Опендатабот: 40% держкомпаній були збитковими у 2023 році

Майже 800 державних та казенних компаній подали фінансову звітність у 2023 році, за даними Держстату. Щороку 40% цих компаній є збитковими. Варто зауважити, що лише чверть компаній державного сектору дотримуються закону та подають до Держстату свою фінансову звітність. Про це йдеться у дослідження Опендатабот.

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Скільки компаній подали звітність

789 державних та казенних підприємств подали фінансові звіти у 2023 році. Це лише чверть від усіх держкомпаній в Україні у 2024 році. Найменше компаній відзвітували про свої фінансові успіхи у 2021 році — лише 475

«На противагу до приватного бізнесу у держпідприємств є значні переваги — окрім того, що вони є державною власністю, часто-густо такі компанії також є монополістами. Тобто за умови грамотного управління мають усі можливості бути навіть прибутковішими за приватний бізнес.

Проте, як показують дані фінзвітності Держстату, майже половини з ДП навіть у таких умовах є збитковою. Ми створили Реєстр державних компаній, аби було простіше співставляти їх фінансові показники та бачити, яка державна власність працює максимально неефективно", — коментує Олексій Іванкін, керівник Опендатабота.

В середньому, 40% від держпідприємств, що подали звіти, є збитковими. Наприклад, торік з 789 компаній — 313 мали збитки (39,7%), у 2022 році з 797 підприємств — 389 збиткові. У 2021 році серед тих, хто відзвітував про своє фінансове становище, 30,9% були збитковими.

Хто отримав найбільші збитки

Найбільших збитків торік зазнав аеропорт «Бориспіль» — 1,41,4 млрд грн. А за темпами зростання збитків лідирує «Добропіллявугілля-Видобуток» — майже у 12 разів, зі 122 млн грн до майже 1,4 млрд грн за рік.

Хто найприбутковіший

Найприбутковішим державним підприємством країни є «Ліси України» — 2,8 млрд грн. А найбільше зростання прибутку продемонстрував торговельний порт «Чорноморськ»: за рік його прибутки зросли у 26 разів: з 37,2 млн до 986 млн грн.