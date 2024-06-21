Ризики та можливості мем-акцій: що потрібно знати інвестору?

Акції мем-компаній знову привертають увагу інвесторів своїм зростанням на сотні відсотків. Як не втратити інвестиції на небезпечних спекуляціях? Про це нам розповів інвестиційний експерт Євген Пилипець.

Що таке акція-мем?

Мем-акція — це акція, торгівельна активність якої нарощується через соціальні мережі, особливо на Reddit, X та YouTube. Компаніъ, які стають акціями-мемами, зазвичай мають погані фінансові результати останніми роками та привертають увагу гравців на ринку, які займаються короткими продажами, — інвесторів, які фактично роблять ставку на подальше зниження ціни акції. Так, акції-меми вперше стали відомі в інвестиційному світі на початку 2021 року, коли окремі інвестори націлилися на сильно перепродані акції, сподіваючись ініціювати short squeeze, що може призвести до зростання ціни акцій дедалі вище, оскільки ті, хто мав коротку позицію, поспішають купити та покрити свої позиції.

Short squeeze — швидке зростання ціни, викликане закриттям коротких (short) позицій продавцями. Це досить часто зустрічається на ринку, але особливу увагу до нього привернула ситуація у 2021 році.

GameStop, ймовірно, є найвідомішою компанією, яка найбільше асоціюється з акціями-мемами. У січні 2021 року компанія зазнала short squeeze, яке призвело до екстремально високих значень акцій, що, зі свого боку, призвело до стиснення коротких продавців, які робили ставки проти неї.

Акції GameStop зросли приблизно з $3 до $120 за декілька місяців. Гедж-фонд Melvin Capital, який володів короткими позиціями за акціями GameStop, зазнав величезних збитків і звернувся до інших гедж-фондів за фінансовою підтримкою майже на $3 млрд. Феномен мем-акцій зрештою призвів до слухань у Конгресі, а у 2023 році на цю історію зняли фільм під назвою «Тупі гроші».

Ризики інвестування в акції-меми

Купівля акцій-мемов не є інвестицією, це торгівля, яка дуже нагадує азартні ігри з різних поглядів. Торгівля акціями-мемами може стати несподівано емоційною. Ось деякі ключові ризики, які варто враховувати:

Ціна може залежати від настрою інвесторів. Акції-меми, які швидко зростають, також можуть швидко знижуватися.

Трейдери також повинні переконатися, що рішення придбати акції-меми не спричинене страхом упущеної вигоди (FOMO). Це тип емоційної покупки, яка може призвести до ухвалення рішень, про які ви можете пошкодувати.

Додатковий випуск акцій. Компанія може прийняти рішення про продаж додаткових акцій через підвищений попит та зростання ціни. Ця практика часто призводить до зниження ціни, оскільки кількість акцій на ринку збільшується.

Відродження акцій-мемів у 2024 році

Як і у 2021 році, нинішнє відродження акцій-мемів можна частково пояснити однією людиною — фінансовим інвестором Кітом Гіллом. Відомий під своїм онлайн-персонажем Roaring Kitty, Гілл замовк після буму у 2021 році, але нещодавно тріумфально повернувся в інтернет із одним постом, який призвів до різкого зростання акцій GameStop та інших мемів. Публікація 12 травня 2024 підвищила ціну акцій GameStop на 75%.

На відміну від 2021 року, є дві причини, чому ціни на акції-меми могли зрости. По-перше, відсоткові ставки були близькі до рекордно низьких. Готівка не приносила майже ніякого доходу, тому торгівля акціями здавалася способом заробити, попри високий ризик. У 2024 році відсоткові ставки будуть набагато вищими, і вкладники отримають пристойний прибуток від своєї готівки. По-друге, у 2021 році багато хто здебільшого перебували вдома через пандемію і мали додаткові гроші завдяки державним програмам або збільшенню заощаджень. Наразі таких умов значно менше.

Відомий інвестор Воррен Баффет в одному зі своїх листів акціонерам написав: «Із якихось причин ринки зараз демонструють набагато більше поведінки, схожої на казино, ніж коли я був молодий».

Які мем-акції можуть зрости у 2024 році?

Головною причиною зростання мем-акцій у 2021 році був високий відсоток акцій, проданих у short без покриття. За даними FactSet, станом на червень 2024 року найбільший відсоток акцій, проданих без покриття:

Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) — 73,6 млн акцій, або 39,3%. Trupanion, Inc. (TRUP) — 14,04 млн акцій, або 38,8%. ImmunityBio, Inc. (IBRX) — 53,1 млн акцій, або 34,6%. Upstart Holdings, Inc. (UPST) — 25,94 млн акцій, або 34%

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Попри зростання хайпу навколо акцій-мемів, перед прийняттям рішення про купівлю акцій необхідно прийняти всі ризики, пов'язані з такою спекуляцією. Найчастіше у трейдера спрацьовує ефект FOMO, через який трейдер купує акцію вже на вершині.