Інвестиції в фондовий ринок: куди вкладати у 2025 році

Інвестування у фондовий ринок не настільки просте та зрозуміле у порівнянні з іншими активами. Цей напрям потребує високого рівня обізнаності. Разом з тим можна отримати високий рівень заробітку. Як розібратися у фондовому ринку, куди саме вкладати кошти та яку роль відіграє фінансова грамотність на цьому ринку? Відповіді на ці та інші питання шукали експерти галузі на конференції «Жити на відсотки».

Обговорення відбулося в межах дискусії «Інвестиції в фондовий ринок: тренди та можливості». До розмови долучилися:

Артем Щербина, директор з інвестицій Capital Times;

Іван Компан, фінансист, засновник First Kyiv Investment Club;

Павло Бойко, засновник Gonzo invest та керуючий активами;

Ерік Найман, засновник і керуючий партнер інвестиційної компанії HUG'S;

Микита Гупал, фінансовий радник, лектор, автор статей про фондовий ринок.

До речі, Микита Гупал викладає у Біржовому Університеті, який цьогоріч став одним із надійних партнерів конференції «Жити на відсотки».

Головні виклики для фондового ринку

Сформувати якісний інвестиційний портфель з цінних паперів без відповідних навичок досить складно. До того ж, чи не найбільші труднощі, з якими зіштовхуються інвестори, — обмеження на виведення капіталу.

«Приходить людина і каже „я інвестую у крипту, там все просто“. Щоб інвестувати на фондовому ринку, є обмеження. SWIFT-перекази заборонені. Мені потрібно щось шукати. Виводити кошти через TransferGo, через Wise. Плюс є обмеження 100 тис. грн на місяць. Запит є. Але основний бар'єр навіть у тому, що потрібно ще якийсь проміжний етап між людиною і фондовим ринком, він прибирає більшу частину інвесторів, які дійсно хотіли інвестувати», — пояснив Микита Гупал.

За його словами, деякі інвестори чекають закінчення війни, щоб почати інвестувати у фондовий ринок.

Водночас Павло Бойко вважає, що війна якраз таки — це можливість заробити. І на фондовому ринку також. Зокрема, через те, що зовнішній державний борг спочатку подешевшав, а потім подорожчав на 150% за 1,5 року: «Війна і криза дає купу можливостей. Ніколи активи в Україні не будуть коштувати так дорого як останній рік».

Засновник Gonzo invest переконаний, що сьогодні фінансова грамотність потрібна українцям як ніколи. Найбільше, на його думку, зароблятимуть ті, хто одночасно розуміється в ІТ, в комунікаціях і в фондовому ринку.

Важливою проблемою на фондовому ринку, особливо для молодих інвесторів, Микита Гупал назвав наявність великої кількості фінансових блогерів. Більшість з них, за його словами, надають неякісну інформацію у погоні за збільшенням кількості підписників.

Експерт пояснив, що аудиторії стало нецікаво дізнаватися про стратегії інвестування, які передбачають нарощення капіталу через 20−30 років. «А коли тобі кажуть: інвестуй по 50 доларів в місяць і через рік у тебе буде мільйон, це інша справа».

«Ще одна велика проблема, коли люди приходять з метою закрити кредит шляхом інвестування. І кажуть, що у них є 500 доларів, з яких за 4 місяці вони хочуть зробити 2000 доларів. Нібито блогери кажуть, що це можливо. Я відповідаю „візьми ці 500 доларів і закрий частину кредиту“. Тому що не можна приходити на фондовий ринок, коли в тебе є незакриті зобов’язання», — наголосив Микита Гупал.

Головною проблемою феномену фінблогерів експерт вважає відсутність відповідальності за інформацію, яку вони надають, при цьому досить поверхнево. Як наслідок — люди на фондовий ринок більше не повертаються.

На які активи слід звернути увагу

Фінансовий радник Микита Гупол розповів, що минулоріч на конференції «Жити на відсотки» пропонував інвесторам базовий портфель, який складався з:

ETF на S&P 500;

ETF на технологічний сектор;

ETF на золото.

«Це дуже просто. Якщо ви ставите на те, що Америка буде розвиватися в наступні роки. Наприклад, ETF на технологічний сектор за цей рік виріс на 40% у доларі. ETF на компанії малої капіталізації на +35% за рік. Золото на +30%», — зауважив експерт.

Фінансист та засновник First Kyiv Investment Club Іван Компан пояснив, що хоч фондовий ринок зростає шаленим темпом, золото все одно зростає ще швидше і на це є фундаментальні причини.

«Раніше були історії, коли з золотом нічого не відбувалося, а потім був якийсь стрибок. Сьогодні ми живемо в складну епоху воєн, глобальної фрагментизації. Нове життя настає, коли ми будемо інвестувати не в ефективність, а в безпеку. Я поділяю думку багатьох керівників центральних банків, які активно скуповують золото. Тому попит на золото останнім часом був досить високим», — зазначив експерт.

Він припустив, що у майбутньому банки будуть продовжувати скуповувати золото. Однак ситуацію, на його думку, може змінити зростання інфляції у 2025 році, що може стати «зустрічним вітром для золота».

Микита Гупал наголосив, що на наступний рік більше розглядає ETF на інфраструктурний та фінансовий сектори.

Натомість засновник і керуючий партнер інвестиційної компанії HUG'S Ерік Найман поки не береться прогнозувати на 2025 рік. Він вважає, що найближчі кілька місяців будуть показовими щодо того, якою буде стратегія обраного президента США Дональда Трампа, і вже від цього потрібно буде відштовхуватися.

«Наступного року може бути велика криза, а може продовжитися підйом. Може бути, що ціни на нафту рухнуть до 40 доларів, а можуть і не обвалитися. У найближчі два місяці буде формуватися стратегія на наступний рік. І забігати далеко наперед я поки не рекомендую. Поки із того, на що я особисто роблю ставку, це близько 60% ліквідного портфеля це держоблігації США», — сказав він.

Засновник Gonzo invest та керуючий активами Павло Бойко зауважив, що у 2024 році основу його власного портфеля становили українські компанії і українські боргові папери.

«В 2025 році суттєво збільшу долю американських облігацій. Тому що зараз на ринку унікальна ситуація, коли гарантований американським урядом % по боргу більший ніж дохідність фондового ринку через індексний фонд. І збільшу долю в Китайській економіці», — поділився планами експерт.

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Іван Компан, зі свого боку, підтримав рекомендації Микити Гупала. «Мені теж подобаються облігації. Єдине, що не через ETF, а напряму. Я маю на увазі облігації інвестиційного класу, не ОВДП. Тут я стійкий противник. Я думаю, що ETF, про які казав Микита, наприклад ETF на S&P 500, це найкраща стратегія», — резюмував засновник First Kyiv Investment Club. Повну версію дискусії можна побачити у відео придбавши запис конференції на сайті.