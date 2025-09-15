Прогноз курсу долара та євро з 15 по 19 вересня: на нас чекає один із найбільш драматичних тижнів

Цей тиждень безперечно буде одним із найдраматичніших у 2025 році на міжнародному валютному ринку і стане раєм для валютних спекулянтів, у тому числі в Україні. За цих умов правильно підібраний портфель допоможе мінімізувати ризики.

В очікуванні глобальних рішень

Головною інтригою у ці дні будуть рішення Федрезерва США щодо відсоткових ставок та меседжі ринку від його голови Джерома Пауелла під час традиційної прес-конференції.

Главі РФС зараз не позаздриш. З одного боку, поточні показники американської економіки залишають бажати кращого. Особливо у частині слабкого ринку праці та можливого у будь-який момент посилення інфляції через торговельну політику Дональда Трампа. Це вимагає від ФРС дуже зваженого та обережного підходу щодо відсоткових ставок. Щоб і ціни стримувати, і економіку простимулювати, і від долара інвесторів не відлякати.

З іншого боку, каденція Джерома Пауелла на посаді голови ФРС закінчується вже в 2026 році і Дональд Трамп явно хоче поставити на цю ключову посаду більш зговірливу та лояльну людину. Він часто відверто вимагає від голови Федрезерва швидкого та суттєвого зниження відсоткових ставок, до чого з економічного погляду США зараз не дуже й готові. А Джером Пауелл як професійний фінансист-прагматик не готовий до таких імпульсивних рішень.

Якщо додати до цього початок з 1 жовтня нового фінансового року в США, проблему продовження зростання держборгу Америки, який перевищив $37 трлн, та протистояння демократів і республіканців у владних структурах — виходить мікс викликів для американської економіки, які доведеться вирішувати за принципом «вибору меншого із лих».

Чи витримає ФРС такий тиск покаже цей тиждень. Очікуване рішення Федрезерва серйозно впливатиме на долю долара щонайменше до кінця цього року, а швидше за все і вже до кінця каденції Джерома Пауелла. Зачепить воно і ринок золота, фондовий та сировинний ринки. Тож «момент істини» для Федрезерва дедалі ближче.

Інвестори в умовах глобальної невизначеності і майбутнього рішення ФРС все більше нервують, що наочно відображається в цінах на золото, які стрімко зростають.

Графік вартості золота з початку вересня 2025 року

З перших днів вересня «жовтий метал» подорожчав ще на $168,77 за унцію — з $3480 до $3648,77 на момент написання статті.

Ринок золота реагуватиме як на найменшу інформацію щодо можливого рішення ФРС, так і взагалі на геополітичну та військову ситуацію у світі, яка поки що тільки погіршується. Тому до спекулятивнонр розгойдування буде схильний не тільки валютний ринок, а й ринок дорогоцінних металів.

Цінники золота продовжать лихоманити. І за моїм прогнозом, цього тижня коридор буде в межах $3580-$3710 за унцію.

Що впливатиме на гривню

Поступовий спекулятивний «розігрів» пари євро/долар у світі розпочався ще минулого тижня, з 11 вересня, коли відбулося засідання ЄЦБ, яке зберегло відсоткові ставки в ЄС на тому ж рівні (2% депозитна ставка, ставка за основними операціями рефінансування 2,15%, а ставка за маржинальними кредитами 2,4%). Активні ралі по парі євро/долар триватимуть принаймні до кінця 17-го числа — дня засідання ФРС. А це істотно впливатиме на волатильність курсу євро щодо гривні в Україні.

Частково підстрахує курс гривні на міжбанку період бюджетних платежів, пік якого якраз буде цього тижня. Традиційно гривня буде потрібна для розрахунків із державою як експортерам, так і імпортерам. Це змусить перших активніше продавати валютний виторг, а для других скоротить можливості купівлі валюти. У результаті виграє Нацбанк, якому для підтримки курсу потрібно буде витратити менше резервів. За моїми розрахунками, на підтримку курсу НБУ витратить за 15−19 вересня від $430 млн до $600 млн.

Найнапруженішими днями на торгах цього тижня будуть середа, четвер і п'ятниця, коли всі клієнти розраховуватимуться з бюджетом і їм потрібна гривня. Це змусить їх активніше виходити на міжбанк, що збільшить статистику торгів. За моїми прогнозами, обсяг операцій на валютному ринку, зареєстрованих за системою Блумберг, цього тижня щодня буде в межах від $175 млн до $245 млн.

Ситуація на фронті та продовження обстрілу громадянської інфраструктури продовжать психологічно впливати на настрої всіх учасників валютного ринку. Додатково аналітики, клієнти банків, а також самі банкіри дуже уважно стежитимуть за перебігом переговорів України з МВФ щодо нової програми фінансування.

9 вересня прем'єр-міністр України разом із головою НБУ та міністром фінансів офіційно звернулися до МВФ з проханням про нову програму, оскільки чинна передбачала завершення війни у 2025 році та період відновлення економіки вже з 2026 року.

Зараз фахівці МВФ спільно з Україною оцінюють потреби у фінансуванні на решту 2025 року, а також на наступний рік і середньострокову перспективу.

Відомо, що поки що чинна програма співпраці на 2023−2027 роки передбачає виділення $15,6 млрд від Фонду та близько $150 млрд від партнерів. Але вже зараз чиновники МВФ та український уряд говорять про те, що потрібно буде додаткове фінансування «дір» бюджету через продовження війни.

Будь-яка конкретна інформація про ці домовленості є принципово важливою для всіх учасників валютного ринку, оскільки макроекономічні параметри, закладені в неї, включають прогнозний курс гривні, інфляційні показники, динаміку сальдо торгівлі та темпи зростання ВВП.

В умовах такої підвищеної волатильності світового валютного ринку, а також зростання військових викликів, українські громадяни та бізнес мають єдиний вихід для мінімізації ризиків — диверсифікація активів і заощаджень.

Станом на момент написання статті я рекомендував би наступну пропорцію щодо грошових заощаджень:

40% — гривневі активи (депозити, ОВДП, цінні папери найвідоміших українських емітентів);

50% — валютні активи у пропорції 60% у євро, 40% у доларі. Для тих, хто бажає ще більше диверсифікувати валютний портфель, цю частину активів можна розширити — 40% у доларі, 50% у євро, 10% у швейцарських франках або британських фунтах.

10% — інвестиції в дорогоцінні метали (за наявності достатніх ресурсів — золото, за більш скромних можливостей — срібло).

Прогноз курсу долара та євро на 15−19 вересня

Міжбанк

Коридор по парі євро/долар на міжнародному ринку 15−19 вересня буде в межах 1,162−1,189 долара за євро з піком волатильності 16−18 вересня на тлі подій навколо засідання ФРС США.

Безготівковий долар на торгах у цей період буде в межах коридору від 41,10 до 41,60 грн., курс євро на міжбанку з 15 по 19 вересня може перебувати в межах коридору від мінімум 47,75 грн. до максимум 49,46 грн. Як і всі минулі тижні, Нацбанк продовжить активно виходити на ринок зі своїми інтервенціями відповідно до політики «гнучкого курсоутворення». НБУ не лише безпосередньо впливатиме на курс долара на торгах, а й опосередковано намагатиметься скоротити коливання щодо євро. Тому прогнозний коридор угод щодо безготівкового євро у ці дні, швидше за все, буде у вужчих рамках — від 48 до 49,20 грн.

Готівковий ринок

За моїм прогнозом, спред по долару перебуватиме в межах 20−25 копійок, а по євро — в межах 20−50 копійок з його розширенням у період найбільшого розгойдування пари євро/долар перед засіданням ФРС — тобто в період 16−17 вересня.

Оптові обмінники працюватимуть усі дні тижня зі своїм традиційним спредом по обох валютах в межах 15−20 копійок, але дуже оперативно змінюватимуть свої цінники протягом дня залежно від того, як поводитиметься міжнародний ринок та український міжбанк з євро перед та в день засідання Федрезерва.

Курс купівлі та продажу готівкового долара в банках буде в межах коридору від 40,80 до 41,80 грн., а в обмінниках фінкомпаній — від 40,90 до 41,70 грн.

Курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 47,70 до 49,30 грн, а в обмінниках — від 48,00 до 49,20 грн.

Читайте також: Українці втратили інтерес до готівкової валюти та скуповують валютну безготівку

Усі дні тижня спостерігатиметься дуже широкий розкид котирувань щодо євро. Тому, у разі необхідності здійснення операцій з купівлі/продажу євровалюти, я раджу скористатися відповідними мобільними додатками для оптимального підбору курсу або принаймні обійти 3−5 обмінників, щоб підібрати найбільш прийнятний варіант.