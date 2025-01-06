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6 січня 2025, 16:10

Зростання зарплат і корпоративні обіди: як роботодавці борються за працівників

Попри війну, економічні труднощі та мобілізацію, ринок праці демонструє гнучкість і здатність адаптуватися. Зарплати продовжують зростати, хоча й залишаються нижчими, ніж до повномасштабного вторгнення, у доларовому еквіваленті, а темп зростання кількості вакансій загальмував. Які ще тренди на ринку праці, у колонці дл NV розповів CEO robota.ua Валерій Решетняк. «Мінфін» публікує ключові тези.

Попри війну, економічні труднощі та мобілізацію, ринок праці демонструє гнучкість і здатність адаптуватися.

Баланс між попитом та пропозицією

З квітня 2022 року до початку цього року ми спостерігали постійне зростання вакансій, проте зараз показник закріпився на рівні 105−110 тис. Активність пошукачів, яка падала у 2022−2023 роках, теж стабілізувалася. Це стало хорошою новиною для роботодавців, адже дозволяє зберігати баланс між пропозицією роботи та попитом.

Зростання заробітних плат

З середини 2024 року відновилось зростання заробітних плат. Вперше за декілька років різниця між очікуваннями кандидатів і можливостями роботодавців скоротилася до 2 000 грн, що є позитивною тенденцією для обох сторін. Проте варто зазначити, що, хоча зарплати у гривневому еквіваленті перевищують довоєнний рівень, але в доларовому — залишаються нижчими.

Зміни у відносинах роботодавець-працівник

У 2024 році роботодавці почали ще більше піклуватися про своїх працівників. Це таке собі «змагання за таланти»: хто запропонує кращі умови, до того підуть кваліфіковані спеціалісти.

  • Повернулися бонуси, на кшталт медичного страхування чи корпоративних обідів.
  • Зросли інвестиції в навчання та перекваліфікацію працівників.
  • З’явилися програми для підтримки ветеранів та ветеранок.

Все більше компаній почали заохочувати жінок опановувати чоловічі професії. Тобто ринок праці стає відкритішим для всіх.

Окремо варто зазначити, що роботодавці шукають нестандартні підходи до рекрутингу. Наприклад, пілотні проєкти з QR-кодами у магазинах дозволяють швидко відгукнутися на вакансії.

Регіони з максимумом можливостей працевлаштування

Як і минулого року, за кількістю вакансій особливо виділяються 5 областей: Київ, Львів, Дніпро та Одеса. Водночас Харків, через малу відстань до зони бойових дій, знизив свої показники. Однак, навіть у складних умовах, люди там продовжують працювати та шукати роботу.

Гібридний та віддалений формати роботи

Частка вакансій із гнучким або дистанційним форматом залишалася на рівні 8−9%. Багато професій, які вимагають фізичної присутності на робочому місці, наприклад, продавці, бармени, будівельники, залишаються найпотрібнішими. Тому частка віддаленої роботи у загальній кількості вакансій залишилася приблизно на тому ж рівні, що й до війни.

Що чекає на ринок праці у майбутньому

Ми очікуємо, що у 2025 році ринок залишиться стабільним. Найімовірніше, кількість вакансій залишиться приблизно на тому ж рівні або трохи зменшиться. А ось кількість людей, які шукають роботу, може змінитися, залежно від того, як розвиватимуться події.

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Багато хто вважає, що віддалений формат роботи стане ще популярнішим у 2025 році, але наші дані свідчать про інше. Компанії все частіше повертають працівників до офісів, аргументуючи це підвищенням їхньої продуктивності. Звичайно, є галузі, де віддалена робота залишається популярною, наприклад, IT, маркетинг чи консалтинг.

Автор:
Решетняк Валерій
CEO robota.ua Решетняк Валерій
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Коментарі - 4

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0
Mini Mi
Mini Mi
6 січня 2025, 16:30
#
Не знаю, мы элементарно боремся — говорим что можем взять хоть полностью вчерную, хоть по договору без зачисления в штат и подачи в ТЦК.
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0
korolenkodenis
korolenkodenis
6 січня 2025, 17:45
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Красавчики, налоги не для Вас? В открытую заявляете, что уклоняетесь от налогов и официального оформления работников?
Мда…
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0
Karin77
Karin77
6 січня 2025, 18:25
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Легко вам такое писать. Но иначе работник к вам не пойдёт,работать будет некому и вы просто закроетесь))))
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ccc2013
ccc2013
6 січня 2025, 18:40
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Люди ідуть працювати до того,хто пропонує їм більше грошей, а уж як він це робить-їх не турбує🤑
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