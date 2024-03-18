Зростання біткоїну, як продукт корупції та санкцій

Минулого тижня біткоїн оновив історичний максимум, а його ціна не деякий час перевищила $73 тис. Економічний експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна» Олексій Кущ розповів , яким чином корупція та злочинність підштовхує його ціну, і хто зароблятиме на біткоїні.

В яких країнах популярна криптовалюта

Цикли зростання цін на криптовалюти безпосередньо пов'язані з динамікою тіньового руху капіталу, оскільки криптовалюти дозволяють оминати фінансовий моніторинг у банках та фільтри контролю походження коштів.

Тобто попит на криптовалюти формується в сировинних, корупційних країнах, що розвиваються, а також у державах, які перебувають під впливом санкцій.

Наприклад, рф формує «чорну касу» війни у розмірі від $50 до $100 млн на день, значною мірою за рахунок операцій з криптовалютами під час розрахунку за нафту.

Тут вирішується ще й завдання обходу санкційного обмеження ціни на російську нафту (прайскеп), коли нафта з рф продається офіційно за $60 за барель, а, наприклад, $10 за барель йде криптою.

Але основна причина — це корупція, яка зараз, після запровадження стандартів BEPS у більшості країн (по боротьбі з розмиванням бази оподаткування та корупцією), майже вся сидить у крипті.

Візьмемо репорт «The 2022 Global Crypto Adoption Index». Які країни проводять найбільшу кількість операцій із криптовалютами (дані за 2022 рік):

В'єтнам — корупція, грошові перекази населення та гральний бізнес. Філіппіни — корупція, грошові перекази. Україна — корупція, грошові перекази, війна. Індія — корупція, перекази, криптовалютні проєкти у селах. США — тут виняток із загального тренду: проєкти на базі DeFi, тобто футурологія, на яку можна витрачати гроші. Наприклад, картинки та арт-об'єкти NFT, Метавсесвіт тощо. Пакистан — корупція, перекази. Бразилія — корупція, спекуляції. Таїланд — корупція, гральний бізнес. росія — корупція, обхід санкцій. Китай — корупція, спекуляції, обхід санкцій.

Як бачимо, більшість країн — корупційні та такі, що розвиваються.

Ця теза підтверджує той факт, що в переліку країн-криптоманів немає таких технологічних гігантів, як Японія, Південна Корея, Німеччина, Франція, Британія.

Згідно зі звітом ООН, до топ-5 країн у 2021 році з найбільшою кількістю розрахунків у крипті серед населення увійшли:

Україна (12,7% населення мають цифрові валюти). рф (11,9%). Венесуела (10,3%). Сінгапур (9,4%). Кенія (8,5%).

Що примітно, до топ-20 країн рейтингу ООН увійшли лише п'ять розвинених країн, а 15 — такі, що розвиваються.

Причому в розвинених країнах рейтингу (окрім США та Сінгапуру) показник володіння населенням цифровими валютами не перевищує 5% (Британія, Австралія, Південна Корея).

До речі, володіючи криптовалютами, ви повинні знати, що в загальному ланцюжку транзакцій та структури криптогаманців можете опинитися поряд із корупціонером із Нігерії чи терористом із Пакистану.

Хто володіє криптовалютою

Хто володіє найбільшими запасами «битка» з найбільших гравців?

На першому місці — BlackRock: $13,5 млрд.

На другому місці — колишній лідер ринку крипти MicroStrategy під управлінням Майкла Сейлора: 193 тис. біткоїнів на $13,2 млрд за балансовою вартістю на дату закриття балансу, нереалізований прибуток — $7,1 млрд.

На третьому місці — фонд Fidelity (FBTC): $8,6 млрд.

З огляду на це, маніпуляції на ринку криптовалют лише посиляться.

По суті, «биток» — це новий західний фінтех, що дозволяє «стригти» корупційні та сировинні країни, що розвиваються, у тому числі ті, що перебувають під санкціями.

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Новий фінтех, запущений, як альтернатива «білого та пухнастого» класичного банкінгу, який тепер стане долею «золотого мільярда».