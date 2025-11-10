Прогноз курсу долара та євро на тиждень: які ризики несе провал переговорів щодо ВВП-варантів

Середина листопада на українському валютному ринку мине під впливом декількох важливих чинників, які суттєво впливатимуть як на характер проведення торговельних сесій та їх статистику, так і на поведінку учасників ринку. А саме:

11 листопада, у вівторок, у США відзначають День ветеранів, і американські банки будуть закриті. Працювати цього дня на умовах постачання долара ТОМом захоче обмежена кількість українських клієнтів: більшість або активізують свої операції в доларі у понеділок, 10 листопада, або відразу перенесуть свої заявки на купівлю/продаж валюти на середу, 12 листопада.

В результаті обсяг операцій на міжбанку у вівторок знизиться, а учасники ринку зосередять свою увагу на операціях у євро. З огляду на цю ситуацію, за моїм прогнозом, обсяг операцій у понеділок, середу, четвер і п'ятницю за системою Блумберг перебуватиме в межах $190 млн — 280 млн, а у вівторок — до $165 млн — 215 млн.

19 листопада закінчується період розрахунків із бюджетом за податками та зборами за 3 квартал 2025 року плюс сплата поточних платежів за жовтень. Оскільки більшість компаній в умовах війни змушені працювати «з коліс» і особливо накопичити гривневі ресурси під такі розрахунки з державою у них не виходить, вже цього тижня експортери активніше продаватимуть валютний виторг для розрахунків із бюджетом.

А імпортери з тих самих причин змушені будуть накопичувати гривню, що знизить їх можливості щодо купівлі валюти на міжбанку. Такий розклад завжди працює на користь нацвалюти на валютному ринку.

Поточна діяльність компаній, розпродажі, що набирають обертів, та зростання ЗВР України. В умовах серйозних пошкоджень критичної інфраструктури обстрілами росії держкомпаніям та бізнесу, що працює у цій сфері, доводиться витрачати значні ресурси на закупівлю імпортного обладнання на заміну пошкодженому. Додатковий попит на валюту створюватиме збільшення закупівель енергоносіїв під опалювальний сезон.

Активізувалися й ритейлери: побоюючись руйнувань складів, вони вже почали активні розпродажі під «чорну п'ятницю», а отриманий виторг вони вважають за краще відразу ж конвертувати у валюту. Тому цього тижня власники магазинів також активно купуватимуть ВКВ, що створить додатковий тиск на курс на міжбанку.

У такій ситуації повідомлення про нове рекордне збільшення золотовалютних резервів України (на 1 листопада 2025 року — до $49,5 млрд) заспокоює учасників ринку, які найближчим часом побоюються серйозної девальвації гривні. Судячи з програм уряду щодо бюджетних витрат у цей період, Нацбанку ці резерви точно знадобляться для збереження стабільності на валютному ринку.

Динаміка міжнародних резервів

Відсутність прогресу у переговорах щодо реструктуризації боргу з власниками ВВП-варантів. Тривожним сигналом стало повідомлення на біржі Euronext про те, що Україна поки що не досягла згоди з Комітетом власників ВВП-варрантів, у розпорядженні яких перебуває близько 35% від усього обсягу цих паперів.

Черговий раунд переговорів, що закінчився 5 листопада, мав на меті обмін ВВП-варантів на нові облігації. Проте сторони не змогли дійти згоди щодо умов такого обміну. Міністр фінансів Сергій Марченко у коментарі про переговорну ситуацію з власниками ВВП-варрантів підкреслив: «попри безпрецедентні виклики через війну та падіння економіки майже на третину, Україна залишається відданою конструктивному діалогу і не планує додавати до списку цих втрат ще й довіру інвесторів».

Нагадаю, що наразі на руках у приватних інвесторів залишається варантів на суму $2,6 млрд. Цей борг Україна зараз хоче реструктуризувати, оскільки через війну не може собі дозволити, як раніше, викуповувати ці папери.

Позицію Мінфіну в даній ситуації я вважаю повністю конструктивною та прогнозую, що після проведення ще декількох раундів переговорів (зокрема, можливо, із залученням МВФ) вирішення цієї проблеми буде знайдено. Поки що ж відсутність результату — це негативний чинник для ринку.

Активні інтервенції Нацбанку для підтримки курсу гривні на міжбанку та закриття критичного імпорту. У поточній ситуації без постійних інтервенцій Нацбанку валютний ринок України не зможе обійтися. З огляду на зростання потреби у валюті (яка переважно закривається за рахунок продажу Нацбанком із резервів сум міжнародної допомоги, що отримується) обсяги інтервенцій регулятора цього тижня залишаться великими.

За моїми прогнозами, в межах $620 млн — 890 млн. Усього за листопад цього року необхідні обсяги таких інтервенцій становитимуть не менше ніж $3,3 млрд — 3,9 млрд.

Збільшення інтервенцій уже почалося і поки що обсяги валюти, що продається регулятором, тільки зростатимуть. За моїм прогнозом, до грудня цього року вони знову наблизяться до місячного пікового показника близько $5 млрд — 5,4 млрд. Аналогічні обсяги максимальних інтервенцій Нацбанку спостерігалися і в грудні 2024 року.

Валютні інтервенції НБУ

Активне придбання валюти населенням. Відкриття на початку листопада нових місячних лімітів щодо купівлі громадянами валюти на свої картки в межах до 50 тисяч гривень та до 200 тисяч гривень в еквіваленті на валютні депозити строком від 3-х місяців наразі не вичерпано. Тому і цього тижня, за моїми розрахунками, щоденна купівля валюти населенням на картки та на готівковому ринку перевищуватиме обсяги її здачі громадянами на $35 млн — 65 млн. Це також тиснутиме на курс гривні на міжбанку та готівковому ринку.

Серед міжнародних чинників, які залишаться потенційними провокаторами стрибків пари євро/долар на зовнішніх ринках, залишиться геополітика, розвиток подій навколо шатдауну в США, можливі нові заяви Дональда Трампа про торгівельну політику та публікація поточних економічних даних провідних країн світу. Рухи ключової валютної пари світу негайно позначатимуться на курсі євро в Україні.

Прогноз курсу долара та євро на 10−14 листопада

Міжбанк

НБУ продовжить щодня виходити на торги з інтервенціями із продажу долара для згладжування його коливань щодо гривні та закриття дефіциту валюти на ринку.

За моїм прогнозом, коридор за парою євро/долар на міжнародному ринку в цей період перебуватиме в межах від 1,148 до 1,167 долара за євро.

При прогнозному коридорі з котирувань безготівкового долара на торгах у межах від 41,65 до 42,20 гривень, курс євро на міжбанку теоретично може перебувати в межах коридору від 47,81 до 49,25 гривень.

Але, огляду на «гнучке курсоутворення», що зберігається, коридор з євро на міжбанку з 10 до 14 листопада, за моїм прогнозом, перебуватиме у вужчому діапазоні — від 48,10 до 48,80 гривень.

Готівковий ринок

На тлі збереження високого попиту на валюту з боку громадян обмінники продовжать працювати у форматі «з обороту», але з досить широким спредом і за доларом, і за євро, в межах 20−30 копійок.

У разі посилення коливань пари євро/долар на міжнародному ринку та стрибків курсу євровалюти на українському міжбанку фінансисти продовжать практику частої зміни своїх цінників в обмінниках протягом дня.

Курс купівлі та продажу готівкового долара в банках перебуватмие в межах коридору від 41,50 до 42,50 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — у межах від 41,55 до 42,45 гривень.

Курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 48,05 до 49,10 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — у межах від 48,10 до 49,05 гривень.