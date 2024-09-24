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24 вересня 2024, 16:55

Рецесія в США чи зростання фондового ринку: як інвестору підготуватися до обох сценаріїв

Історично, зниження відсоткової ставки ФРС свідчить про проблеми в економіці та супроводжується рецесією. Проте деякі аналітики вважають, що пом'якшення монетарної політики може слугувати каталізатором для нового зростання фондового ринку. Експерти розглядають два сценарії, які можуть відігратися на фондовому ринку. Як діяти інвестору за цих сценаріїв, розповів інвестиційний експерт та лектор Біржового університету Микита Гуппал.

Історично, зниження відсоткової ставки ФРС свідчить про проблеми в економіці та супроводжується рецесією.

Сценарій 1: рецесія на горизонті

Зниження ставки ФРС свідчить про необхідність стимулювання економіки. Це рішення часто супроводжується рецесією, яка підтверджується макроекономічними даними та інверсією кривої дохідності, що є раннім індикатором спаду.

Вирівнювання інверсії кривої дохідності зафіксували й перед минулими рецесійними періодами, що робить цей сигнал важливим чинником падіння. Всупереч спробам забезпечити «м'яке приземлення», історичні прецеденти показують, що після цих кроків нерідко настають економічні труднощі.

Експерти з Deutsche Bank та Goldman Sachs попереджають про високі ризики рецесії, зокрема, через слабкість ринку праці. Федеральний резервний банк Нью-Йорка оцінює ймовірність рецесії до кінця 2024 року у 62%.

Сценарій 2: перспективи для ринкового зростання

Прихильники думки зростання ринку стверджують, що зниження ставки стимулює інвесторів переводити капітал із облігацій в акції, особливо в умовах низьких відсоткових ставок, коли дохідність перших знижується. Цей сценарій підкріплений прогнозами оптимістично налаштованих аналітиків, як-от головний стратег BMO Capital Markets Брайан Белскі. Він підвищив свій прогноз для індексу S&P 500 до 6,100 пунктів до кінця 2024 року, що є найвищим прогнозом серед стратегів на Wall Street. Белскі вважає, що зниження ставок створює сприятливі умови для зростання ринку, оскільки ринковий підйом охоплює як великі технологічні компанії, так й інші сектори, і це робить зростання стабільним.

Подібний оптимізм виражає і Том Лі з Fundstrat Global Advisors. Він відзначає, що навіть незначне зниження ставки ФРС може підтримати позитивні ринкові настрої та прогнозує подальше зростання після рішень, адже ринок позитивно реагуватиме на зниження ставки, навіть за наявності економічних труднощів. Потрібно пам’ятати також той факт, що в очікуванні рецесії інвестори зазвичай недозаробляють більше коштів, ніж могли б потенційно втратити на самій кризі.

Як ці сценарії відігравалися у минулому

Історичні дані підтверджують обидва сценарії. Інверсія кривої дохідності часто передбачала рецесію й це спостерігалося попередніми десятиліттями. Однак зниження ставки не завжди означає спад: у 1995 році ФРС знизила ставку, щоб уникнути рецесії, у результаті це призвело до стабільного зростання економіки та фондового ринку протягом декількох наступних років на 125%.

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Схожі тенденції можна спостерігати й сьогодні. Зниження ставки може відкрити шлях до зростання, якщо економіка відреагує належним чином, а інвестори перекладуть активи з облігацій у ринок акцій. Прогнози від компанії Fidelity, яка також прихильна до уникнення рецесії, підсилюють цю думку.

За прогнозами Fidelity, США зможе перейти з «пізнього» до «раннього» бізнес-циклу без рецесії. Попри певні сумніви щодо їх методології розрахунку (з огляду на економічні умови у Єврозоні), орієнтуватися на них точно є сенс.

Які сектори зростатимуть

Фондовий ринок може піти як у рецесію, так і у зростання, тож інвестору потрібно мати стратегію на випадок обох варіантів. Від рецесії чи зростання залежить вибір акцій з різних секторів, які стійко триматимуть ваш капітал. Якщо зниження ставки вказує на рецесію, зростання можуть демонструвати захисні сектори, адже вони менш чутливі до економічних спадів:

  • Охорона здоров'я.
  • Комунальні послуги.
  • Споживчі товари першої необхідності.

Проте якщо зниження ставки стимулює зростання, то на початкових стадіях циклу зростатимуть сектори, які вважаються доволі ризиковими. Вони найсприятливіше реагують на відновлення та зростання економіки. Для інвесторів-новачків найкращим варіантом буде вкладати через ETF замість окремих акцій. Серед прибуткових секторів та їх представників, на які варто звернути увагу:

  • Технології (IYW, VGT, QQQ).
  • Фінанси (XLF, IYF, VFH).
  • Будівельні матеріали (ITB, XHB, VAW).
  • Промисловість (XLI, IYJ, VIS).
  • Споживчі товари тривалого користування (XLY, IYC, VCR).

Розумна стратегія — гарантія прибутку

Незалежно від того, призведе зниження ставки ФРС до рецесії або стимулюватиме ринкове зростання, інвесторам варто діяти на основі продуманої стратегії, що враховує обидва сценарії розвитку подій.

Якщо ринок почне падати, то ви можете придбати якісні активи «зі знижкою», що забезпечить виграш у довгостроковій перспективі після відновлення ринку. Якщо ж ринок продовжить зростати після зниження ставок, то це також позитивний сценарій. Пітер Лінч, відомий своїм інвестиційним підходом, завжди наголошував: «Купуй дорого, а продавай ще дорожче», чим наголошує на пріоритеті довгострокового інвестування.

Тривалі ринкові підйоми дозволяють інвесторам зафіксувати значні прибутки, у разі продовження купівлі акцій навіть на рівнях «перекупленості». Це відбувається з розрахунком на подальше підвищення їхньої вартості внаслідок покращення фундаментальних показників. Як і сталося з акціями NVIDIA.

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Ключовим моментом для інвесторів є стратегічні дії та дисципліна, незалежно від ринкових умов. Розумний підхід — це той, що поєднує короткострокову гнучкість з довгостроковою стратегією, та зберігатиме ваші позиції виграшними.

Автор:
Гуппал Микита
Інвестиційний аналітик Гуппал Микита
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