвестори набувають впевненості в тому, що Федеральна резервна система (ФРС) завершила підвищення процентних ставок. Як цей фактор впливатиме на ринок облігацій і чи зможуть інвестори використати це на свою користь, розповів інвестиційний експерт Євгеній Тригубченко.

Прибутковість 10-річних казначейських облігацій США досягла майже 5% на початку жовтня 2023 року, але до грудня впала нижче 4%. Жовтневий пік став найвищою прибутковістю для 10-річних казначейських паперів з 2007 року, тоді як короткострокові боргові цінні папери мали навіть вищу прибутковість.

Дохідності US Treasuries

Джерело: Bloomberg

Ця ситуація створила виняткову можливість для інвесторів використовувати облігації для формування значного потоку купонного доходу, і її можна охарактеризувати, як найкращу ситуативну можливість на ринку облігацій за останні роки.

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Що робитиме ФРС

Федеральна резервна система продовжує надавати пріоритет боротьбі з інфляцією, але в її політиці процентних ставок можуть відбутися зміни. Незважаючи на зниження інфляції до 3,1%, вона все ще перевищує мету ФРС у 2% на рік. Після грудневого засідання Федерального комітету з відкритих ринків голова ФРС Джером Пауелл припустив, що додаткового підвищення ставок може не бути на горизонті, і натякнув на можливість багаторазового зниження ставок у 2024 році.

Голова Джером Пауелл та його колеги скорегували свої економічні прогнози, передбачивши зниження інфляції та підвищення рівня безробіття до 2024 року. Це узгоджується з очікуванням ФРС щодо зниження ставки на 75 базисних пунктів на наступний рік, порівняно з попередньо очікуваними 50 базисними пунктами у вересні.

Під час запитань і відповідей після наради Пауелл визнав можливість подальшого посилення політики, але наголосив, що ринок знаходиться на піковій ставці для цього циклу. Це твердження, яке вважається одним із найбільш категоричних і грубих виразів у риториці ФРС, добре поєднується з аргументом Пауелла щодо пом’якшення монетарних заходів до того, як інфляція досягне цілі ФРС у 2%. Цей підхід має на меті зменшити ризик ненавмисного занадто сильного уповільнення економічного зростання та потенційного спричинення рецесії.

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Як реагують трежеріс

Інвестори позитивно відреагували на зміну політики Пауелла. Прибутковість 10-річних казначейських облігацій впала на 14 базисних пунктів після засідання 13 грудня і закрила день на рівні 4,02%. До кінця тижня прибутковість 10-річних паперів впала до 3,91%, що стало першим закриттям нижче 4% з серпня.

Аналітики прогнозують, що облікова ставка досягне свого мінімуму до кінця 2025 року і зупиниться на рівні 3.09%, згідно з аналітичним даним від Bloomberg.

Ринок прайсить нижній рівень ставки в циклі зниження в районі 3.09%

до кінця 2025 року

Джерело: Bloomberg. Використані форвардні ставки свопів

З цікавого, що стосується держборгу США, також варто звернути увагу на те, що наступного року очікується дуже велике розміщення US Treasuries в обсязі $2,5 трлн. Звідси виникає логічне запитання, чи зможе система абсорбувати цю пропозицію та які саме інститути стануть джерелом попиту (іноземні інвестори, банки, чи сама ФРС тощо).

Базовий сценарій на 2024 р. передбачає, що зростання пропозиції за трежеріс разом із невиразними перспективами вирішення ситуації з фіскальним дефіцитом в США призведуть до тимчасового зростання дохідностей.

Також ще невідомо, на якому рівні стабілізуються дохідності 10-річних облігацій після падіння минулого тижня, але виходячи з наших оцінок, рівні за 10-річками нижче 4% — нестійкі та становлять сприятливу можливість для фіксації позицій з прибутком у довгих бондах. Тим паче, що на новинах про зміну ставки вони дуже добре підросли в ціні, особливо корпоративні папери довгої дюрації.