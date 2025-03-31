Прогноз курсу долара та євро на тиждень: що може швидко розгойдати валютний ринок

Цей тиждень для банків та їх клієнтів буде перехідним: закінчується перший квартал і починається новий. Ця обставина буде одним із основних драйверів українського валютного ринку найближчі п'ять робочих днів. Про те, як цей та інші чинники впливатимуть на курс основних валют, розповім детальніше.

У понеділок, 31 березня, компанії і самі банки закриють гривневі та валютні розрахунки, що залишилися, за березень та загалом за квартал, а також намагатимуться, за можливості, оперативно визначитися зі своїми поточними завданнями на новий звітний період.

Тому вівторок, 1 квітня, на міжбанку мине у спокійнішому форматі, зі зниженням загальної статистики торгів через ефект першого робочого дня нового звітного періоду. Проте вже з 2 квітня наш валютний ринок увійде до свого звичайного робочого ритму зі щоденними обсягами угод на міжбанку за системою Блумберг у межах від $165 млн до $230 млн.

Я чекаю на деяке збільшення попиту на валюту в цей період за рахунок двох основних чинників:

відкриються нові щомісячні ліміти на купівлю валюти в еквіваленті до 50 тисяч гривень на картки громадян та до 200 тисяч гривень — на валютні депозити понад три місяці. Населення поступово почне купувати валюту за рахунок цих лімітів у банків, що змусить фінустанови купувати валюту на міжбанку для вирівнювання своєї валютної позиції.

У результаті попит на валюту ситуативно зросте як на готівковому, так і на міжбанківському ринку. Купувати валюту на торгах банки будуть переважно у НБУ, тобто за рахунок золотовалютних резервів регулятора.

наприкінці першого кварталу, за рахунок розрахунків бюджету зі своїми контрагентами, на ринок вийде додаткова гривнева маса. Компанії, які отримали кошти від бюджету, витрачатимуть їх як на свої господарські потреби, так і на розрахунки зі своїми іноземними партнерами, тобто попит на міжбанку з боку таких банківських клієнтів зросте.

У результаті, за моїми прогнозами, НБУ цього тижня доведеться витратити на підтримку курсу гривні на міжбанку близько $510 млн — 870 млн. Але, з огляду на своєчасне надходження міжнародної допомоги (зараз насамперед європейської), такі витрати резервів є некритичними для ринку. Нацбанк має необхідний запас міцності, щоб активно виходити на торги з інтервенціями з продажу долара в необхідних обсягах.

Другим важливим чинником, що визначатиме поведінку українського ринку, будуть геополітичні новини, а також реальний стан енергетичного та морського перемир'я:

якщо рф дотримуватиметься домовленостей, то значна частина наших клієнтів, які «зав'язані» на морських перевезеннях, а це насамперед аграрії-зернотрейдери, збільшать свої поставки продукції на світові ринки. Такий розвиток подій збільшить пропозицію валютного виторгу на торгах із боку таких продавців. І це є позитивним чинником для гривні.

Якщо навіть ці домовленості буде зірвано росією (що реальніше зараз), то ринки знову увійдуть до режиму підвищеної турбулентності через стрімке зростання геополітичних ризиків. Одним із індикаторів настроїв глобального ринку є поведінка вартості золота.

На жаль, чергове рекордне зростання цін на золото до рівня близько $3 080 за унцію говорить про те, що ринок закладає до своїх прогнозів саме сценарій посилення напруженості у світі. Йдеться не лише про військові конфлікти у всьому світі (насамперед в Україні), а й про тарифні плани Трампа.

Вартість золота на момент написання статті

Крім того, чимало українських та американських чиновників знову говорять про вихід угоди щодо рідкісноземельних металів між Україною та США на фінішну пряму. Навколо цієї угоди зараз накручується величезна кількість спекуляцій. Тому, для ринку надзвичайно важливим є результат даних переговорів, фінальний текст і перелік зобов'язань, які візьмуть на себе Штати і наша країна.

Напруженість навколо цієї глобальної угоди з українськими ресурсами побічно впливатиме на настрої всього нашого валютного ринку, аж до остаточного вирішення цього питання.

Також, судячи з останніх заяв американської адміністрації, знову посилиться невизначеність перспектив усіх світових ринків, від сировинного до валютного, через активізацію торгових воєн Дональдом Трампом. Особливо важливим для України будуть рішення американської адміністрації щодо можливих додаткових торгових мит щодо низки європейських товарів, що періодично знову озвучує президент США.

Якщо ці обіцянки будуть втілені у життя, то відносна та дуже умовна стабільність пари євро/долар останніх днів швидко закінчиться. У результаті отримаємо нові ралі за парою євро/долар на зовнішніх майданчиках, що знову вдарить по курсу євро в Україні щодо гривні.

Динаміка пари євро/долар на момент написання статті

У подібній ситуації очікувати на повний штиль на валютному ринку за парою євро/долар цього тижня не варто. За моїми прогнозами, коридор за парою євро/долар на зовнішніх майданчиках у період із 31 березня до 4 квітня перебуватиме в межах від 1,069 до 1,086 долара за євро з піковими коливаннями у період із 2 до 4 квітня.

Традиційно основними покупцями валюти цього тижня на нашому ринку будуть держкомпанії, які забезпечують потреби оборони, енергетики, торговці ПММ та паливом, а також великі роздрібні мережі товарів народного споживання. Головними продавцями валюти залишаться Нацбанк та аграрії.

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Прогноз курсу долара та євро на 31 березня — 4 квітня

Міжбанк

На цей тиждень я прогнозую коридор за парою євро/долар у межах від 1,069 до 1,086 долара за євро з додатковими можливими відхиленнями в межах до 0,3 американського цента на євро від зазначеного коридору, у разі несподіваних виступів Трампа щодо тарифів. Особливо в частині можливих нових мит щодо європейських товарів.

Цей чинник, а також анонсована нещодавно програма переозброєння Європи на 800 млрд євро, опосередковано вплинуть і на рішення ЄЦБ щодо відсоткових ставок. Засідання європейського регулятора щодо цього питання відбудеться у середині квітня.

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Протекціонізм Трампа, конфліктна ситуація навколо Гренландії між США та Данією, війна рф проти України — ці та багато інших чинників доведеться враховувати ЄЦБ у своїй грошово-кредитній політиці.

Тому зазвичай дуже обережний ЄЦБ може ризикнути знову в квітні знизити свої ставки ще на 0,25% річних до наразі діючих базової відсоткової ставки 2,65% річних, ставки за депозитами в 2,5% і ставки за маржинальними кредитами в 2,9% річних. При цьому не беручи звичайну паузу для оцінки ефекту динаміки інфляції від своїх попередніх рішень. Показники європейської інфляції за березень із поправкою на геополітичний чинник будуть головним моментом для ухвалення ЄЦБ рішень щодо подальшої динаміки ставок.

Повертаючись до України, котирування долара на міжбанку 31 березня — 4 квітня, за моїм прогнозом, перебуватимуть у межах коридору від 41,30 до 41,80 гривень. Тоді через перерахунок пар євро/долар і долар/гривня, курс євро на торгах цього тижня перебуватиме в межах коридору від 44,14 до 45,39 гривень.

Готівковий ринок

Більшість обмінників фінкомпаній та банків виставлятимуть спред за доларом у межах від 20 до 25 копійок, а за євро — в межах від 20 до 30 копійок.

Курс купівлі та продажу готівкового долара у банках перебуватиме в межах коридору від 41,05 до 41,90 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — від 41,20 до 41,85 гривень.

Курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 44,10 до 45,50 гривень. А в обмінниках фінкомпаній цей коридор перебуватиме в межах від 44,10 до 45,45 гривень.