Як Трамп впливатиме на долар у найближчому та далекому майбутньому

Найближчим часом долар продовжуватиме зміцнюватися під впливом безпрецедентного поєднання внутрішніх та зовнішніх сил. Валютні трейдери зосереджені на тарифах, які Дональд Трамп обіцяв запровадити, повернувшись до Білого дому. Однак, як пише професор економіки в Університеті Каліфорнії в Берклі Барі Ейхенгрін у статті для Financial Times довгострокові перспективи американської валюти суперечать найближчим трендам. «Мінфін» публікує переклад статті.

В очікуванні зростання

Найближчим часом долар продовжуватиме зміцнюватися, під впливом безпрецедентного поєднання внутрішніх та зовнішніх сил. Валютні трейдери зосереджені на тарифах, які Дональд Трамп обіцяв запровадити, повернувшись до Білого дому. Його остання заява у соціальній мережі Truth Social передбачає плани щодо введення 25-відсоткових мит на імпорт із Канади та Мексики та ще 10% для Китаю.

Нові мита переорієнтують витрати американських споживачів з іноземних товарів, що подорожчали. З огляду на рекордно низьке безробіття та обмежені можливості американського виробництва для розширення щось має змінитися. А саме, долар повинен буде зміцнитися, щоб частина цих витрат повернулася до імпорту, де пропозиція еластичніша.

Більше того, продовження податкових пільг, запроваджених Трампом під час його першого президентського терміну, та поява нових податкових послаблень на чайові, виплати соціального забезпечення та хто знає, що ще, лише збільшить витрати США. Враховуючи, що американські домогосподарства непропорційно багато споживають товарів вітчизняного виробництва, це посилить надмірний попит, що починається на американські продукти.

Долару доведеться зміцнитись ще сильніше, щоб переорієнтувати частину цих витрат на іноземні товари.

Призначений Трампом міністр фінансів Скотт Бессент може бути прихильником збалансованого бюджету, а його команда зі скорочення витрат — у складі Ілона Маска і Вівека Рамасвамі — мають великі амбіції. Але досвід останніх десятиліть показує, що скоротити податки легше, ніж скоротити витрати. Динаміка долара ясно свідчить, що інвестори готуються до зростання дефіциту бюджету.

Плани Центробанків

Центральні банки, звичайно, не стримуватимуть зростання долара — навпаки. Тарифи, що підвищують ціни на імпорт у США, будуть інфляційними, навіть якщо одноразове підвищення тарифних ставок призведе лише до одиничного зростання цін. Федрезерв добре засвоїв, що домогосподарства не люблять одноразове підвищення цін так само сильно, як тривалу інфляцію.

Отримавши цей урок, центральний банк реагуватиме на наступний стрибок інфляції більш рішуче, ніж у 2021−22 роках. Безперечно, буде напруженість із новою адміністрацією, оскільки і Трамп, і Бессент люблять критикувати ФРС. Але Джей Пауелл та його колеги навряд чи відступлять.

Тим часом, Європейський центральний банк і Народний банк Китаю будуть цілком задоволені падінням своїх валют. Європейська економіка перебуває у скрутному становищі, а Європі не вистачає політичної волі для фіскальної підтримки. ЄЦБ вже не вперше залишається самотнім воїном у полі. Євро на паритеті з доларом тепер явно можливе.

Репутація уряду Сі Цзіньпіна в Китаї залежить від його здатності досягти цільових показників зростання або хоча б наблизитися до них. Оскільки Трамп посилює не лише торгівлю між США та Китаєм, а й контроль над китайськими товарами, що збираються та постачаються через такі країни, як Малайзія та В'єтнам, удар по китайському зростанню буде значним.

Безперечно, різке зниження курсу юаня не сподобається китайським споживачам і спровокує агресивні дії з боку розлюченого американського президента. Але юань, який падає на обмежену величину, скажімо, на 10% до долара, тим самим збільшуючи китайський експорт на інші ринки, може бути саме тим, чого хоче Сі.

Що станеться у довгостроковій перспективі

Однак у середньостроковій перспективі долар, мабуть, втратить ці короткострокові переваги. Крім тарифів та податкової політики, сила долара ґрунтувалася на силі економіки США, яка стабільно перевершувала Європу та інші частини світу. Тарифи на імпортовані компоненти, які завдадуть негативного шоку пропозиції у виробничому секторі США, несумісні з цією силою.

Більше того, вищі відсоткові ставки, встановлені ФРС для стримування інфляції, не сприятимуть інвестиціям. Як і скасування інвестиційних субсидій та податкових кредитів, закону про чіпи, закон про зниження інфляції та інших ініціатив епохи Байдена. Ніщо з цього не сприятиме зростанню.

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Насамперед, ми знаємо, що невизначеність економічної політики чинить сильний негативний вплив на інвестиції. А Трамп це потужний генератор невизначеності. В якийсь момент валютні трейдери усвідомлять цей факт. Очевидно, що коротко- та довгострокові перспективи долара суперечать один одному. Ключем до успішного інвестування та прогнозування є визначення поворотного моменту. Однак це саме те, що дуже важко передбачити.