Середня зарплата в Україні зросла до 31 тисячі: які професії додали найбільше

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Банківські додатки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
1 листопада 2026, 9:30

Середня зарплата в Україні зросла до 31 тисячі: які професії додали найбільше

У жовтні 2026 року середня зарплата в Україні сягнула 31 тис. грн. За рік вона збільшилася на 18%, однак кількість вакансій за цей період, навпаки, скоротилася майже на п’яту частину. Найпомітніше оплата праці зросла у промислових альпіністів, авторів і режисерів. У сегменті популярних професій роботодавці пропонують від 24 тис. до 40 тис. грн на місяць.

У жовтні 2026 року середня зарплата в Україні сягнула 31 тис.
Зарплати в Україні зросли, але вакансій стало менше: кому роботодавці платять найбільше. Фото: Pexels
Додати як бажане джерело в Google

За даними Work.ua, показник середньої зарплати розраховано на основі 176 976 вакансій, розміщених на платформі протягом останніх трьох місяців.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Протягом року середня оплата праці поступово зростала. На початку періоду її рівень становив близько 25−26 тис. грн. Восени він наблизився до 30 тис. грн.

Ситуація з попитом на працівників натомість змінилася в інший бік. Кількість вакансій за рік зменшилася на 19%. За даними платформи, після зростання навесні та влітку показник почав знижуватися, а в жовтні опустився приблизно до 70 тис. пропозицій роботи на графіку.

Найбільше річне зростання зарплат зафіксували у таких професіях:

  • промислові альпіністи на 80%;

  • автори на 78%;

  • режисери на 70%;

  • радіоінженери на 67%;

  • паркувальники на 62%.

Пропозиції роботодавців і за поширеними посадами помітно відрізняються. Наприклад:
менеджерам із продажу в середньому пропонують 40 тис. грн;

  • водіям 38,2 тис. грн;
  • кухарям 32,5 тис. грн.
  • зарплата бухгалтерів становить близько 31 тис. грн;
  • комірників і різноробочих по 30 тис. грн.

Серед інших популярних професій у рейтингу Work.ua вантажники із середньою оплатою 29 тис. грн, продавці-консультанти з 26 тис. грн, адміністратори з 25 тис. грн і касири з 24 тис. грн.

Річна динаміка також відрізняється:

  • зарплати бухгалтерів зросли на 23%;
  • комірників на 22%;
  • продавців-консультантів на 20%;
  • водіїв на 19%;
  • кухарів на 18%.

Найменше серед наведених посад додали менеджери з продажу 7%.

Середня зарплата в Україні у жовтні становила 31 тис. грн. Водночас рівень оплати праці суттєво відрізняється залежно від професії. Попри зростання зарплат, загальна кількість вакансій за рік скоротилася на 19%.

Додати як бажане джерело в Google
Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+65
TAN72
TAN72
1 листопада 2026, 10:32
#
Сказки деда панаса
+
+55
Svyrydenkoa
Svyrydenkoa
1 листопада 2026, 11:48
#
Та пишіть уже що середня 50 тисяч, все рівно ніхто не вірить вам)).
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 7 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами