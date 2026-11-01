У жовтні 2026 року середня зарплата в Україні сягнула 31 тис. грн. За рік вона збільшилася на 18%, однак кількість вакансій за цей період, навпаки, скоротилася майже на п’яту частину. Найпомітніше оплата праці зросла у промислових альпіністів, авторів і режисерів. У сегменті популярних професій роботодавці пропонують від 24 тис. до 40 тис. грн на місяць.
Середня зарплата в Україні зросла до 31 тисячі: які професії додали найбільше
За даними Work.ua, показник середньої зарплати розраховано на основі 176 976 вакансій, розміщених на платформі протягом останніх трьох місяців.
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Протягом року середня оплата праці поступово зростала. На початку періоду її рівень становив близько 25−26 тис. грн. Восени він наблизився до 30 тис. грн.
Ситуація з попитом на працівників натомість змінилася в інший бік. Кількість вакансій за рік зменшилася на 19%. За даними платформи, після зростання навесні та влітку показник почав знижуватися, а в жовтні опустився приблизно до 70 тис. пропозицій роботи на графіку.
Найбільше річне зростання зарплат зафіксували у таких професіях:
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промислові альпіністи — на 80%;
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автори — на 78%;
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режисери — на 70%;
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радіоінженери — на 67%;
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паркувальники — на 62%.
Пропозиції роботодавців і за поширеними посадами помітно відрізняються. Наприклад:
менеджерам із продажу в середньому пропонують 40 тис. грн;
- водіям — 38,2 тис. грн;
- кухарям — 32,5 тис. грн.
- зарплата бухгалтерів становить близько 31 тис. грн;
- комірників і різноробочих — по 30 тис. грн.
Серед інших популярних професій у рейтингу Work.ua — вантажники із середньою оплатою 29 тис. грн, продавці-консультанти з 26 тис. грн, адміністратори з 25 тис. грн і касири з 24 тис. грн.
Річна динаміка також відрізняється:
- зарплати бухгалтерів зросли на 23%;
- комірників — на 22%;
- продавців-консультантів — на 20%;
- водіїв — на 19%;
- кухарів — на 18%.
Найменше серед наведених посад додали менеджери з продажу — 7%.
Середня зарплата в Україні у жовтні становила 31 тис. грн. Водночас рівень оплати праці суттєво відрізняється залежно від професії. Попри зростання зарплат, загальна кількість вакансій за рік скоротилася на 19%.
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