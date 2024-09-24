Якщо Google розділять на декілька компаній, чи можуть виграти акціонери

Американський уряд минулого місяця здобув важливу перемогу у боротьбі з Alphabet, однією з найбільших технологічних компаній світу, якій належить пошукова система Google, відеохостинг YouTube та операційна система для мобільних пристроїв Android. Після визнання корпорації монополістом на пошуковому ринку суд може зобов'язати Alphabet розділитись на декілька компаній. Це налякало деяких акціонерів, але, як говорить історичний досвід, у цьому можуть бути навіть переваги.

Що сказав суд

Антимонопольна справа проти Google була ініційована Міністерством юстиції США у 2020 році. Три роки пішло на збір доказів і ще рік тривав судовий процес, після цього Окружний суд США в окрузі Колумбія виніс свій вердикт.

Відповідно до нього, Google визнано монополістом на ринку інтернет-пошуку та інтернет-реклами. У судовому рішенні вказується, що компанія використовувала незаконні методи збереження монопольного становища, зокрема, пригнічувала конкуренцію, «виплачуючи мільярди доларів» операторам веббраузерів і виробникам смартфонів, щоб її пошуковик був встановлений за стандартними налаштуваннями.

Серед іншого, в 2022 році Google заплатила $20 млрд за збереження статусу пошукової системи за замовчуванням на пристроях Apple, випливає з матеріалів суду. Крім виробника iPhone, корпорація має подібні договори з Motorola, Samsung, Verizon, T-mobile, AT&T, браузером Firefox тощо. Це дозволило компанії зберегти домінуюче становище, у тому числі на ринку реклами. «Google — монополіст, і він діяв як монополіст, щоб зберегти свою монополію», — наголошується у рішенні суду.

Які саме заходи прийняти проти Google, щоб відновити конкуренцію, суд має ухвалити протягом наступних декількох місяців. Як припускає професор антимонопольного права юридичного факультету Університету Вандербільта Ребекка Хоу Алленсворт, суд винесе заборону на угоди Google, пов'язані з пошуковими системами, або вимагатиме, щоб користувачі самі обирали, якою пошуковою системою користуватися в браузері, а не автоматично використовували ту, яка встановлена ​​за замовчуванням.

Можливий також і значний грошовий штраф. Наприкінці минулого року Google вже погодилася виплатити $700 млн у рамках врегулювання антимонопольного спору в США. Тоді суд звинуватив компанію в незаконних обмеженнях на встановлення додатків на базі Android та стягненні незаконних комісій за транзакції всередині програми. Головним скаржником тоді виступала компанія Epic Games — розробник гри Fortnite.

Цього ж місяця корпорація програла й антимонопольний суд у Люксембурзі і, відповідно до його рішення, має заплатити штраф у розмірі 2,4 млрд євро. Штраф був накладений за використання власного сервісу порівняння цін. Суд визнав несправедливою таку перевагу перед дрібнішими європейськими конкурентами. Як зазначено у судовому рішенні, законодавство ЄС запроваджує санкції не за наявність панівного становища, а за його неправомірне використання.

Цілком можливо, що рішення американського суду матиме для Alphabet значно гірші наслідки, ніж попередні штрафи на декілька мільярдів доларів, — суд може вирішити розділити Google на дрібніші частини.

Якщо суд вирішить, що розподіл необхідний, він може відокремити пошук Google від інших продуктів компанії, включаючи Android, YouTube, Gmail, Google Drive, Chrome тощо, що завдасть удару по материнській компанії.

Ринок загалом спокійно відреагував на рішення суду. Зараз акції торгуються приблизно на тій самій позначці, що й в момент ухвалення рішення, оскільки більшість акціонерів сподіваються, що до радикального вердикту справа не дійде.

Водночас аналітики Evercore ISI, заявили, що «сценарій найгіршого випадку є вірогіднішим, ніж припускає ринок».

Спостерігачів лякає, що розділ компанії може вплинути на величезний механізм прибутку Google. У 2023 році від пошуку компанія отримала понад $175 млрд доходу. А загальні рекламні доходи від всіх сервісів, включаючи YouTube, сягнули приголомшливих $237 млрд із $307 млрд загального доходу.

У жовтні 2020 року, коли Міністерство юстиції подало позов, річний дохід Google становив приблизно половину цієї суми — $162 млрд.

Як США розділили імперію Рокфеллера

Якщо суд все ж вирішить розділити Alphabet, це стане далеко не першим подібним випадком в історії.

Найгучніша така справа — рішення Верховного суду США у 1911 році, відповідно до якого заснована Джоном Рокфеллером компанія Standard Oil мала розділитися на 34 менші. На той час вона контролювала майже весь видобуток нафти в США. Серед компаній, які виникли внаслідок цього поділу, зокрема, такі нинішні гіганти сектору, як Chevron та Exxon Mobil.

Акціонери Standard Oil, які отримали акції нових компаній, не залишилися в мінусі. «Загальна ринкова капіталізація для всіх цих компаній зросла приблизно в п’ять-шість разів на основі оцінки Standard Oil», — розповідає професор антимонопольного права Бостонського коледжу Девід Олсон.

Новий менеджмент і підвищення ефективності, що виникли після поділу, допомогли меншим компаніям процвітати, додає адвокат із антимонопольних спорів Баррі Барнет.

У випадку з Google, існуючі акціонери теж можуть отримати вигоду, оскільки менша компанія, зазвичай, стимулює інновації та покращує обслуговування клієнтів, переконаний Барнет. Пошукова система Google, наприклад, може почати видавати релевантніші результати та стати ціннішою для рекламодавців. «Люди, які володіють компанією, не програють», — переконаний адвокат.

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Водночас є й приклад, коли техногіганту вдалось уникнути примусового поділу. У 1999 році суд зобов'язав до цього Microsoft через зловживання на ринку браузерів. Водночас пройшовши декілька апеляцій, корпорація відстояла свою єдність і обмежилася лише змінами в системі, які спростили роботу конкурентів.