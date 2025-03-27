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27 березня 2025, 11:32

Текст угоди США та України про рідкоземельні метали жахливий та не на нашу користь — Железняк

Текст угоди на 58 сторінок, який датований 23 березня та надісланий США Україні, просто жахливий та не на нашу користь. Про це в телеграм-каналі написав заступник голови Податкового комітету В Р Ярослав Жлезняк.

Текст угоди на 58 сторінок, який датований 23 березня та надісланий США Україні, просто жахливий та не на нашу користь.

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Деталі

«За моєю інформацією саме ці 58 сторінок, які я читав весь вечір, датований 23 березня і начебто були надісланий нам американською стороною. Як новий проєкт угоди по копалинам. Далі його доля невідома.

Сподіваюсь українська сторона буде вимагати і добʼється значних змін до нього. Але текст який я бачив це прям ЖАХ. Всі 18 розділів… Це вже не рамковий меморандум про наміри (який був до скандальної зустрічі в Овальному кабінеті). Це прям велика і дуже чітка угода. І вона не в нашу сторону", — пише Железняк.

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Про що йде мова в угоді

Просто коротко:

  • Управління 5 людей, 3 з них від США з повним правом вето.
  • Мова вже йде про всі копалини. Тобто там і нафта, і газ, і І нові і існуючи.
  • По всій території України.
  • Мова про видобуток і державними і приватними кампаніями.
  • Гроші конвертуються одразу у валюту.
  • Гроші фонду виводяться закордон. Якщо раптом по причині з нашої сторони щось не дійшло — доплачуємо.
  • Внесок США — вже надана нам допомога з 2022. І вони можуть за своїм рішення отримувати прибуток. А отримують вони «роялті» з Фонду перші (а потім Україна) +4%.
  • Безстроково діє угода.
  • Тільки з дозволу американців можуть бути зміни чи припинення.
  • Права «першої ночі» на всі нові інфраструктурні проєкти і право вето на продаж ресурсів іншим країнам.

Нічого про гарантії безпеки. Навіть натяків.

«Це не все. Там прям ще дуже багато юридичного тексту. І він ось весь такий… Ще раз це текст, який за моєю інформацією нам надіслали на вихідних. І він може і має бути змінений. Інакше я не уявляю як це може бути ратифіковано Парламентом», — підсумував він.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.

🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 12

+
+60
godvinik
godvinik
27 березня 2025, 11:56
#
Що ця угода як не репарації програвшої сторони? Воювали з одними, а капітуляцію і репарації підписали іншим?
+
+30
Mini Mi
Mini Mi
27 березня 2025, 12:27
#
Это профит от долгого и кропотливого труда американцев с 13 года, а то и ранее.
+
0
3212242
3212242
27 березня 2025, 13:04
#
Русоботік тут як тут.
+
+60
Я_ __
Я_ __
27 березня 2025, 11:57
#
«Текст угоди США та України про рідкоземельні метали жахливий та не на нашу користь — Железняк»

Ну, а що ви хотіли? Треба було з самого початку повномасштабки кошти від партнерів не на цільові і дійсно потрібні під час війни витрати направляти, а створювати більше міністерств, відкривати більше тендерів на овочерізки і дубові двері з барабанами в бомбосховища, підвищувати зп депутатам, бронювати телемарахфони і посилювати західний кордон ще більше, щоб кріпаки не могли вирватися з своїм аусвайсом з концтабору.

Так не буває, що ви крадете, а люди йдуть за три копійки в окоп по суті даром своє життя віддавати.
І не буде так, що 30+ років влада розкрадала країну і свій народ, а потім ой, а нас кинути на рідкісноземельні метали хочуть, ай ай ай, а як же так вийшло.
Крали б менше протягом війни на своїх дорогах, стадіонах і сакурах — може у військових було б більше техніки і позиція відповідно в України була б на полі бою краща, і не треба було б бусифікацію насильну проводити, а тепер не треба дивуватися, що в нас усюди одна велика жоп@, як і в угоді з рідкісноземельними металами, чи ви думали, що потік грошей не припиниться, що партнери все «порішают» за вас, а ви такі гарні і чудові будете набивати свої кармани мільярдами баксів і євро?) Виявилося трошки інакше :)
+
+15
Я_ __
Я_ __
27 березня 2025, 11:59
#
«Гроші фонду виводяться закордон. Якщо раптом по причині з нашої сторони щось не дійшло — доплачуємо.»

Виявилося що партнери не хочуть, щоб ви їх обкрадали)))
+
+15
Я_ __
Я_ __
27 березня 2025, 12:01
#
«„Це не все. Там прям ще дуже багато юридичного тексту. І він ось весь такий… Ще раз це текст, який за моєю інформацією нам надіслали на вихідних. І він може і має бути змінений. Інакше я не уявляю як це може бути ратифіковано Парламентом“, — підсумував він.»

як як, мовчки, бо якби не крали, то мали б зброю і заводи свої, і армію контрактну з нормальними умовами, а так, всі надивилися і на бусифікацію, і на вашу навіжену корупцію як в останній раз, а тепер ви виходите і розводите ручками пояснюючи, що як це так, вас кинути хочуть і не дадуть вам продовжувати красти далі, раніше треба було думати, коли починали на тендерах під час війни красти гроші.
+
+15
TAN72
TAN72
27 березня 2025, 12:02
#
Дожили.Реформаторы😡
+
+15
Павел Еникеев
Павел Еникеев
27 березня 2025, 12:06
#
Народу ведь нужно, что бы было о чем поговорить. Имитация отстаивания интересов, причем как со стороны США, так и со стороны Украины. Со стороны Зеленского это еще и имитация независимсти. Ключневое слово имитация. Театр для пипла. Реальные договоренности, сомниваюсь, что будут кем-то озвучены в СМИ. Это как с Будапешским меморандум. Публикуемый текст для пипла — одно, реальный договорняк — совершенно другое.
+
0
seaman
seaman
27 березня 2025, 12:10
#
Настав час повертати зарплати наглядових рад та вищого керівництва нафтагазу, оператора гтс, уз, укрпошти ітд. Чи хтось гадає, що вони їх отримували не за рахунок іноземних кредитів, в першу чергу США, а за рахунок ефективності та прибутковості їх підприємств?))
+
+30
Mini Mi
Mini Mi
27 березня 2025, 12:26
#
Ща придет трилитровый и прочие внештатные работники ОП и расскажет почему эти репарации в частности и капитуляция на горизонте в целом лучше чем стамбульские договоренности 22 года. И почему за подобное «покрашення» нужно было воевать три года.
+
0
Vorlock
Vorlock
27 березня 2025, 12:56
#
Ще рано, він ще у школі :)
+
0
3212242
3212242
27 березня 2025, 13:02
#
А пан свічку тримав на «стамбульскіх угодах»?
У жителів Херсона спитай де було краще трі года назад.
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