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8 травня 2024, 12:06

Відтік коштів із криптофондів, FTX виплатить клієнтам до $16,3 млрд: що нового на ринку

Головне на ринку криптовалют.

Головне на ринку криптовалют.
Фото: pixabay.com

Один із найбільших банків у Колумбії запустив криптобіржу Wenia

Банк Bancolombia оголосив про запуск криптобіржі Wenia, яка покликана скласти конкуренцію таким платформам, як Binance і Bitso. Про це заявив глава організації Хуан Карлос Мора в інтерв'ю для місцевого видання Forbes.

За його словами, банк розраховує залучити близько 60 000 клієнтів на платформу в перший рік. Wenia надасть весь спектр необхідних криптопослуг, включно з купівлею/продажем та обміном цифрових активів, додав він.

Біржа підтримує Ethereum, Bitcoin, Polygon і USD Coin. Крім того, банк випустив власний стейблкоїн під назвою COPW, забезпечений колумбійським песо.

За словами Мори, запуск Wenia — це підсумок кропіткої роботи банку, яка тривала близько 10 років. Мета проєкту полягає в тому, щоб надати колумбійцям інклюзивний і простий доступ до криптовалютної сфери, додав глава Wenia Пабло Арболеда.

Експерти повідомили про відтік коштів із криптофондів на понад $250 мільйонів

У період із 29 квітня по 3 травня 2024 року відтік капіталу з криптофондів становив $251 млн. Про це йдеться в щотижневому звіті CoinShares.

Експерти зазначили, що цей тиждень став першим, коли спостерігався «відчутний» відтік коштів з біткоїн-ETF у США. Водночас приплив капіталу в криптофонди у Гонконзі склав $307 млн.

Що стосується розподілу даних за активами, то лідером з відтоку стали продукти на базі біткоїна — $284 млн. Ethereum-фонди перервали серію з відтоку коштів, який спостерігався сім тижнів поспіль, ці продукти отримали приплив на суму $30 млн.

На регіональному рівні лідером з відтоку капіталу стали США — $504 млн. За ними розташувалася Швеція з показником $30,3 млн, а замикає трійку Канада — $9,6 млн.

FTX виплатить клієнтам до $16,3 мільярда

Збанкрутіла криптовалютна біржа FTX направила до суду новий план реорганізації. Згідно з ним, 98% постраждалих клієнтів отримають відшкодування в розмірі 118% від їхнього вкладу. Загальна сума виплат становить від $14,5 млрд до $16,3 млрд.

«Ми раді можливості запропонувати план за главою 11 Кодексу США про банкрутство, який передбачає повернення 100% сум претензій плюс відсотки для всіх недержавних кредиторів», — заявив новий CEO біржі Джон Дж. Рей III.

Це стосується насамперед кредиторів, які подали претензію в $50 000 або менше, згідно з релізом. До таких належать 98% постраждалих клієнтів платформи.

Якщо суд затвердить новий план реорганізації, вони отримають компенсацію протягом 60 днів після того, як рішення набуде чинності.

Інші неурядові кредитори можуть розраховувати на відшкодування в розмірі 100% плюс до 9% як компенсацію можливих втрат від зміни ціни активів. Загальна сума виплат, згідно з планом, становитиме від $14,5 млрд до $16,3 млрд.

Згідно з пресрелізом, криптобіржа змогла збільшити обсяг компенсації постраждалим клієнтам унаслідок укладення низки угод. Зокрема, компанія домоглася поступок з боку урядових органів США.

У Гонконзі створять робочу групу з питань CBDC і токенізації активів

Валютне управління Гонконгу (HKMA), яке де-факто є центральним банком регіону, оголосило про створення Project Ensemble Architecture Community.

Регулятор заявив, що об'єднає зусилля для формування стандартів і надання пропозицій щодо розвитку ринку токенізації Гонконгу.

Основною метою робочої групи буде забезпечення взаємодії між wCBDC і токенізованими активами. Згідно з документом, wCBDC — це цифровий платіжний засіб, який використовується фінансовими контрагентами і виступає в ролі своєрідного резерву центробанку. wCBDC має низку особливостей і переваг, що розширюють операційні можливості щодо його використання.

«Робоча група надаватиме рекомендації з конкретних тем, спочатку зосередившись на створенні механізму для підтримки міжбанківських розрахунків через wCBDC для транзакцій з токенізованими активами», — йдеться в заяві HKMA.

Уряд Гонконгу займається вивченням wCBDC з 2021 року. HKMA вже провело два раунди консультацій щодо випуску місцевої цифрової валюти — e-HKD. Однак регулятори поки не визначилися з точною датою впровадження нового платіжного засобу.

Серед учасників спільноти — представники HKMA, Комісії з цінних паперів і ф’ючерсів Гонконгу (SFC), Центру інновацій BIS, а також кількох банків і фірм, включно з гонконзькою філією Bank of China, Hang Seng Bank, HashKey Group і Microsoft Hong Kong.

Джерело: Мінфін
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