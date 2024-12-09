Прогноз курсу на тиждень: чому обмінники можуть часто змінювати цінники за євро 11-12 грудня

Цей робочий тиждень на валютному ринку України мине дуже динамічно, із певними елементами інтриги. Світ входить до чергового періоду підвищеної турбулентності за парою євро/долар. А це негайно позначатиметься на курсі євровалюти щодо гривні в Україні.

Вже у четвер, 12 грудня, відбудеться останнє цього року засідання Європейського центрального банку щодо відсоткових ставок. І якщо 9−10 грудня фінансовий світ отримає невеликий і дуже умовний перепочинок перед новими валютними ралі за парою євро/долар, то вже з 11−12 грудня воно почне вирувати повною мірою.

Графік євро/долар на вечір п'ятниці

За попередніми даними Євростату, інфляція в єврозоні, за підсумками листопада, прискорилася до 2,3% у річному вимірі, порівнюючи з 2% у жовтні. Остаточні дані щодо динаміки інфляції в єврозоні за листопад будуть оприлюднені 18 грудня.

Найвищі темпи інфляції серед країн-членів ЄС у річному вимірі у листопаді були зафіксовані у Бельгії (5%), Хорватії (4%), Нідерландах та Естонії (3,8%). У Німеччині споживчі ціни показали річне зростання на 2,4%, в Італії — на 1,6%, у Франції — на 1,7%.

При цьому у третьому кварталі економіка єврозони зросла на 0,4%, що вище, ніж у попередні квартали (0,3% та 0,2% відповідно), а Німеччина змогла уникнути рецесії. Про це йдеться у доповіді Євростату. Проте економічні показники ЄС залишаються досить слабкими, що ставить перед ЄЦБ чергову дилему.

З одного боку, регулятору необхідно знижувати відсоткові ставки, щоб стимулювати зростання ВВП Європи, яка все більше скочується в рецесію.

З іншого боку, ЄС знову прискорює інфляцію, що для ЄЦБ завжди було сигналом до посилення монетарної політики або, принаймні, збереження відсоткових ставок на тому ж рівні.

З огляду на те, що Європейський центробанк 17 жовтня вже втретє поспіль із червня знизив свої ключові відсоткові ставки на 25 б. п., він може дозволити собі взяти паузу до наступного року. Частина аналітиків та провідних світових гравців закладають саме цей сценарій до свого прогнозу за парою євро/долар. Але серед чиновників ЄЦБ є прихильники продовження зниження ставок ще на 25 б. п. і цього разу. Вони мотивують це необхідністю додаткового «розігріву» європейської економіки перед загрозою застою.

На тлі політичної кризи в Німеччині та Франції, а також погроз нового президента США Дональда Трампа підвищити мита на європейські товари, нинішнє рішення ЄЦБ набуває ще більшої ваги. Тому питання про те, чи візьме на себе регулятор сміливість щодо подальшого зниження ставок, залишається відкритим.

Якщо чиновники європейського центробанку зіграють нестандартно або, навпаки, дуже обережно, валютні ралі за євро/долар можуть бути дуже серйозними — в межах 1,5−2 американських центів на євро. А це загрожує черговими стрибками курсу євровалюти в Україні в межах 60−80 копійок на євро.

Крім того, вже 18 грудня щодо аналогічного питання збереться і керівництво ФРС. Його чиновники вже ухвалюватимуть свої рішення, не лише з огляду на поточні показники економіки США, а й рішення ЄЦБ, а також з огляду на майбутні серйозні зміни у правилах гри в американській економіці після приходу в січні 2025 року до влади Дональда Трампа.

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Вплине нова політика Трампа й на іншого економічного гіганта — Китай, який дедалі більше втягується у світове економічне і військове протистояння. Будь-які дії цих трьох гравців — США, ЄС та Китаю, спрямовані один проти одного, бумерангом прилітатимуть і до них самих, оскільки світова економіка є все більше взаємопов'язаною. Отже, побічно впливатиме і наш ринок.

Крім того, на поведінку всіх учасників українського валютного ринку впливатимуть і суто місцеві чинники. Серед них варто відзначити наближення нового періоду сплати податків із 15 до 20 грудня, що спрацює на користь нацвалюти. Певну психологічну підтримку гривні надасть нещодавня новина про збільшення на 1 грудня ЗВР України до $39,9 млрд. Вони зросли за рахунок надходження значних обсягів міжнародної допомоги.

Динаміка міжнародних резервів України

Позитивним для нацвалюти є черговий перегляд Нацбанком (із очевидним погодженням цього з Мінфіном) переліку бенчмарк-ОВДП. Це було очікуваним для фінансистів — старі «бенчмарки» погашаються, і щоб стимулювати купівлю банками нових облігацій, Нацбанк коригує цей список.

Активне придбання облігацій банками допомагає фінансувати касові розриви бюджету. І що важливо — не за рахунок запуску «друкарського верстата», що завжди призводить до девальвації національної валюти.

При цьому торговому бізнесу необхідно остаточно розрахуватися зі своїми міжнародними контрагентами за результатами торгівлі імпортними товарами за період листопадових розпродажів формату «чорної п'ятниці». Водночас зростають обсяги закупівлі енергоносіїв для забезпечення опалювального сезону. Збільшаться і витрати українських енергетичних компаній на імпорт електроенергії після чергових попадань рашистами в об'єкти критичної інфраструктури. Ці декілька чинників спрацюють на валютному ринку проти гривні.

Традиційно, на поведінку міжбанку психологічно впливатиме ситуація на фронтах, ступінь обстрілів української критичної інфраструктури росією, а також потреби держкомпаній у валюті для матеріально-технічного забезпечення армії.

Додасться до цього ще й завершення року, яке наближається, коли Держказначейство та бюджетні організації починають розраховуватися зі своїми контрагентами за підсумками року. Це призводить до масованого вкидання гривні на рахунки компаній у банках. Це провокує додатковий попит на валюту та традиційно стимулює зростання споживчих цін у грудні. Цей рік не буде винятком.

Нацбанку доведеться щодня закривати обсяг пропозиції долара на торгах, якого бракує. За моїми розрахунками, НБУ знадобиться цього тижня витратити щонайменше $620 млн — 890 млн резервів, щоб забезпечити відносну стабільність гривні на міжбанку.

При цьому, як зазвичай, готівковий ринок при виставленні своїх цінників з купівлі/продажу валюти орієнтуватиметься на два основні чинники:

поведінка та котирування безготівкового долара та євро на міжбанку;

реальний попит та пропозиція за готівковою валютою з боку населення в окремо взятому регіоні України.

Загалом і на міжбанку, і на готівковому ринку нам не уникнути найближчим часом ситуативних серйозних коливань курсу гривні щодо долара та євро. Але НБУ наразі має всі важелі для їх мінімізації та періодичного згладжування — від проведення інтервенцій до можливого нового закручування гайок із валютного контролю або, навпаки, розширення списку валютних послаблень у разі відносної стабільності на ринку.

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Прогноз курсу долара та євро на 9−13 грудня

Міжбанк

НБУ залишиться головним продавцем долара на торгах. Своїми обсягами інтервенцій, їхніми цінниками та частотою виходу на торги регулятор, по суті, й формуватиме курсовий тренд на міжбанку, і опосередковано — офіційний курс. Попит на валюту переважно перевищуватиме її пропозицію.

Щоденні обсяги операцій за системою Блумберг цього тижня перебуватимуть у межах $170 млн — 260 млн. Найактивнішими на торгах будуть дні з 11 до 13 грудня.

На період із 9 до 13 грудня я прогнозую коридор за парою євро/долар у межах від 1,048 до 1,067 долара за євро.

Котирування долара на міжбанку в цей період, за моїм прогнозом, перебуватимуть у межах коридору від 41,25 до 41,75 гривень. У цьому разі, через перерахунок пар євро/долар і долар/гривня курс євро на торгах цього тижня перебуватиме в межах коридору від 43,23 до 44,55 гривень.

Готівковий ринок

Більшість обмінників фінкомпаній та банків виставлятимуть спред за доларом у межах від 20 до 25 копійок та євро — у межах від 20 до 35 копійок.

При значних стрибках євровалюти на міжнародному ринку та на нашому міжбанку (особливо в період 11−12 грудня — перед і під час оголошення рішень ЄЦБ), фінансисти оперативно змінюватимуть свої цінники купівлі/продажу євро протягом дня з розширенням спреду за європейською валютою в межах до 35−50 копійок на євро.

Курс купівлі та продажу готівкового долара в банках перебуватиме в межах від 41,20 до 42 грн, а в обмінниках фінкомпаній — в межах від 41,20 до 41,95 грн.

Курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах коридору купівлі/продажу від 43,20 до 44,80 грн. А в обмінниках фінкомпаній цей коридор перебуватиме в межах від 43,30 до 44,70 грн.

І за доларом, і за євро оптові обмінні пункти (від 1 000 доларів чи євро) будуть готові «підвищуватися» за курсом прийому на 3−5 копійок і продавати валюту дешевше на 2−7 копійок, порівнюючи з роздрібними пунктами обміну валют.

Такі обмінники зацікавлені в максимальному обсязі своїх операцій і заробляють саме в такому форматі, що дозволяє їм виставляти привабливіші курси для платоспроможних клієнтів як під час здачі ними валюти, так і під час її придбання.