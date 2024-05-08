Платний вхід: Венеція заробила майже 1 млн євро за перші дні експерименту

За перші 11 днів, запроваджена у Венеції плата за вхід одноденних туристів, принесла місту 975 000 євро ($1,1 мільйона). Про це передає DPA.

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Плата за вхід у місто

Венеція вже заробила 975 000 євро ($1,1 мільйона) від продажу квитків. З кінця квітня відвідувачі італійського міста повинні платити 5 євро за вхід у найбільш завантажені дні.

За словами муніципальної адміністрації, перший етап перевершив очікування. З 25 квітня по 5 травня було продано понад 195 тис. вхідних квитків.

Слід зазначити, що для Венеції це був особливий період, — Папа Римський Франциск, який через погане здоров’я місяцями не виїжджав за межі Риму, цього разу відвідав Венеційську бієнале. Відповідно, ця подія допомогла залучити додаткових гостей у місто.