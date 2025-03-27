Курс долара та євро у квітні: за чим стежити та як змінювати свій портфель валютних заощаджень

Світові валютний та сировинний ринки у квітні продовжить лихоманити. До традиційних чинників, які впливають на поведінку пари євро/долар, — засідання ФРС та ЄЦБ, стан економік США та Євросоюзу, тепер додався елемент несподіванки, які у достатній кількості продукує американський президент Дональд Трамп. Насамперед його рішення щодо зміни формату світової торгівлі.

Чому золото зростає, а нафта може дешевшати

Це робить валютний ринок залежним від багатьох моментів, які не вписуються в стандартну матрицю прийняття економічних рішень як на рівні транснаціональних корпорацій, так і в масштабах компаній, що працюють у межах однієї країни чи регіону.

Саме тому квітень на світовому валютному ринку буде дуже гарним для професійних спекулянтів, але й настільки ж небезпечним для виробників, держсектору та пересічних громадян.

Зростуть ризики посилення інфляції та рецесії для світової економіки. Оскільки виробники та найбільші транснаціональні корпорації почнуть ще більше закладати максимальні ціни до вартості своєї продукції та послуг. Адже їм складно прорахувати рівень своїх потенційних витрат, у разі нових сюрпризів від тарифної політики США.

Держсектор у всіх країнах стикнеться з неможливістю повноцінно планувати свою фіскальну та економічну політику всередині окремої держави. Нова реальність почне дедалі більше підштовхувати уряди до політики економічного ізоляціонізму, а інколи — і до посилення протекціонізму щодо товарів окремих країн.

Весь цей «геополітичний бенкет» доведеться оплачувати пересічним покупцям у всьому світі.

Через низку геополітичних та військових причин окремі країни продовжать шукати можливості переорієнтувати свої розрахунки з долара США на регіональні замінники: Європа прагнутиме розширити перелік країн, які використовують євро, країни азіатського регіону — поглядатимуть у бік китайського юаня, країни БРІКС — обговорюватимуть нові ідеї створення своєї валюти для внутрішніх розрахунків. Подібний розвиток подій вкрай невигідний для США, які звикли до беззастережного домінування долара у міжнародних розрахунках.

На цьому тлі у квітні я очікую подальшого зростання загроз із боку Дональда Трампа щодо підвищення тарифів та мит для країн, які активно намагаються просунути альтернативні долару системи розрахунків. Зі свого боку, центральні банки країн, що розвиваються, продовжать активно диверсифікувати свої геополітичні та валютні ризики шляхом скуповування до резервів монетарного золота. Це підтримає світові ціни на золото у квітні на рекордних рівнях у межах $2 920−3 100 за унцію.

Вартість золота



Крім того, США активно працюватимуть над питанням зниження вартості нафти. У цій ситуації це вигідно як американцям, так і європейцям, які набагато більше, ніж Штати, залежні від світових цін на енергоносії. Причому США активно використовуватимуть політику «батога і пряника».

Щоб домогтися збільшення видобутку нафти, країнам ОПЕК, лояльним до США, з одного боку, пропонуватимуть вигідніші варіанти придбання американського озброєння та інших товарів, а з іншого — збільшуватимуть санкційний тиск і загрожуватимуть підвищенням мит для тих держав, які не готові слідувати у фарватері США щодо цін на нафту.

Вартість нафти BRENT



За моїми прогнозами, вартість нафти BRENT у квітні перебуватиме в межах коридору від $65 до $76 за барель.

У разі посилення конфлікту США з Данією навколо Гренландії, ескалації війни Ізраїлю та частини арабських країн або невдалих переговорів щодо війни в Україні, вартість нафти може підвищитися до рівня $77−80 за барель.

Пара євро/долар є найзатребуванішою на світових ринках, тому всі ці пертурбації, «зав'язані» на торгових війнах США та геополітиці, призведуть до додаткових стрибків цієї пари у квітні, що позначиться і на курсі євро в Україні.

Пара євро/долар із лютого 2025 року (перші заяви про запровадження нових мит та тарифів із боку США)

Виходячи з озвучених заяв Дональда Трампа щодо торговельних війн із Китаєм, Канадою, Мексикою і потенційно в повному обсязі з Євросоюзом, у квітні я прогнозую коридор за парою євро/долар у межах від 1,071 до 1,092 долара за євро з підвищеною волатильністю цієї пари щонайменше у дати опублікування основних економічних показників ЄС та США, а також 17 квітня — під час засідання ЄЦБ щодо відсоткових ставок.

Курс долара та євро в Україні

В умовах жорстких валютних обмежень та стабільного надходження західної фінансової допомоги НБУ має всі механізми та важелі стримування девальвації гривні.

Окрім планової фінансової допомоги від ЄС у квітні, Україна ще зможе отримати кошти від МВФ, за європейськими та міжнародними програмами підтримки за рахунок доходів від «заморожених» російських активів, а також за програмами співробітництва з країнами ЄС та частиною держав-членів НАТО в галузі ВПК.

За моїми розрахунками, навіть з огляду на досить активні інтервенції Нацбанку з продажу долара на міжбанку, це дозволить регулятору у квітні зберегти ЗВР у межах від $38,5 млрд до $43 млрд. Такого обсягу достатньо як для підтримки фінансування критичного імпорту, так і для страхування курсу гривні на валютному ринку.

Динаміка міжнародних резервів

Водночас, з огляду на військові ризики, а також геополітичну невизначеність і поки що досить туманні перспективи щодо фінансування України міжнародними партнерами у 2026 році, я не чекаю від Нацбанку суттєвих послаблень валютних обмежень наступного місяця.

Варто також зважити на чинник розрахунків Держказначейства з підрядниками бюджету за підсумками першого кварталу 2025 року. Зазвичай це провокує деяке зростання купівлі валюти компаніями, з якими бюджет розрахується в гривні до 31 березня.

Цей тиск на курс міжбанку працює проти нацвалюти зазвичай до 10−15 числа місяця, який слідує за квартальною звітною датою. Наразі цей тиск на курс нацвалюти відчуватиметься приблизно до 10−15 квітня, доки компанії не витратять отриману ними гривню від бюджету на свої господарські операції та на розрахунки із зовнішніми контрагентами за валютними контрактами.

Крім того, до кінця не вирішено проблему повноцінного повернення валютного виторгу експортерів, спливають нові схеми виведення валюти недобросовісними компаніями. Тому від Нацбанку варто очікувати продовження активних перевірок щодо валютного контролю та фінмоніторингу з жорсткими штрафами до тих, хто спіймався на схемних операціях із виведення капіталу.

Обсяги щоденних операцій за системою Блумберг протягом квітня перебуватимуть в межах від $145 млн до $280 млн. Пікова статистика угод на міжбанку очікується з 15 до 20 квітня під час розрахунків компаній з бюджетом, а також наприкінці місяця, коли бізнесу треба буде закрити свої розрахунки з іноземними контрагентами на звітну дату.

Нацбанк майже щодня виходитиме на ринок із інтервенціями з продажу долара в межах від $70 млн до $180 млн. Цього достатньо для контролю за курсом безготівкового долара на міжбанку.

Основними покупцями валюти на торгах будуть держструктури (зокрема, й оборонка), енергетики, торговці енергоносіями та товарами народного вжитку. Продавцями залишаться (принаймні, до кінця другої декади квітня) аграрії, IT-сектор та частково промислові підприємства, які виробляють товари народного споживання для європейського ринку та країн Близького Сходу та Азії.

Значна волатильність на зовнішніх ринках за парою євро/долар істотно впливатиме на ціни імпортних товарів в Україні та провокуватиме додатковий інфляційний тиск. Тому Нацбанк, за можливості, згладжуватиме на нашому міжбанку не лише коливання долара, а й стрибки євро щодо гривні, іноді «підігруючи» зниженню котирувань долара на торгах у моменти зміцнення євро щодо долара на зовнішньому ринку.

Робити це він може, застосовуючи різну тактику частоти своїх виходів на торги з інтервенціями з продажу долара, обсягами цих інтервенцій та головне — їх цінниками. У результаті це знижуватиме волатильність обох валют щодо гривні на нашому міжбанку, і як наслідок — знижуватиме інфляційні ризики.

Активніше на міжбанку Нацбанку доведеться працювати вже з другої половини квітня, коли розпродаж експортного виторгу з боку аграріїв під фінансування ними весняних польових робіт почне поступово знижуватися.

На готівковому ринку у квітні збережеться тенденція перевищення купівлі населенням валюти над обсягами її здачі в обмінники та каси банків. Обсяги такого перевищення купівлі валюти на картки та у готівковій формі над обсягами її здачі становитимуть, за моїми розрахунками, щодня від $35 млн до $85 млн, але середньоденне значення цього показника навряд чи перевищить $45−55 млн. Багато в чому значення цього показника залежатиме від ситуації на фронтах та геополітичних розкладах щодо України.

У ситуації, що склалася на момент написання статті, коридор котирувань в межах 41,15 — 42 гривень за безготівковий долар і ширший коридор за євровалютою (через коливання пари євро/долар на зовнішніх ринках) у межах 44,07 — 45,86 гривень — досить комфортний сценарій для українського міжбанку, щонайменше до кінця квітня.

Відповідно, з огляду на кореляцію котирувань міжбанку та готівкового ринку, рівні коридору купівлі та продажів у 40,90−42,25 гривень за доларом та 43,80−46 гривень за євро — найімовірніший сценарій для готівкового ринку на наступний місяць.

Робочий спред за доларом у більшості обмінників фінкомпаній та касах банків перебуватиме в межах від 20 до 30 копійок, а за євро — від 20 до 40 копійок.

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Валютна альтернатива: чи варто вкладатися у швейцарський франк або британський фунт

З погляду диверсифікації курсових ризиків, розширення зараз валютного кошика заощаджень виглядає логічно.

Тим, хто перебуває в Україні, я б радив у квітні грошові заощадження тримати у співвідношенні:

— 40% у гривневих інструментах (ОВДП, депозити, можливо, деякі облігації відомих емітентів).

— 60% у валютних інструментах (валютні ОВДП, депозити, готівкова валюта). У доларі близько 45−50% від суми валютних заощаджень, у євро — 40−45%, у швейцарських франках чи британських фунтах — до 10−15%. Причому, обираючи між англійським фунтом і швейцарським франком, наразі я все ж таки віддав би перевагу франку, оскільки швейцарська економіка зараз виглядає стійкіше, ніж економіка Британії з її серйозними викликами щодо інфляції та геополітичними ризиками.

Але варто обов'язково врахувати: оскільки і швейцарський франк, і англійський фунт в Україні на готівковому валютному ринку є досить екзотичними валютами, котирування прийому/продажу цих валют у нас у банках і в обмінниках мають великий спред. Тому потрібно уважно підходити до часу купівлі та продажу цих валют в українських обмінниках, аби підібрати оптимальний курс для здійснення необхідних операцій.

Тим, хто перебуває за кордоном і не планує найближчим часом (протягом року) повертатися до України, у квітні я рекомендував би грошові заощадження тримати у співвідношенні:

— до 50% у національній валюті країни перебування (здебільшого це можуть бути депозити у банках або облігації відомих у цьому регіоні емітентів, тобто інструменти з фіксованою дохідністю, але номіновані у місцевій валюті).

— до 50% у валютних інструментах у доларі та євро (казначейські зобов'язання США, депозити, можливо — акції світових «блакитних» фішок, номіновані у доларах США чи євро).

Крім цього, з огляду на напружену геополітичну та військову обстановку у світі, я б зараз обов'язково переглядав усі вищезгадані пропорції своїх грошових заощаджень не рідше 1 разу на місяць. І робив би відповідні коригування, залежно від ситуації, що складається на той момент.