Курс валют на 8 травня: долар у банках втратив п'ять копійок, євро — 10 копійок

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках у покупці знизився на 3 копійки, а у продажу на 2 копійки. Євро втратило 3 копійки у купівлі та 2 копійки у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 39,25−39,75 грн. Євро купують за 42,20 грн, а продають за 42,85 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 39,67−39,77, євро — 42,70−42,85 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 39,22−39,25 грн/$. Торги по євро проходять на рівні 42,14−42,17 грн/євро.

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