Середня зарплата в Україні зросла до 31 тисячі: які професії додали найбільше

У жовтні 2026 року середня зарплата в Україні сягнула 31 тис. грн. За рік вона збільшилася на 18%, однак кількість вакансій за цей період, навпаки, скоротилася майже на п’яту частину. Найпомітніше оплата праці зросла у промислових альпіністів, авторів і режисерів. У сегменті популярних професій роботодавці пропонують від 24 тис. до 40 тис. грн на місяць.

Зарплати в Україні зросли, але вакансій стало менше: кому роботодавці платять найбільше. Фото: Pexels

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За даними Work.ua, показник середньої зарплати розраховано на основі 176 976 вакансій, розміщених на платформі протягом останніх трьох місяців.

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Протягом року середня оплата праці поступово зростала. На початку періоду її рівень становив близько 25−26 тис. грн. Восени він наблизився до 30 тис. грн.

Ситуація з попитом на працівників натомість змінилася в інший бік. Кількість вакансій за рік зменшилася на 19%. За даними платформи, після зростання навесні та влітку показник почав знижуватися, а в жовтні опустився приблизно до 70 тис. пропозицій роботи на графіку.

Найбільше річне зростання зарплат зафіксували у таких професіях:

промислові альпіністи — на 80%;

автори — на 78%;

режисери — на 70%;

радіоінженери — на 67%;

паркувальники — на 62%.

Пропозиції роботодавців і за поширеними посадами помітно відрізняються. Наприклад:

менеджерам із продажу в середньому пропонують 40 тис. грн;

водіям — 38,2 тис. грн;

кухарям — 32,5 тис. грн.

зарплата бухгалтерів становить близько 31 тис. грн;

комірників і різноробочих — по 30 тис. грн.

Серед інших популярних професій у рейтингу Work.ua — вантажники із середньою оплатою 29 тис. грн, продавці-консультанти з 26 тис. грн, адміністратори з 25 тис. грн і касири з 24 тис. грн.

Річна динаміка також відрізняється:

зарплати бухгалтерів зросли на 23%;

комірників — на 22%;

продавців-консультантів — на 20%;

водіїв — на 19%;

кухарів — на 18%.

Найменше серед наведених посад додали менеджери з продажу — 7%.