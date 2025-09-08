Українці втратили інтерес до готівкової валюти і скуповують безготівкову ВКВ

Хоча обсяги придбання євро українцями знижується, а долару зростає, європейська валюта все одно залишається відчутно популярнішою. Як це впливає на курс і що чекати далі, розповів фінансовий аналітик Андрій Шевчишин. «Мінфін» вибрав головне.

Курс долару мляво піднявся з 41,26 до 41,34 грн на міжбанку, готівковий долар підтягнувся до міжбанку й знизився з 41,51 до 41,46 грн.

Євро безготівковий закриває тиждень без змін на рівні 48,13 грн, а готівковий євро мінімально піднявся з 48,53 до 48,59 грн через зростання EURUSD на світовому ринку після публікації слабкої статистики США.

На міжбанку середньодобовий дефіцит валюти піднявся майже на третину (+28%) до 4-х тижневого максимуму $79 млн. Все через зниження пропозиції валюти від імпортерів. Ринок продовжує себе вести дуже обережно, знаходячись під наглядом НБУ, особливо коли йдуть перемовини з місією МВФ. Доречі, така поведінка валютного ринку традиційна в період візиту Фонду.

Настрої населення були різноспрямованими по безготівковій і готівковій валюті. Можливо це пов’язано з викривленням статистики через перехід на новий місяць. Отже, активність на готівковому ринку знизилась на третину, впав як попит, так й пропозиція, що знизило чистий готівковий попит до $14 млн на добу. А от на безготівковому ринку населення наростило попит більше ніж на 30% при падінні пропозиції майже на 20%, в результаті чого дефіцит досяг максимальних рівнів з червня — $3,7 млн на добу. Поведінка логічна, якщо прийняти до уваги різницю між курсом в банківських застосунках та обмінках (дешевше виходить в банках).

Попри зростання дефіциту на міжбанку, НБУ знизив інтервенції до $551 млн за тиждень (-4%), що близько до 4-х місячного мінімуму.

Що варте уваги

Українці у серпні придбали готівкових євро на 192,5 млн (312 млн у липні), й наростили чисту купівлю долару до $168,8 млн ($17 млн у липні). Таким чином, населення концентрується на євро вже 5 місяців поспіль.

Золото-валютні резерви у серпні зросли на $6,1 млрд за рахунок зовнішньої допомоги та становили другий за історію рекорд — $46 млрд (більше було лише у квітні — $46,7 млрд).

У серпні Україна завезла рекорду кількість нових авто (а чом би й ні, коли курс тримають, і є пільги на електрички).

НБУ закладає в прогноз підвищення тарифів на електрику в середньому на 15%+/- 5% кожні наступні три роки. Це проінфляційний фактор.

Компанії-члени Європейської Бізнес Асоціації закладають у свої бюджети на 2026 рік курс 46 гривень за долар. Це на 2 гривні більше, ніж у поточному році, і на 5 — ніж у 2024-му.

Що буде на тижні

9 вересня — публікація статистики по інфляції. Очікую продовження сповільнення інфляції, як загального показника, так і продуктового кошика, на якому буде також фокусуватись НБУ при рішенні по ставці.

11 вересня — в центрі уваги рішення НБУ по обліковій ставці. Рішення буде залежати від даних по інфляції, від ходу домовленостей з МВФ щодо майбутнього фінансування дефіциту й відповідно ключових позицій по бюджету. Найімовірніший на мій погляд сценарій — мінімальне зниження ставки (до 15,25%), через продовження зниження інфляції нижче за 13,5%, а також через достатність зовнішнього фінансування на найближчі 6−8 місяців.

11 вересня — публікація даних по інфляції в США, що вплине на рішення ФРС по обліковій ставці через тиждень (17 вересня). Поточні очікування зниження на 0,25 в.п

Фінальна пряма по бюджету 2026. До 15 вересня документ потрібно подати до Ради. Можливо Уряд скористається форс-мажорними обставинами, через атаку на Кабмін, проте зрозуміло, що продовження війни в 2026 році не базовий сценарій й верстка Бюджету йде виходячи з цього. Головне й гостре питання, це фінансування дефіциту й військових. За оцінками НБУ, потреби у фінансуванні на 2026 становлять $35 млрд, на 2027 рік — $30 млрд. Більша частина потреби на наступний рік закрита, залишається невизначеним близько $10 млрд.

Читайте також: Прогноз курсу долара та євро з 8 до 12 вересня: чому котирування можуть злетіти

Безпековий фактор. Під ударами енергетична (енергетика та газ) та портова інфраструктура. У вихідні були удари по мостах через Дніпро, дрони прорвали найщільнішу оборону центру Києва, вразивши будівлю Кабміну. Враховуючи неквапливість партнерів щодо ПВО, витримувати рої шахедів та ракет складніше й складніше. Це все ризики для економіки, підтримування логістики, ще більшої залежності від імпорту.