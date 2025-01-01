Основні витрати українців: що буде з цінами на їжу, паливо та комуналку на початку 2025 року

За підрахунками соціологів, понад 70% видатків українців припадає на продукти харчування, оплату комунальних послуг та транспорт. Тому «Мінфін» дослідив, як зміняться ці витрати у 2025 році.

«Мінфін» вже писав про рекордне прискорення інфляції в країні. За даними Держстату, у листопаді споживча інфляція склала, порівнюючи із жовтнем, 1,9%, а в річному вимірі вже перейшла на двозначні числа (плюс 10,4%). Їжа дорожчає ще швидше — за місяць зростання цін становило 4%, а за рік — 14,4%.

У нещодавньому інфляційному звіті Нацбанк спрогнозував, що споживча інфляція залишиться високою і в першому кварталі 2025 року, і у річному вимірі прискориться до 11,4%.

«Мінфін» розбирався, що відбувається з цінами, і які саме товари та послуги можуть подорожчати найбільше з початку 2025 року.

Овочі, хліб та молочка подорожчають, цінники на яйця вже «посипалися»

Найбільше по гаманцях українців останнім часом б'ють цінники на продукти харчування. Наприклад, за даними Держстату, яйця за листопад зросли в ціні на 54,6%, овочі — на 13,7%, вершкове масло — на 5,2% тощо.

Їжа продовжила дорожчати і в грудні. Хоча свіжих даних офіційної статистики за останній місяць цього року ще немає, аналітики фіксують зростання цін на цілу низку продуктів, зокрема, з овочевих та фруктових кошиків.

За даними EastFruit, станом на 20 грудня картопля на опті подорожчала, порівнюючи з попереднім тижнем, із 20−23 гривень до 22−28 гривень за кілограм, банани — з 52−60 до 58−62 гривень за кілограм, хурма — з 80−150 до 95−170 гривень, мандарини — з 65−135 до 75−140 гривень тощо.

Цінники на моркву за тиждень підскочили відразу на 11% — до 20−28 гривень за кілограм на опті. За даними аналітиків EastFruit, багато господарств призупиняють торгівлю морквою в очікуванні ще вигідніших для них цін, хоча, порівнюючи з аналогічним періодом минулого року, морква вже коштує дорожче на 83%.

Серед причин рекордного подорожчання овочів і фруктів експерти називають декілька чинників. По-перше, низький, порівнюючи з минулим роком, урожай (він сильно постраждав від літньої посухи).

По-друге, збільшення витрат фермерів на крапельне зрошення, паливо, заробітні плати. По-третє, девальвація гривні, через що імпортні овочі та фрукти стали дорожчими в доларовому еквіваленті, а отже, вітчизняні виробники можуть підвищувати цінову планку слідом за імпортерами, не побоюючись розгубити покупців.

Усі ці чинники впливатимуть на ціни і в першому кварталі 2025 року.

Окрема «націнка», яку виробники також включають до вартості овочів і фруктів, — «генераторна». В Україну після ворожих атак по вітчизняній енергосистемі повернулися відключення світла. Це змушує і виробників, і посередників вмикати альтернативні джерела енергопостачання для складських приміщень. Електроенергія від генератора — у 2−3 раза дорожча за мережеву, що автоматично збільшує собівартість продукції.

Якщо відключення електроенергії в Україні збережуться, є ризики також масового псування овочів і фруктів на складах, необладнаних альтернативним енергоживленням. А це означає, що і без того недостатня пропозиція «вітамінів» може знизитися, що дасть змогу тим продавцям, у яких товар є, а його якість — хороша, і надалі задирати цінники.

Голова Економічного дискусійного клубу Олег Пензін каже, що протягом зими овочі та фрукти можуть зрости в ціні ще щонайменше на 10−15%.

Перший віце-президент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дученко розповів «Мінфіну», що в першому кварталі наступного року ще приблизно на 5% подорожчає хліб. «Точніші прогнози залежать від динаміки у складових собівартості», — зазначив він.

Раніше Дученко пояснював подорожчання хліба зростанням цін на борошно та прогнозував, що до кінця року ціни на нього зростуть ще на 11%. Також пекарі підвищують цінники через зростання цін на упаковку на 10%, логістику — на 8%, газ — на 11% % та електроенергію — на 20%.

Дорожчатиме також молочка. За даними Асоціації виробників молока, станом на 10 грудня закупівельна вартість молочної сировини екстра-класу зросла, порівнюючи з попереднім місяцем, на 65 копійок — до 19,7 гривень за кілограм без ПДВ. Молоко вищого гатунку подорожчало за цей же час на 30 копійок (до 18,7 грн/кг без ПДВ), першого гатунку — на 50 копійок (до 17,65 гривень).

За даними голови цієї асоціації Георгія Кухалейшвілі, попит на молоко перевищує пропозицію. Втім, цінники на сировину, хоча й зростають, але вже не такими темпами, як з початку осені. Тож, за його прогнозами, темпи подорожчання молока знижуватимуться. Одна з причин — падіння темпів експорту вершкового масла через його здешевлення в Європі. Якщо у жовтні масло в ЄС коштувало 8,5 євро за кілограм, то зараз — 6,5 євро.

Не виключено, що експортери будуть змушені переспрямувати частину обсягів на внутрішній ринок, що пригальмує зростання цін на вершкове масло у вітчизняному роздробі. Загалом експерти прогнозують зростання цін на молочну продукцію за перші три місяці 2025 року в межах 5−10%.

Голова концерну «Ярослав» (до його структури входить Київська макаронна фабрика) Олександр Борсук прогнозує подальше подорожчання макаронів. «Головна причина — різке подорожчання зерна — воно зросло в ціні в 1,5 раза. Відповідно, підтягнулося й борошно, за яке ми платимо по 15 гривень, замість колишніх 10 гривень», — пояснив Борсук. Тому макарони додаватимуть у ціні щонайменше по 2% щомісяця.

Відзначимо, що Україна є великим світовим експортером пшениці та кукурудзи. Отже, ціни на зерно на внутрішньому ринку прив'язані до світових, а ті, за даними FAO (продовольча організація ООН), зростають через скорочення запасів до 315 млн тонн, замість торішніх 316 млн і 323 млн у 2022−2023 маркетинговому році.

Також у FAO заявили, що наступного сезону в деяких країнах, у тому числі в Україні, очікуються не цілком сприятливі погодні умови для вирощування пшениці. Тому наші аграрії навряд чи опускатимуть цінники. Дорогі пшениця та кукурудза, зі свого боку, «забезпечать» високі ціни на борошно та комбікорми, що накручуватиме цінники на хліб, макарони, м'ясо та молочку.

Щодо яєць, то, як розповів «Мінфіну» голова Спілки птахівників Сергій Карпенко, яйця, після стрімкого подорожчання, вже подешевшали на 20−25% і не дорожчатимуть щонайменше протягом січня.

Що буде з цінами на автопаливо та логістику

Наступного року можуть зрости ціни і на автомобільне паливо (а, отже, і на логістику).

З початку 2025 року в Україні стартує новий етап підвищення акцизів на бензин, дизель та автогаз.

Це, за словами засновника компанії «Прайм» Дмитра Леушкіна, сприятиме зростанню цін на паливо. «З початку року чекаємо на поступове подорожчання палива на 1−2 гривні за літр. АЗС переписуватимуть цінники до лютого», — зазначив Леушкін.

Керівник консалтингової компанії «А-95» Сергій Куюн каже, що пропорційне підвищення цін на пальне, з огляду на зростання акцизів, має становити 1,3−2 гривні на літрі.

«Але я не думаю, що саме в такому коридорі рухатимуться ціни. Найімовірніше, частину „націнки“ мережі АЗС візьмуть на себе, знижуючи власну маржу. Також не можна виключити варіант зниження закупівельних цін на нафтопродукти у світі, що, наприклад, дало нам змогу досить спокійно пройти перший етап підвищення акцизів у вересні цього року», — говорить він.

Леушкін також не виключає: якщо буде обвал нафтових котирувань, то прогнози щодо зростання цін на паливо на 1−2 гривні за літр можуть і не виправдатися.

Світовий банк у своєму звіті зазначає, що у 2025 році світова пропозиція нафти перевищить попит у середньому на 1,2 млн барелів на день, що дуже багато. Такі обсяги «зайвої» нафти були, наприклад, на піку пандемії коронавірусу у 2020 році або в розпал економічної кризи у 1998 році. Попит на нафту падає через уповільнення промислового виробництва в Китаї та збільшення продажів електромобілів.

На тлі цього прогноз щодо ціни на нафту від Світового банку — 73 долари за барель, що на 7 доларів нижче, ніж у 2024 році, і є мінімумом за останні 4 роки.

Якщо ці очікування підтвердяться, знижуватимуться і світові ціни на нафтопродукти, а, отже, і на пальне.

Але в Україні є ще один чинник, окрім котирувань на нафту, що сильно впливає на цінники на АЗС, — курс долара. Американська валюта помітно зміцнилася, а оскільки левова частка палива в Україні імпортується, цей факт не може не позначатися на роздрібних цінах на заправках. За словами керівника спеціальних проєктів НТЦ «Психея» Геннадія Рябцева, підвищення курсу долара на 1 гривню дає надбавку до ціни на літр пального близько 90 копійок.

Тому за тарифами на логістику прогнози експертів невтішні — очікується подальше подорожчання перевезень. Крім цін на паливо, цьому сприяє підвищення зарплат водіїв. Оскільки водії в Україні входять до переліку гостродефіцитних фахівців, їхні заробітні плати наступного року можуть зрости ще щонайменше на 15−20%.

Зростання цін на логістику на 5−7%, а саме такі прогнози озвучують аналітики на 2025 рік, додасть до вартості всіх товарів і послуг від 1% до 3%.

Дорога електрика та ризики щодо газу

У зоні ризику у 2025 році і комуналка.

Цього року головним шоком для українців було підвищення цін на електроенергію для населення майже вдвічі. І хоча тарифи на газ та опалення влада до кінця нинішнього опалювального сезону заморозила, під тиском дорогої електрики підвищилися цінники на деякі інші комунальні послуги, зокрема, обслуговування будинків.

Головне питання — що буде з тарифами далі.

На думку голови Спілки споживачів комунальних послуг Олега Попенка, може ще більше подорожчати електрика для людей. Уже до 1 червня 2025 року тариф підвищиться до 6,68 гривень за кіловат.

Нагадаємо: Україна взяла на себе зобов'язання перед МВФ поступово приводити комунальні тарифи до економічно обґрунтованого рівня. Додатково на цінники на електроенергію тиснутимуть і величезні руйнування вітчизняної енергосистеми. На її відновлення знадобляться величезні гроші, тому держава поступово згортатиме субсидування населення.

Щодо бізнесу, то для нього цінники на електроенергію і так постійно зростають. Чергова хвиля подорожчання електрики для підприємств очікується після перегляду НКРЕ прайс-кепів (граничних цін) на ринку електроенергії. У Нацкомісії нещодавно повідомили, що планують підвищити їх до європейського рівня. У найближчій перспективі — збільшення прайс-кепів на понад 20%. Одним із аргументів на користь підвищення цінників є той факт, що низька цінова планка на дає змогу імпортувати в Україну достатні обсяги електрики з Європи.

Експерти побоюються, що після закінчення нинішнього опалювального сезону в Україні можуть переглянути також ціни на газ для населення, які від початку війни не змінювалися і становлять 8 грн за куб. Якщо газ справді подорожчає, підвищаться також тарифи на опалення і гарячу воду.

Ключовим у питанні цін на газ — як для населення, так і для бізнесу — є питання транзиту ресурсу ГТС України. Як заявили в Кабміні, з січня 2025 року договір про транзит газу з росією не продовжуватимуть. Відсутність транзиту — це насамперед ризики щодо підтримання потрібного тиску в «трубі» і збільшення витрат на «підйом» газу та його транспортування. Уже з'явилися чутки, що тариф на транспортування газу в Україні може зрости в 3−4 рази, а сам газ для населення подорожчає до 11 грн за куб.

Утім, поки що прогнозувати, який у результаті цінник на газ отримають українці, — складно.