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8 травня 2024, 12:53

Торік 298 народних депутатів отримали більше доходу, ніж у 2022-му — YouControl

Торік 298 депутатів отримали більше доходу, ніж у 2022-му. Також аналіз даних свідчить про підвищення рівня заробітної плати народних депутатів, середньорічний показник у 2023 році збільшився на 36% в порівнянні з показником у 2022 році. Про це йдеться в дослідженні YouControl.

Торік 298 депутатів отримали більше доходу, ніж у 2022-му.

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Підвищення депутатської зарплати та зростання у доходах

Фахівці YouControl вивчили дані Єдиного державного реєстру декларацій. А саме: 11 розділ декларацій «Доходи, у тому числі подарунки». Було виявлено 391 декларацію чинного народного депутата за 2022−2023 роки.

Нині ж у Верховній Раді налічується 401 народний депутат 9 скликання. Сукупний дохід чинних нардепів, декларації яких є у відкритому доступі за 2022−2023 рр., склав більше 7 млрд грн.

Так, 42% від суми складають доходи депутатів «Європейської Солідарності», 18% — «Слуги Народу», 12% — «Партії «За майбутнє», 6% — «Довіри», 5% — доходи позафракційних нардепів. Доходи інших політсил складають трохи більше ніж 10% від загальної суми.

У 2023 році 298 народних обранців отримали більше доходу ніж у 2022-му. А от у 89 парламентарів доходи навпаки зменшилися.

У 2023 році у 159 депутатів заробітна плата становить 50% і вище від загальної суми доходу. У 2022 році більшу частину доходів зарплата складала у 270 депутатів. Також аналіз даних з декларацій свідчить про підвищення рівня заробітної плати нардепів, середньорічний показник у 2023 році збільшився на 36% в порівнянні з аналогічним показником у 2022-му.

Середня річна зарплата політиків у 2023 році склала майже 638 тис. грн проти 468 тис. грн у 2022 році.

Найбільші суми заробітної плати за 2023-й отримали члени фракції «Слуги Народу» Руслан Стефанчук — 949 тис. грн та Олександр Мережко — 843 тис. грн.

Джерело: Мінфін
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