Прогноз щодо долара та євро на тиждень: яка небезпека існує для гривні і що буде з курсом

Початок жовтня на валютному ринку України буде цікавим. На нього впливатимуть як міжнародні, так і внутрішні чинники. Докладніше про це — у свіжому валютному огляді «Мінфіну».

Ось основні фактори, які суттєво впливатимуть на поведінку ринку цими днями:

Завершення місяця та кварталу, початок нового звітного періоду. Це навіть за умов війни активізує клієнтів і самі банки на міжбанку наприкінці місяця (у даному випадку — з кінця минулого тижня). Після цього один-два дні ділова активність йде на спад, оскільки всі клієнти та банки визначаються з планами та завданнями на новий звітний період. Тому 2 жовтня на ринку буде досить спокійно, але вже з 3−4 жовтня міжбанк знову увійде до свого звичайного ритму.

Дії НБУ на міжбанку. Через низький рівень аграрного експорту та стабільно високий попит на валюту Нацбанк залишиться головним продавцем валюти на ринку. За моїми розрахунками, за цей тиждень йому доведеться витратити на згладжування диспропорцій між попитом і пропозицією близько $640−830 млн. Поки що ЗВР перевищують показник $40 млрд, а західна допомога на латання дірок бюджету надходить за графіком і в повному обсязі. Це забезпечує відносно спокійне фінансування соціальних витрат, а також можливість НБУ впливати на курсоутворення на міжбанку за допомогою інтервенцій, що є особливо важливим в умовах війни.

Співпраця з МВФ. Наразі чиновникам Нацбанку необхідно успішно скласти іспит Фонду. Найближчим часом кредитор уважно вивчатиме виконання Україною «домашніх завдань» у контексті підготовки до другого перегляду програми розширеного фінансування. Тому початок жовтня буде дуже спекотним щодо переговорів між Україною та МВФ.

«Дорожня мапа» охоплює досить широке коло питань — від реформування митниці до підвищення ефективності управління конфіскованими активами та забезпечення прозорості фінансування відновлення країни. Корупція на відновленні — найбільший «червоний прапорець» для іноземних донорів, які утримують Україну на плаву.

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Наскільки швидко посадовцям вдасться довести Фонду, що завдання виконані, настільки оперативно вирішиться інтрига щодо подальшого отримання коштів. А це, зі свого боку, сформує майбутні тенденції щодо тренду курсу долара та євро в Україні вже, щонайменше, до кінця жовтня, а найімовірніше, і до кінця року.

Специфіка жовтневих обговорень та дискусій з Фондом полягає в тому, що на зроблені ним висновки та рішення орієнтуватимуться інші наші західні партнери.

Мій прогноз: за п'ятибальною системою ми отримаємо від Фонду «3», у кращому разі «4». Цього буде достатньо, щоб погодити графік виділення наступного траншу від МВФ, але невиконані завдання залишаться на порядку денному. Наступний перегляд умов програми фінансування від Фонду розпочнеться з ще жорсткішого контролю над невиконаними наразі завданнями та відмовки тут уже не спрацюють.

Залучення бюджетного фінансування через випуск ОВДП. Збільшення видатків бюджету ще на 328,5 млрд гривень передбачає випуск нових ОВДП на понад 91 млрд гривень.

Для НБУ та Мінфіну наразі принципово, щоб ці облігації купував саме ринок (банки, населення та нерезиденти), але не сам Нацбанк, оскільки прихована емісія не передбачається у домовленостях із МВФ.

Хоча, найімовірніше, посадовці порушуватимуть це питання на переговорах із Фондом за зачиненими дверима. Їм потрібний план «В», якщо щось піде не так із розміщенням додаткового обсягу боргових паперів. І, найімовірніше, Фонд дасть на це «добро» в обумовленій сумі, і за умови, що це — крайній захід.

Поки що Нацбанк ринковими методами (збільшенням нормативів резервування, стимулюванням банків до купівлі бенчмарк-ОВДП, популяризацією паперів серед населення та допуском нерезидентів до купівлі облігацій через мобільні додатки операторів українського ринку) успішно дає раду поставленому йому частково не його завданню.

Адже Нацбанк формально не відповідає за фінансування бюджету (виключно Мінфін), а зобов'язаний зберігати цінову стабільність у країні. Але, фактично, всі ці завдання взаємопов'язані. І поки що НБУ з Мінфіном узгоджено і успішно вирішують це завдання.

Мій прогноз: Мінфін продовжить успішно рефінансувати держборг через продаж нових ОВДП, причому буде наголошувати на залученні саме гривневих запозичень, оскільки валюту він активно отримує від наших західних партнерів у вигляді фінансової допомоги та кредитів.

І лише в крайньому випадку, чиновники за погодженням із МВФ допустять викуп частини облігацій Нацбанком. Якщо це станеться, то, найімовірніше, викуп проходитиме рівними траншами не раніше листопада-грудня цього року, щоб не «підривати» курс і не провокувати цим значне зростання цін на імпортні товари.

Міжнародний чинник. Наступного понеділка, 9 жовтня, у США відзначають День Колумба. Американські банки не працюють, і український міжбанк за доларом працюватиме на умовах постачання валюти ТОМ. Це традиційно призведе до падіння обсягу операцій у цей день на наших торгах, а більшість гравців волітимуть активізувати свої операції цього тижня з середи до п'ятниці, щоб не залишати їх на 9 жовтня. Або перенесуть їх відразу на наступний вівторок, 10 жовтня.

Крім того, на пару євро/долар (а отже, і на курс євро в Україні) традиційно впливатимуть економічні новини щодо США та ЄС.

Прогноз курсу долара та євро на 2 — 6 жовтня

Міжбанк:

Долар. Безготівковий долар на торгах залишиться у межах вже звичного коридору 36,5686−36,9343 гривні. Пропозиція валюти на ринку від експортерів залишиться недостатньою і головним продавцем долара знову буде Нацбанк. За моїми розрахунками, для підтримки коридору Нацбанку доведеться витратити цього тижня від $640 млн до $830 млн резервів. Продаватиме валюту НБУ за курсом 36,9343 гривні за долар.

Євро. За моїм прогнозом, пара євро/долар цього тижня перебуватиме в межах коридору від 1,041 до 1,068 долара. Тоді курс євро на українському міжбанку буде від 38,06 до 39,45 гривень за євро.

На готівковому ринку:

Спред при купівлі/продажу у більшості обмінників фінкомпаній та в касах банків перебуватиме в межах від 20−25 копійок до 30 копійок за доларом та від 20−30 копійок до 1 гривні за євро.

Деякі обмінники в районах із низькою конкуренцією, або у великих торгових центрах, де у громадян є потреба, що максимально зросла, у гривні, спробують тримати і за доларом спред у межах до 1 гривні.

Готівковий долар. У більшості кас банків долар цими днями перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 37,15 до 38,60 грн.

А в обмінниках фінкомпаній коридор за доларом за курсом його прийому та продажу коливатиметься в межах від 37,40 до 38,40 грн.

Готівковий євро. У банках котирування євро при купівлі/продажу перебуватимуть у межах коридору від 39,60 до 41,20 грн.

А в обмінниках фінкомпаній курс купівлі/продажу євро перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 39,80 до 41,15 грн.