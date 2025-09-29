Прогноз курсу долара та євро на тиждень: чому українці знову полюбили валютну готівку

Ще нещодавно населення активно скуповувало безготівкову валюту. Тепер же попит на готівкову валюту знову зростає. Чому це відбувається та які чинники визначатимуть погоду на українському валютному ринку цього тижня, розповім докладніше.

Цього тижня із внутрішніх чинників найбільше на поведінку вітчизняного валютного ринку та курсу гривні щодо долара та євро вплинуть такі події:

Завершення місяця та третього кварталу, а також початок нового звітного періоду. Це збільшить активність усіх гравців на ринку із 29 до 30 вересня. Клієнтам необхідно буде закрити на звітну дату свої внутрішні розрахунки з контрагентами у гривні та валюті — за зовнішніми зобов'язаннями. Потім, 1 жовтня, завдяки ефекту першого дня місяця, активність клієнтів дещо знизиться.

У результаті, за моїми прогнозами, щоденний обсяг угод на міжбанку за системою Блумберг з 29 вересня до 3 жовтня перебуватиме в межах від $155 до $245 млн.

Кампанія зі збору врожаю, що триває, і початок опалювального сезону, що вже незабаром. Збір врожаю завжди стимулює експортерів-аграріїв до активного продажу валютних надходжень для фінансування відповідних робіт. Зазвичай такий період допомагає НБУ стабілізувати попит та пропозицію на торгах та заощаджує регулятору резерви, оскільки частина пропозиції валюти закривається не за рахунок його інтервенцій, а валютними розпродажами клієнтів банків.

А ось майбутній початок опалювального сезону, навпаки, посилить тиск на курс нацвалюти на міжбанку, оскільки активізуються покупці валюти — імпортери енергоносіїв. Причому як приватні структури із закупівлі бензину та дизпалива, так і держкомпанії — насамперед НАК «Нафтогаз», якому треба закачувати газ до сховищ перед опалювальним сезоном. А він, із огляду на постійні обстріли росією критичної інфраструктури України, буде вочевидь непростим.

Збільшення обсягів купівлі валюти населенням та інтервенції Нацбанку. З одного боку, на початку жовтня знову відкриються щомісячні ліміти на купівлю громадянами безготівкової валюти на свої картки до 50 тисяч гривень в еквіваленті та до 200 тисяч гривень на депозити на строк від 3-х місяців.

Але загалом на ринку валютообміну спостерігатиметься цікава тенденція — на картки громадяни купуватимуть менше, а ось на готівковому ринку попит на валюту й надалі поступово зростатиме. Оскільки зараз дуже часто готівкові курси обмінників вигідніші за курси продажу валюти банками на картки, а громадяни вважають за краще брати валюту там, де дешевше.

Крім того, на початку жовтня українці отримуватимуть зарплату за вересень, і багато хто також вирішить частину цих коштів перевести у валюту. Отримають гроші і багато військовослужбовців ЗСУ, які часто також купують на ці кошти валюту.

У результаті збільшення попиту на валюту з боку населення перекриватиме Нацбанк за рахунок золотовалютних резервів: він продаватиме банкам недостатні обсяги доларів на їхню власну валютну позицію.

За моїми оцінками, ці операції додадуть цього тижня до сукупного попиту на міжбанку до $110 млн — 170 млн. Це не є критичним для нашого ринку, але все ж таки тиснутиме на курс. Особливо в ті дні, коли на ринок одночасно виходитимуть імпортери енергоносіїв та банки під валютні операції з населенням.

Зростання військової активності росії в Україні з масованими обстрілами нашої інфраструктури, що впливає на всі ринки країни. Це вимагає від держави та потерпілого від обстрілу бізнесу значних коштів на оперативне відновлення зруйнованих об'єктів, у тому числі на закупівлю імпортного обладнання. Особливо в енергетиці, залізничній та іншій транспортній інфраструктурі. Подібні пожежні закупівлі пошкодженого обладнання періодично суттєво збільшують попит на валюту на торгах.

Із зовнішніх чинників збудником спокою цього тижня буде:

Завершення фінансового року в США (1 жовтня) з його поки що невирішеним питанням про можливий шатдаун. Він може виникнути через розбіжності в Сенаті США щодо формування видаткової частини бюджету. Останнім часом майже щороку перспектива шатдауну у США, численні гучні політичні заяви як республіканців, так і демократів, нервують інвесторів.

У результаті бюджет ухвалюють, але до цього спекулянти встигають добре погойдати пару євро/долар на взаємних гучних звинуваченнях американських законодавців. Відповідно, курс євровалюти щодо гривні на українському ринку також поводитиметься, з огляду на поведінку цієї пари на зовнішніх майданчиках у цей період.

Продовжить псувати картину короткочасного валютного затишшя і геополітика. Нещодавній виступ Президента США Дональда Трампа в ООН, його зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським та консультації з Євросоюзом щодо посилення тиску на росію поки не внесли конкретики щодо подальших спільних дій щодо заборони купівлі російської нафти третіми країнами (насамперед Китаєм, Індією, частиною європейських країн).

У поєднанні з різким загостренням ситуації на Близькому Сході між Ізраїлем і Хамасом, зростанням напруженості в європейських країнах через російські провокації в повітряному просторі НАТО, це додатково розгойдуватиме ринки, у тому числі і валютний.

Відповідно, така ситуація підігріватиме попит із боку інвесторів на золото і штовхатиме його ціну вгору з реальною метою досягнення рівнів у $3 800 за унцію і вище вже найближчим часом. Щобільше, цей «розігрів» ціни золота провокує подальше подорожчання й срібла. Ще минулої п'ятниці, 26 вересня, срібло вже перевищило рівень $46 за унцію, і, найімовірніше, це повзуче зростання ціни срібла продовжиться і на початку жовтня.

Цього тижня НБУ на валютному ринку знову буде зайнятий згладжуванням валютних коливань курсу долара щодо гривні, а за можливості — і курсу євровалюти на нашому міжбанку. За моїми прогнозами, на підтримку курсу гривні НБУ витратить за 29 вересня — 3 жовтня від $510 млн до $720 млн.

Найактивнішими днями на торгах цього тижня будуть понеділок та вівторок, коли всі клієнти закриватимуть свої операції на звітну дату. У середу, 1 жовтня, за рахунок ефекту першого дня місяця, активність дещо знизиться, а у четвер та п'ятницю міжбанк знову увійде до свого звичайного ділового ритму.

Прогноз курсу долара та євро на 29 вересня — 3 жовтня

Міжбанк

За моїм прогнозом, коридор за парою євро/долар на міжнародному ринку в цей період перебуватиме в межах від 1,162 до 1,178 долара за євро.

Тоді, за прогнозного коридору за котируваннями безготівкового долара на торгах у цей період у межах від 41,15 до 41,70 гривень, курс євро на міжбанку теоретично може перебувати в межах коридору від щонайменше 47,81 гривень до щонайбільше 49,12 гривень.

Але, з огляду на опосередкований вплив на курс євро нацбанківської політики «гнучкого курсоутворення», прогнозний коридор за безготівковим євро цими днями, за моїм прогнозом, перебуватиме у вужчих межах — від 48,00 до 48,85 гривень.

Готівковий ринок

Спред за доларом та євро цього тижня перебуватиме в межах 20−25 копійок, а в оптових обмінних пунктах — у межах 15−20 копійок.

Курс купівлі та продажу готівкового долара у банках перебуватиме в межах коридору від 40,70 до 41,90 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — у межах від 41,10 до 41,85 гривень.

Курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах коридору курівлі та продажу від 47,80 до 49,20 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — від 47,90 до 49,10 гривень.

Євровалюта залишиться головним інструментом для спекуляцій як на міжнародному, так і українському валютному ринках.