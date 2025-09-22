Курс долара та євро 22-26 вересня: як ринок реагує на рішення ФРС та нові санкції проти рф

Цього тижня світовий валютний ринок видихатиме після попереднього періоду турбулентності та підвищених страхів інвесторів через засідання ЄЦБ (11 вересня) та ФРС США (17 вересня) щодо відсоткових ставок.

Рішення обох регуляторів збіглися з очікуваннями ринку і це трохи знизило нервозність інвесторів. Тож за парою євро/долар цього тижня я чекаю на період певної корекції в межах коридору від 1,169 до 1,187 долара за євро. Відповідно, євровалюта і щодо гривні на українському ринку поводитиметься, з огляду на цей світовий коридор за цією парою.

Порушити відносний валютний перепочинок вже традиційно може геополітика. Минулої п'ятниці з'явилося повідомлення про те, що Єврокомісія представила на затвердження країнам-членам ЄС новий, 19-й, пакет санкцій щодо рф. Ключові обмежувальні та заборонні заходи у ньому спрямовані проти суден, що перевозять російську нафту, платіжної системи «Мир» та експорту російського зрідженого газу, від якого пропонується відмовитися до 2027 року.

Проте американський президент Дональд Трамп вимагає від Євросоюзу рішучіших обмежувальних заходів щодо росії, наприклад, за енергоносіями.

Трамп наполягає на тому, щоб європейські країни припинили купувати російську нафту та ЄС запровадив підвищені мита на товари з Китаю та Індії, які є великими покупцями російських енергоресурсів. Крім того, президент США чинить тиск на G7 і НАТО, членом якої є Туреччина, яка також купує нафту з росії.

Така неузгодженість позицій позбавляє союзників України можливості виступати єдиним фронтом проти рф. І це, звичайно, негатив для нашої країни в умовах посилення активності на фронті та частих обстрілів цивільної, транспортної, логістичної та енергетичної інфраструктури агресором.

При цьому в бюджеті на поточний рік, як і раніше, не вистачає значних обсягів коштів на фінансування армії та оборони. Йдеться приблизно про 300 млрд грн. Непроста ситуація і з фінансовим кошторисом країни на наступний рік.

Кабінет міністрів прогнозує фінансування дефіциту державного бюджету у 2026 році за рахунок міжнародної допомоги на $44 млрд. Джерела для $18 млрд із них поки що не визначені.

Питання джерел фінансування армії та оборони у поєднанні із закриттям дірок бюджету щодо соціалки на 2026 рік уже тисне на курс гривні.

Наразі цей чинник успішно нівелюється активними інтервенціями НБУ на міжбанку щодо підтримки курсу гривні щодо долара та наявністю для цього достатніх розмірів ЗВР України (у межах $46 млрд на 1 вересня 2025 року). Але загалом — питання поки не закрите. І це працює проти гривні як у короткостроковій, так і у довгостроковій перспективі.

До додаткових зовнішніх геополітичних подразників, які опосередковано впливають на світовий валютний ринок, можна віднести загострення ситуації на Близькому Сході, а також чергове посилення протиріч між США та Китаєм (зокрема, щодо питання потенційного посилення американських санкцій проти країн, що купують російську нафту).

Дональд Трамп прямо каже, що треба продовжувати обвалювати ціну нафти. Насамперед за рахунок відмови від купівлі енергоносіїв у рф, і що це змусить росію закінчити війну проти України. Але Китай та низка інших країн активно купують енергоносії у росії та виступають проти такого підходу США.

У результаті будь-які різкі заяви як США, так і ЄС, Китаю, Індії та інших основних гравців на ринку енергоносіїв і цього тижня безпосередньо впливатимуть на всі світові ринки — від сировинного до валютного. І це знову серйозно «гойдатиме» пару євро/долар у світі, а отже, і курс євро в Україні.

Серед внутрішніх чинників до вже постійних у цей період (обстановка на фронтах, активність експортерів із продажу валютного виторгу під час збирання врожаю, завершення розрахунків бізнесу з бюджетом) додається наближення опалювального сезону.

На це знадобляться додаткові валютні ресурси, яких у держави традиційно перед зимою не вистачає. Необхідність заповнювати газові сховища, з огляду на посилення обстрілів рф української енергетичної інфраструктури, додасть найближчим часом, за моїми прогнозами, щонайменше $500 млн-800 млн додаткового попиту на валюту на міжбанку вже наприкінці вересня-першій декаді жовтня.

Фактично основну їх частину доведеться закривати за рахунок резервів Нацбанку. Це може знизити показник ЗВР України найближчі два місяці. Хоча, за умови своєчасного надходження запланованої на цей період міжнародної допомоги, таке зниження не буде критичним.

Тому цього тижня Нацбанк на валютному ринку буде зайнятий «плинністю» — згладжуванням валютних коливань за курсом долара щодо гривні, і, наскільки це можливо, опосередковано впливатиме таким чином і на курс євровалюти в Україні. За моїми прогнозами, на підтримку курсу гривні НБУ витратить із резервів за 22−26 вересня від $520 млн до $740 млн.

Найактивнішими днями на міжбанку цього тижня будуть понеділок-четверг. У понеділок ще будуть активні клієнти, які через різні причини ще не повністю розрахувалися з бюджетом за податками та зборами. А у період із вівторка до четверга основна частина гравців закриватиме свої потреби як у гривні для фінансування своїх поточних витрат (експортери), так і у валюті — для забезпечення своїх міжнародних проплат за товари та послуги (імпортери).

У п'ятницю спрацює ефект завершення робочого тижня й активність бізнесу традиційно дещо знизиться. За моїми прогнозами, обсяг операцій на валютному ринку, зареєстрованих за системою Блумберг, цього тижня щодня перебуватиме в межах від $165 млн до $230 млн.

Додатково на настрої учасників валютного ринку впливатимуть результати можливої зустрічі Президента України Володимира Зеленського та голови США Дональда Трампа в Нью-Йорку, новини від МВФ щодо перспектив нової програми співпраці з Україною, а також поточні економічні показники економіки США та ЄС — їх публікація суттєво впливає на поведінку пари євро/долар у світі, та, відповідно, на поведінку курсу євро щодо гривні на нашому ринку.

Щодо співпраці з МВФ, то, нагадаю, що чинна програма співпраці з Україною на 2023−2027 роки передбачає виділення нашій країні $15,6 млрд від Фонду та близько $150 млрд від партнерів. Але вона передбачала сценарій закінчення війни цього року.

З огляду на те, що війна, на жаль, триває, і витрати України на оборону, соціалку, підтримку та відновлення економічної інфраструктури тільки збільшуються, уряд України вже звернувся до Фонду з проханням про нову програму фінансування. Співпраця з МВФ та ключові показники можливої нової програми також безпосередньо впливають на курсові перспективи гривні щонайменше на 2026−2027 роки.

З огляду на перелічені чинники, від цього тижня на валютному ринку не варто очікувати надто значного зниження напруженості. Особливо, якщо геополітика знову серйозно втручатиметься в економічні процеси як у світі, так і в Україні.

Прогноз курсу долара та євро на 22−26 вересня

Міжбанк

За моїм прогнозом, коридор за парою євро/долар на міжнародному ринку 22−26 вересня перебуватиме в межах від 1,169 до 1,187 долара за євро.

Тоді, за прогнозного коридору щодо котирувань безготівкового долара на торгах у цей період у межах від 41,15 до 41,65 гривень, курс євро на міжбанку теоретично може перебувати в межах коридору від щонайменше 48,10 гривень до щонайбільше 49,44 гривень.

Але, з огляду на опосередкований вплив на курс євро нацбанківської політики «гнучкого курсоутворення», прогнозний коридор за безготівковим євро цими днями, найімовірніше, перебуватиме у вужчих межах — від 48,10 до 49,10 гривень.

Готівковий ринок

Спред за доларом та євро 22−26 вересня перебуватиме в межах 20−25 копійок, а в оптових обмінних пунктах (при обміні від 1 000 доларів або євро) — в межах 15−20 копійок.

Курс купівлі та продажу готівкового долара в банках перебуватиме в межах коридору від 40,80 до 41,80 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — у межах від 40,90 до 41,75 гривень.

Курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 48,00 до 49,30 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — від 48,10 до 49,20 гривень.