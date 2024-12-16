Ринок стартапів відновлюється: який напрям тепер обирають інвестори

Після двох років падіння ситуація на ринку стартапів почала покращуватися, і цього року обсяг інвестицій йде вгору. Які напрями інвестори вважають найперспективнішими та чи здатні вони забезпечити подальше зростання, розповіли експерти Blackshield Capital.

Традиційно, США завжди займали провідну позицію у стартап-індустрії, випереджаючи інші країни як за рівнем успішності та кількістю стартапів, яких у США наразі налічується близько 82 000, так і за сумами фінансування (за 3 кв. 2024 року фінансування стартапів у США склало $29,8 млрд, що становить 45% глобального обсягу інвестицій).

Протягом останнього десятиліття розмір фінансування стартапів, особливо на Seed та Early-Stage, стабільно зростав, чому сприяв стабільний венчурний ринок. Максимальних значень середні розміри фінансування досягли у 2021 році.

Втім, ця тенденція перервалася на початку 2022 року, коли глобальні інвестиції у стартапи склали $445 млрд, що на 35% менше, ніж у 2021 році. Тенденція продовжилась і у 2023 році, коли інвестиції зменшились ще на 38% р/р.

Причиною цього стала низка макроекономічних чинників: стабільно високі відсоткові ставки, політична невизначеність, посилення рецесійних очікувань, а також висока волатильність на ринку. Хоча історично інвестиції на ранніх стадіях були менш чутливими до економічного середовища та бізнес-циклу, оскільки вони потребують менше капіталу та є гнучкішими в адаптації інновацій, у 2023 році ранні стадії зазнали найвищого зменшення фінансування у 40%. Розміри фінансування на пізніх стадіях — зменшились на 37%, а посівних — на 30%.

Проте ситуація почала покращуватись у першій половині 2024 року. Особливо зросли суми на стадіях Seed та Series A, що показували найбільше зниження у період із 2022 до 2023 року — наразі вони знаходяться у своїх максимальних значеннях.

Ключовим драйвером відновлення інвестицій у стартапи став штучний інтелект. Стартапи в галузі ШІ отримують фінансування, яке в 1,4 раза перевищує фінансування інших секторів. Зокрема, у третьому кварталі цього року компанії, що займаються штучним інтелектом, отримали 28% всіх венчурних інвестицій — загалом $18,9 млрд, із яких $14 млрд було залучено у листопаді. Понад третини цієї суми отримали лише три компанії: xAI, Anthropic і Tricentis, кожна з яких залучила понад мільярд доларів.

Очікується, що нещодавнє зростання інвестицій у галузі штучного інтелекту — це лише початок довгострокової тенденції (CAGR 27%, порівнюючи з минулим роком). Згідно з останнім звітом EY, більшість коштів наразі спрямовано на розробку та навчання моделей ШІ. Після завершення поточної хвилі інвестицій, фокус підприємців переміститься на практичне впровадження потенціалу ШІ, що, ймовірно, ініціює нову хвилю інвестицій у сферу ШІ.

Втім, такі показники свідчать про непропорційний вплив ШІ на стартапи та помітну галузеву тенденцію. Таким чином, не беручи до уваги специфічний для галузі бум, питання відновлення інвестицій у стартапи інших секторів залишається актуальним.

Виклики для ринку IPO: чи є сигнали відновлення?

На відміну від фінансування стартапів, ринок IPO у США знижувався з другої половини 2010-х років. Якщо у 1990-х роках щорічно реєструвалося близько 400 IPO, то за останнє десятиліття цей показник зменшився до 135 угод на рік.

У 2022 році кількість компаній, що вийшли на ринок, скоротилася до критично низького рівня — 20% від показників 2021 року, що зробило цей період найпасивнішим, із погляду виходу на публічний ринок, починаючи з 2016 року.

Основними причинами зниження активності IPO є високі витрати та складність процесу публічного розміщення. Це змушує малі та середні компанії обирати приватне фінансування, оскільки цей шлях дозволяє залучати капітал без необхідності проходити через складний та витратний процес публічних розміщень. Макроекономічні умови додатково ускладнили відновлення ринку IPO.

Зокрема, значний вплив мав коллапс SPAC на початку 2022 року — компанії, що створюються спеціально для залиття з іншою компанією для того, аби полегшити їй вихід на публічний ринок.

Загалом SPAC значно зменшували бар'єри входу, проте у разі провалу — були невигідними для спонсорів цих SPAC. У результаті це призвело до скорочення фінансування на 93,2% у 2022−2023 роках, а також зниження довіри інвесторів та зміну динаміку доступу до публічного ринку. Тож, на тлі зростаючої невизначеності та ринкової нестабільності приватні компанії були змушені відкладасти вихід на ринок.

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Попри це, 2024 рік продемонстрував сигнали відновлення дiяльностi IPO: лише за перше півріччя 2024 року було проведено 96 IPO — на третину більше, ніж за весь 2022 рік, як і надходження від IPO, які зросли втричі, порівнюючи з аналогічним роком.

За прогнозами, ринок IPO продовжуватиме відновлюватись у 2025 році, чому сприятиме чіткіший політичний курс США, зниження вартості капіталу та розширення ринкового ралі, що стосуватиметься й компаній малої та середньої капіталізації, і позитивно позначиться на укладанні угод. Очікується, що американський ринок IPO збільшиться на понад 30%, із основним акцентом на технологічні (Databricks, Discord) та фінтех-компанії (Stripe, Klarna).

У цьому контексті зростання інвестицій у стартапи та відновлення активності на ринку IPO свідчать про поступове повернення ліквідності на ринок капіталу. Хоча ринки все ще знаходяться на етапі відновлення, венчурні інвестиції, особливо в технологічному секторі та сфері штучного інтелекту, мають значний потенціал для довгострокового зростання.

Таким чином, загальні макроекономічні очікування: подальше зниження відсоткових ставок та посилене стимулювання економіки — сприятимуть збільшенню залучення капіталу як у публічний, так і в приватний сектори, і створюватимуть передумови для пожвавлення ринкової активності.

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