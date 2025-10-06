Прогноз курсу долара та євро на 6-10 жовтня: чому курс євровалюти знову всіх здивує

Цей тиждень на валютному ринку в Україні мине під впливом декількох суперечливих тенденцій, які загрожують посиленням коливань гривні. Стрибки долара згладжуватиме НБУ, а от стрибки євро можуть бути суттєвішими. Оскыльки до чинника світових стрибків пари євро/долар додається ще й суто внутрішня українська специфіка поведінки нашого міжбанку щодо євровалюти.

Серед внутрішніх подій варто зазначити:

Зростання напруженості на фронтах та збільшення кількості обстрілів росією цивільної та критичної інфраструктури нашої країни. Це психологічно та економічно працює проти гривні, оскільки обмежує ділову активність багатьох компаній в Україні та змушує уряд та бізнес витрачати значні додаткові кошти на відновлення об'єктів. У тому числі чималі гроші витрачаються на додаткові закупівлі імпортного обладнання для відновлення пошкоджених об'єктів, що збільшує обсяг попиту на валюту на міжбанку і цим тисне на курс нацвалюти.

Початок опалювального сезону на частині об'єктів соціальної інфраструктури (лікарні, школи тощо) та наближення масового підключення споживачів до опалення з середини жовтня . Це вимагає від газових держкомпаній, енергетиків та комунальників значних додаткових витрат на закупівлю енергоносіїв, обладнання та запчастин для забезпечення якісної роботи інфраструктури.

У результаті, ще й з огляду на пошкодження російськими ракетами та дронами багатьох об'єктів зберігання та перекачування газу, це провокує суттєве зростання попиту на валюту з боку енергетиків. Причому часто закупівлі проводять у пожежному порядку, що періодично додає на міжбанку великих покупців валюти. І це не лише впливає як на обсяги міжбанку, але й додає знервованості під час торгових сесій. У результаті це теж мінус для гривні.

Читайте також: Чому НБУ боїться послабити гривню

Кампанія зі збору врожаю, що триває, та надходження валютного виторгу. Збирання врожаю та постачання сільгосппродукції на зовнішні ринки тривають. За перше півріччя експорт української аграрної продукції становив близько $11,3 млрд, а лише за 2025 рік аграрії розраховують продати продукції на близько $20 млрд.

Частину цих коштів уже було отримано й у третьому кварталі цього року, за яким ще остаточних цифр немає. Але, навіть за попередніми прогнозами, на близько $2−3 млрд заходу валютного виторгу аграріям у жовтні-початку листопада цього року можна розраховувати.

Оскільки для завершення кампанії зі збору врожаю та підготовки до посівної аграріям потрібна гривня, щонайменше половина із зазначених прогнозних значень валютного виторгу оперативно продаватиметься компаніями на торгах. Це підстрахує гривню на міжбанку вже найближчим часом та закриє частину потреб у валюті з боку енергетиків, тобто без участі Нацбанку. Отже, і заощадить йому резерви. Це є позитивом для нацвалюти.

Поточна діяльність компаній та оборонний сектор. Бізнес вже закрив попередній квартал і увійшов до свого звичайного робочого ритму. З одного боку, підприємствам треба розрахуватися з персоналом за вересень, і для цього їм знадобиться гривня. Тому частина експортерів активно продаватиме валюту на торгах під ці господарські операції.

З іншого боку, компанії-продавці товарів народного споживання та електроніки, постачальники палива та інші великі імпортери продовжать активно купувати валюту під свої розрахунки з іноземними контрагентами. В результаті періодично збільшуватиметься попит на валюту з боку цих груп компаній-імпортерів, а в інші дні — зростатиме пропозиція валюти експортерами.

Не все так просто і з оборонкою. З одного боку, зростають потреби армії та витрати держави на оборону, у тому числі й через валютний ринок, що додає попит на ВКВ і грає проти гривні.

З іншого боку, зрушення у вирішенні питання щодо експорту продукції вітчизняної оборонної промисловості дозволить Україні отримувати валюту від цих продажів, що, за задумом чиновників, підтримає ВВП країни та знизить тиск на курс гривні. За такої моделі обсяг валютного виторгу, що надходить до України, а також загальна статистика нашого міжбанку зросте, що є позитивом для гривні.

Збільшення обсягів купівлі валюти населенням та інтервенції Нацбанку. Як я й прогнозував, на початку жовтня населення почало активніше купувати валюту на ринку, і негативне сальдо між обсягами валюти, які громадяни здають, та сумами валюти, які вони купують, зросло.

Операції фізичних осіб із купівлі/продажу іноземної валюти

На початку жовтня відкрилися нові щомісячні ліміти на купівлю громадянами безготівкової валюти на свої картки в межах до 50 тисяч гривень в еквіваленті та до 200 тисяч гривень на депозити строком від 3 місяців. Крім того, активізувалася купівля українцями й готівкової валюти.

Ця тенденція збережеться і цього тижня. У результаті банки виходитимуть на міжбанк із купівлею валюти під операції валютообміну, і це збільшить попит на долари та євро на торгах під такі операції. Основну частину доларів банки за цими операціями купуватимуть у Нацбанку, як головного продавця на ринку.

За моїми прогнозами, ці операції додадуть цього тижня до сукупного попиту на міжбанку від $120 млн до $230 млн, що не є критичним для нашого ринку, але все ж таки додатково тиснутиме на курс.

Середзовнішніх чинників на нашому валютному ринку (особливо за курсом євро щодо гривні) цими днями позначатимуться:

Розвиток подій навколо шатдауну у США. Призупинення з 1 жовтня роботи уряду США загрожує затримкою виходу ключових даних щодо стану американської економіки, які мають вирішальний вплив на політику ФРС США. Все це серйозно впливає на настрої інвесторів, а отже, і на поведінку пари євро/долар та ціну золота на зовнішніх ринках.

Чим довше затягується зупинка бюджетного фінансування, тим серйозніше це впливатиме на ВВП США, американський ринок праці та поведінку фондового ринку Америки. Серйозно впливатимуть на поведінку пари євро/долар у світі і в результаті на курс євро в Україні цього тижня будь-які гучні заяви американських законодавців та чиновників щодо цього питання.

За моїми прогнозами, лише на цих новинах пара євро/долар цього тижня може рухатися в межах до 0,5−1 цента на євро, що для України означатиме потенційні додаткові коливання курсу євро щодо гривні на 21−41,5 копійки на євро.

Наближення вихідного в США — Дня Колумба. Наступного понеділка, 13 жовтня, у США буде вихідний День Колумба. Американські банки цього дня не працюють, і український валютний ринок за доларом 13 жовтня працюватиме на ТОМі. Тобто розрахунки у гривні цією датою, постачання валюти наступного робочого дня.

Це нецікаво для багатьох українських компаній, і вони або намагатимуться провести всі свої розрахунки не пізніше четверга-п'ятниці цього тижня, або відразу перенесуть свої операції у доларі на вівторок, 14 жовтня. Це позначиться на загальній статистиці торгів у цей період щодо зростання активності клієнтів на міжбанку весь цей тиждень і потім зниженням обсягів валютних операцій 13 жовтня.

Читайте також : Що чекає гроші та платіжні системи в майбутньому

Прогноз курсу долара та євро на 6−10 жовтня

Міжбанк

За моїми прогнозами, щоденний обсяг угод на міжбанку за системою Блумберг з 6 до 10 жовтня перебуватиме в межах від $170 млн до $235 млн. Нацбанку доведеться знову бути присутнім на торгах практично щодня для активного згладжування валютних коливань курсу долара щодо гривні, а за можливості — і курсу євровалюти на нашому міжбанку. За моїми розрахунками, на підтримку курсу гривні регулятору за 6−10 жовтня доведеться витратити від $530 млн до $800 млн.

За моїм прогнозом, коридор за парою євро/долар на міжнародному ринку в цей період перебуватиме в межах від 1,169 до 1,182 долара за євро.

Тоді, при прогнозному коридорі за котируваннями безготівкового долара на торгах у цей період у межах від 41,10 до 41,70 гривень, курс євро на міжбанку теоретично може перебувати в межах коридору від 48,04 гривень до максимум 49,29 гривень.

Але з огляду на опосередкований вплив на курс євро нацбанківської політики «гнучкого курсоутворення», прогнозний коридор за безготівковим євро цими днями, за моїм прогнозом, перебуватиме у вужчих межах — від 48,15 до 48,90 гривень.

Готівковий ринок

Спред за доларом та євро цього тижня перебуватиме в межах 20−25 копійок, а в оптових обмінних пунктах - у межах 15−20 копійок.

Курс купівлі та продажу готівкового долара в банках перебуватиме в межах коридору від 40,70 до 41,85 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — в межах від 41,00 до 41,80 гривень.

Курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 48,00 до 49,15 гривень, а в обмінниках фінкомпаній - у межах від 48,10 до 49,05 гривень.

У результаті як за рахунок зовнішніх «подразників», так і за рахунок сукупності внутрішніх чинників тиск на гривню цього тижня посилиться. Навіть у разі суттєвого просідання долара щодо євро на зовнішніх ринках на можливих негативних новинах навколо шатдауну в США чи інших геополітичних подій в Україні, Нацбанк докладатиме максимальних зусиль для утримання курсу долара від серйозних коливань.

У цьому випадку, всі місцеві реакції на ситуацію на зовнішніх валютних ринках ми побачимо у вигляді досить суттєвих внутрішньоденних коливань курсу євро щодо гривні, які, за моїми розрахунками, можуть досягати від 20 до 42 копійок на євро протягом дня.