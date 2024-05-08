Данія виділить 33,5 млн євро на гуманітарну допомогу Україні

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Що відомо про новий пакет

«Цим новим пакетом підтримки ми прагнемо забезпечити термінову гуманітарну допомогу та захист для найбільш вразливих груп населення, що може врятувати їхні життя», — заявив міністр у справах міжнародного розвитку Данії Ден Йоргенсен.

Зазначається, що в рамках цього пакету надається базова надзвичайна допомога у вигляді продовольства, медикаментів, води та житла для українців у найбільш постраждалих від війни регіонах.

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Також кошти підуть на допомогу з утепленням українських осель перед напередодні зими та гуманітарне розмінування.

Більшість фінансування буде розподілено через «стратегічних партнерів громадянського суспільства Данії, присутніх в Україні», решта — через спеціалізовані установи ООН.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що уряд Данії виділяє додаткові кошти для Дансько-українського фонду, який сприяє залученню інвестицій з боку данських компаній в Україну.