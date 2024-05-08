Данія оголосила про виділення нового пакета гуманітарної допомоги Україні в розмірі 250 млн данських крон (33,5 млн євро), щоб допомогти задовольнити базові потреби найвразливіших груп населення. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства закордонних справ Данії.
Данія виділить 33,5 млн євро на гуманітарну допомогу Україні
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Що відомо про новий пакет
«Цим новим пакетом підтримки ми прагнемо забезпечити термінову гуманітарну допомогу та захист для найбільш вразливих груп населення, що може врятувати їхні життя», — заявив міністр у справах міжнародного розвитку Данії Ден Йоргенсен.
Зазначається, що в рамках цього пакету надається базова надзвичайна допомога у вигляді продовольства, медикаментів, води та житла для українців у найбільш постраждалих від війни регіонах.
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Більшість фінансування буде розподілено через «стратегічних партнерів громадянського суспільства Данії, присутніх в Україні», решта — через спеціалізовані установи ООН.
Нагадаємо
Раніше «Мінфін» писав, що уряд Данії виділяє додаткові кошти для Дансько-українського фонду, який сприяє залученню інвестицій з боку данських компаній в Україну.
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