Текст угоди США та України про рідкоземельні метали жахливий та не на нашу користь — Железняк

Текст угоди на 58 сторінок, який датований 23 березня та надісланий США Україні, просто жахливий та не на нашу користь. Про це в телеграм-каналі написав заступник голови Податкового комітету В Р Ярослав Жлезняк.

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Деталі

«За моєю інформацією саме ці 58 сторінок, які я читав весь вечір, датований 23 березня і начебто були надісланий нам американською стороною. Як новий проєкт угоди по копалинам. Далі його доля невідома.

Сподіваюсь українська сторона буде вимагати і добʼється значних змін до нього. Але текст який я бачив це прям ЖАХ. Всі 18 розділів… Це вже не рамковий меморандум про наміри (який був до скандальної зустрічі в Овальному кабінеті). Це прям велика і дуже чітка угода. І вона не в нашу сторону", — пише Железняк.

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Про що йде мова в угоді

Просто коротко:

Управління 5 людей, 3 з них від США з повним правом вето.

Мова вже йде про всі копалини. Тобто там і нафта, і газ, і І нові і існуючи.

По всій території України.

Мова про видобуток і державними і приватними кампаніями.

Гроші конвертуються одразу у валюту.

Гроші фонду виводяться закордон. Якщо раптом по причині з нашої сторони щось не дійшло — доплачуємо.

Внесок США — вже надана нам допомога з 2022. І вони можуть за своїм рішення отримувати прибуток. А отримують вони «роялті» з Фонду перші (а потім Україна) +4%.

Безстроково діє угода.

Тільки з дозволу американців можуть бути зміни чи припинення.

Права «першої ночі» на всі нові інфраструктурні проєкти і право вето на продаж ресурсів іншим країнам.

Нічого про гарантії безпеки. Навіть натяків.

«Це не все. Там прям ще дуже багато юридичного тексту. І він ось весь такий… Ще раз це текст, який за моєю інформацією нам надіслали на вихідних. І він може і має бути змінений. Інакше я не уявляю як це може бути ратифіковано Парламентом», — підсумував він.