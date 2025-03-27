Текст угоди на 58 сторінок, який датований 23 березня та надісланий США Україні, просто жахливий та не на нашу користь. Про це в телеграм-каналі написав заступник голови Податкового комітету
Текст угоди США та України про рідкоземельні метали жахливий та не на нашу користь — Железняк
Текст угоди на 58 сторінок, який датований 23 березня та надісланий США Україні, просто жахливий та не на нашу користь. Про це в телеграм-каналі написав заступник голови Податкового комітету
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Деталі
«За моєю інформацією саме ці 58 сторінок, які я читав весь вечір, датований 23 березня і начебто були надісланий нам американською стороною. Як новий проєкт угоди по копалинам. Далі його доля невідома.
Сподіваюсь українська сторона буде вимагати і добʼється значних змін до нього. Але текст який я бачив це прям ЖАХ. Всі 18 розділів… Це вже не рамковий меморандум про наміри (який був до скандальної зустрічі в Овальному кабінеті). Це прям велика і дуже чітка угода. І вона не в нашу сторону", — пише Железняк.
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Про що йде мова в угоді
Просто коротко:
- Управління 5 людей, 3 з них від США з повним правом вето.
- Мова вже йде про всі копалини. Тобто там і нафта, і газ, і І нові і існуючи.
- По всій території України.
- Мова про видобуток і державними і приватними кампаніями.
- Гроші конвертуються одразу у валюту.
- Гроші фонду виводяться закордон. Якщо раптом по причині з нашої сторони щось не дійшло — доплачуємо.
- Внесок США — вже надана нам допомога з 2022. І вони можуть за своїм рішення отримувати прибуток. А отримують вони «роялті» з Фонду перші (а потім Україна) +4%.
- Безстроково діє угода.
- Тільки з дозволу американців можуть бути зміни чи припинення.
- Права «першої ночі» на всі нові інфраструктурні проєкти і право вето на продаж ресурсів іншим країнам.
Нічого про гарантії безпеки. Навіть натяків.
«Це не все. Там прям ще дуже багато юридичного тексту. І він ось весь такий… Ще раз це текст, який за моєю інформацією нам надіслали на вихідних. І він може і має бути змінений. Інакше я не уявляю як це може бути ратифіковано Парламентом», — підсумував він.
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Коментарі - 12
Ну, а що ви хотіли? Треба було з самого початку повномасштабки кошти від партнерів не на цільові і дійсно потрібні під час війни витрати направляти, а створювати більше міністерств, відкривати більше тендерів на овочерізки і дубові двері з барабанами в бомбосховища, підвищувати зп депутатам, бронювати телемарахфони і посилювати західний кордон ще більше, щоб кріпаки не могли вирватися з своїм аусвайсом з концтабору.
Так не буває, що ви крадете, а люди йдуть за три копійки в окоп по суті даром своє життя віддавати.
І не буде так, що 30+ років влада розкрадала країну і свій народ, а потім ой, а нас кинути на рідкісноземельні метали хочуть, ай ай ай, а як же так вийшло.
Крали б менше протягом війни на своїх дорогах, стадіонах і сакурах — може у військових було б більше техніки і позиція відповідно в України була б на полі бою краща, і не треба було б бусифікацію насильну проводити, а тепер не треба дивуватися, що в нас усюди одна велика жоп@, як і в угоді з рідкісноземельними металами, чи ви думали, що потік грошей не припиниться, що партнери все «порішают» за вас, а ви такі гарні і чудові будете набивати свої кармани мільярдами баксів і євро?) Виявилося трошки інакше :)
Виявилося що партнери не хочуть, щоб ви їх обкрадали)))
як як, мовчки, бо якби не крали, то мали б зброю і заводи свої, і армію контрактну з нормальними умовами, а так, всі надивилися і на бусифікацію, і на вашу навіжену корупцію як в останній раз, а тепер ви виходите і розводите ручками пояснюючи, що як це так, вас кинути хочуть і не дадуть вам продовжувати красти далі, раніше треба було думати, коли починали на тендерах під час війни красти гроші.
У жителів Херсона спитай де було краще трі года назад.