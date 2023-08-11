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11 серпня 2023, 15:06 Читать на русском

Державні облігації України за два місяці подорожчали на 50%

Державні облігації України різко зросли в ціні за останні два місяці, оскільки інвестори стають більш оптимістичними щодо того, скільки своїх грошей вони отримають назад в результаті можливої реструктуризації боргу. Про це повідомляє Financial Times.

Державні облігації України різко зросли в ціні за останні два місяці, оскільки інвестори стають більш оптимістичними щодо того, скільки своїх грошей вони отримають назад в результаті можливої реструктуризації боргу.
Фото: freepik.com

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Борг Києва різко зріс після вторгнення росії в лютому 2022 року, а ціни впали ще більше після того, як закордонні кредитори проголосували за замороження відсоткових виплат за міжнародними облігаціями країни на суму $20 млрд.

Але з початку червня ціни зросли більш ніж на 50%, що зробило українські облігації одними з найкращих на світових ринках з фіксованою дохідністю цього року, оскільки стабільний потік іноземної допомоги зміцнює валютні резерви Києва, тоді як прогнози щодо економіки країни останнім часом стали дещо менш похмурими.

«Ринок намагається з'ясувати: коли ми нарешті проведемо реструктуризацію, на якому рівні торгуватимуться облігації? Будь-яка хороша новина — зростання, високий рівень валютних резервів, угода з МВФ — буде добре сприйнята інвесторами, тому що це означає, що відновлювальна вартість облігацій України буде вищою, ніж ринок оцінює зараз» — говорить портфельний менеджер з ринків, що розвиваються, у William Blair Деніел Вуд.

Облігації України

Доларові облігації з погашенням у вересні 2025 року наразі торгуються по 31 центу за долар, порівняно з 20 центами на початку червня. Інші валютні облігації продемонстрували аналогічне зростання.

За даними Bloomberg, найбільші власники міжнародних облігацій України — BlackRock, Pimco та Fidelity.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що станом на 1 серпня 2023 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили $41,718 млрд. У липні вони зросли на 6,9%, вдруге поспіль оновивши рекордний показник за всю історію незалежності України.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Genna Smatko
Genna Smatko
11 серпня 2023, 15:52
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Чим більше ціна облігації тим більше ми зі свого кармана баригам заплатимо. Причому це бариги наші тільки на рахунки їхні за кордоном.
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